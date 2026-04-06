IT人材育成事業を展開する、株式会社エンベックスエデュケーション(本社：東京都千代田区、代表取締役：荒木 泰晴)は、2026年度新入社員向けITエンジニア研修(エンテックアカデミー)を2026年4月3日(金)より全国各地で順次開講を開始しております。





2026年度新入社員向けITエンジニア研修(エンテックアカデミー)





エンテックアカデミーは2009年の開始以来、17年間にわたり累計21,400名を超えるITエンジニアを輩出してきました。文系新卒者でも着実にスキルアップできるカリキュラムと、認定講師による質の高い指導により、受講企業の97.5％から「満足」という高い評価をいただいています。









●本研修の3つの特徴

1.全国規模のネットワークと質の高い指導体制

北は北海道から南は沖縄まで、全国136会場で一斉に研修を実施します。すべての会場において、厳しいトレーニングを積んだ認定講師が登壇。当社オリジナルのテキストと教材を用い、地域を問わず均質かつ高水準な教育を提供します。





2.研修実施支援システムによる「スキルの可視化」

日々の試験結果や日報などのデータを専用システムで一元管理します。受講者本人の振り返りだけでなく、受講企業の担当者もリアルタイムで習熟状況を把握できるため、研修中から配属後のキャリア形成を見据えたフォローアップが可能です。





3.17年の実績に裏打ちされた「人間力」も育むカリキュラム

技術スキルの習得はもちろん、現場で求められるヒューマンスキルの育成にも注力しています。特に文系出身の受講者にも配慮した分かりやすい構成となっており、未経験から即戦力に近いエンジニアへの成長を促します。









●研修開催地域(全国25都道府県 36地域)

・北海道・東北 ： 札幌市、函館市、青森市、八戸市、弘前市、盛岡市、

仙台市、秋田市、福島市、いわき市、郡山市

・関東 ： ひたちなか市、つくば市、宇都宮市、高崎市、

東京都(23区内)、横浜市、川崎市

・中部・北陸 ： 新潟市、長岡市、十日町市、富山市、金沢市、長野市、

松本市、名古屋市

・近畿・中国・四国： 大阪市、出雲市、広島市、松山市、高知市

・九州・沖縄 ： 福岡市、長崎市、佐世保市、熊本市、那覇市、浦添市





エンテックアカデミーの実績









●標準コース一覧

・新入社員向けスタートアップ研修(1日間 2026年4月3日)

・新入社員向けビジネスマナー研修(2日間 2026年4月6日～4月7日)

・組込みエンジニア養成コース(40日間 2026年4月8日～6月8日)

・JavaWebエンジニア養成コース(40日間 2026年4月8日～6月8日)

・C言語エンジニア養成コース(40日間 2026年4月8日～6月8日)

・C#.NETエンジニア養成コース(40日間 2026年4月8日～6月8日)

・PHPエンジニア養成コース(35日間 2026年4月8日～6月1日)

・Linuxサーバエンジニア養成短期コース(15日間 2026年6月10日～6月30日)

・C#.NETエンジニア養成3ヶ月コース(56日間 2026年4月9日～7月1日)

・組込みエンジニア養成オンラインコース(45日間 2026年4月8日～6月15日)

・JavaWebエンジニア養成オンラインコース(45日間 2026年4月8日～6月15日)

・C#.NETエンジニア養成オンラインコース(45日間 2026年4月8日～6月15日)

・JavaWebエンジニア錬成コース(12日間 2026年6月9日～6月24日)

・Spring FrameworkによるJavaWebシステム開発応用コース

(12日間 2026年6月9日～6月24日)

・C#.NETエンジニア錬成コース(12日間 2026年6月9日～6月24日)

・C言語エンジニア錬成コース(12日間 2026年6月9日～6月24日)

・Pythonによる先端IT技術入門コース(12日間 2026年6月10日～6月25日)





※地域により、コースの開催がない場合や、開始日や日数が異なる場合があります。





＜エンテックアカデミーコース紹介＞

https://emtech-academy.com/course









●大企業向けに要望にあわせたオンサイト研修を提供

受講企業の要望を細かくヒアリングし、コース内容をカスタマイズします。カスタマイズは、講座のレベル、日数、講座の内容、演習課題の難易度など、さらには受講企業向けの独自講座を開発することも可能です。研修後の達成目標を明確にし、受講者への個人別指導も実施します。









【会社概要】

社名 ： 株式会社エンベックスエデュケーション

所在地 ： 〒102-0083 東京都千代田区麹町5-3 麹町中田ビル5F

代表取締役： 荒木 泰晴

創立 ： 2006年6月

業務内容 ： IT分野における人材育成事業

エンジニアリングサービス事業

資本金 ： 5,000万円

URL ： https://www.embex-edu.com/?utm_source=prl001