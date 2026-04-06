一般社団法人 日本ゴルフ用品協会(JGGA)は、ゴルファーのクラブ選びをより円滑かつ快適にするための取り組みの一環として、加盟メーカー各社が開催する試打会情報を一元的に確認できる新ページを公式サイト内に公開しました。

(試打会情報ページ： https://www.jgga.or.jp/demoevent.html )









■背景と目的

JGGAは、「ゴルフ用品業界の健全でサステナブルな発展と、ゴルファーの豊かなゴルフライフの実現を目指す」ことをミッションとして活動しています。近年、ゴルファーニーズが多様化する中で、クラブ選びに欠かせない「試打体験」へのアクセスをよりスムーズにし、利便性を高めることが求められています。一方で、試打会情報はメーカーごとに分散しており、ゴルファーが必要な情報にたどり着きにくいという課題がありました。

こうした状況を踏まえ、ゴルファーの利便性向上と加盟メーカーの情報発信支援を目的に、メーカーごとに分散していた試打会情報を一覧化した専用ページを新設しました。





本ページは、JGGAが加盟メーカーと連携し、ゴルファーが最新クラブを体験しやすい環境づくりを支援する目的で構築したものです。協会が中立的な立場で情報を整理することで、ユーザーは必要な情報に迷わずアクセスでき、メーカーは試打会情報をより多くのゴルファーに届けることが可能になります。





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■掲載メーカー(ブランド)※アルファベット順

アキラ・朝日ゴルフ・ブリヂストン・キャロウエイ・クレイジー・ダンロップ・イオンスポーツ・エポン・フォーティーン・フジクラ・グラファイトデザイン・ホンマ・カムイ・キャスコ・KBS・リンクス・マジェスティ・マミヤ・マスターズ・三菱ケミカル・ミウラ・ミズノ・ネクスジェン・日本シャフト・オノフ・ピン・プロギア・ロイヤルコレクション・リョーマ・テーラーメイド・タイトリスト・ヨネックス





JGGAでは、ゴルファーの皆さまがより快適にゴルフ用品を選べる環境づくりを進めるとともに、メーカーの情報発信力向上を支援し、業界全体の価値向上に寄与する取り組みを継続してまいります。





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■一般社団法人 日本ゴルフ用品協会について

一般社団法人日本ゴルフ用品協会は、1982年に社団法人として設立。2013年に一般社団法人に移行したゴルフ用品メーカー、ゴルフ小売業、ゴルフ卸売業を中心とした業界団体。創設以来、日本ゴルフ協会(JGA)をはじめとするゴルフ業界団体と共に、「ゴルフをみんなのスポーツに」をスローガンに日本のゴルフの発展のために活動。日々変化するゴルフを取り巻く環境に対し、一般社団法人 日本ゴルフ用品協会(JGGA)がサステナブルな組織になると共に、今後もJGAをはじめとする他の業界団体とともにゴルフ業界の発展のために尽力していきます。





名称 ： 一般社団法人 日本ゴルフ用品協会

設立 ： 1982年7月に社団法人化 2013年4月に一般社団法人に移行

基本金： 2,205万円

会長 ： 倉島 隆夫

会員数： 2026年3月11日現在正会員235社

同賛助会員8社(243社)

公式HP： https://www.jgga.or.jp/about.html