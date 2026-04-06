株式会社ヨロズ物流(本社：大阪府富田林市、代表取締役社長：新谷 剛、以下「当社」)は、2026年4月8日(水)～4月10日(金)にインテックス大阪で開催される、西日本最大級の物流総合展「第7回 関西物流展」に『CHAOYANG JAPAN』として出展いたします。本展示会では、当社が日本総代理店として展開しているCHAOYANGトラックタイヤのラインナップを紹介。夏用タイヤから冬用タイヤまで、全14種類のトラック用タイヤを一挙展示し、実物を見ていただける機会をご用意いたします。





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◆展示会概要

イベント名： 第7回 関西物流展

会期 ： 2026年4月8日(水)～4月10日(金)

時間 ： 10：00～17：00(※最終日のみ16：00まで)

会場 ： インテックス大阪

ブース番号： B2-18(6号館Bゾーン)





2025年関西物流展ブース





今回の出展では、CHAOYANGトラックタイヤの夏用タイヤから冬用タイヤまでの全ラインナップ(全14種類)を展示予定です。また、昨年11月の発売から多くの受注をいただいているライトトラック用タイヤ「AZ712」《195/85R16LT》と、今年3月から取り扱いを開始した《205/85R16LT》を今回初展示いたします。当社では、「まずは知っていただくところから」という考えのもと、展示会を通じてタイヤの構造や特長を直接ご覧いただきながら、お客様の疑問や不安に営業担当がその場でお応えいたします。導入を検討されている企業様に対しても、運行条件や用途に合わせたご提案を行い、導入前からしっかりとサポートしてまいります。昨年の関西物流展では200人以上のご来場者様と名刺交換をさせていただき、その後、展示会で実際にタイヤをご覧いただいたことをきっかけに導入へとつながった企業様も複数ございます。









◆導入事例

・株式会社まことサービス様(岡山県)

「こんなにいいタイヤをもっと早く知りたかった」と高い評価をいただき、その後すべての車両をCHAOYANGトラックタイヤへ交換されました。現在では、春には夏用タイヤ、冬には冬用タイヤを毎年コンテナ単位でご注文いただくなど継続してご使用いただいており、同社社長からは「これからもずっとCHAOYANGトラックタイヤを使うよ！」という嬉しいお言葉も頂戴しております。





・株式会社岡田トレーディング様(兵庫県)

「この価格でこの品質ならお客様にも勧めたい」というお声をいただき、今回の導入につながりました。実際にタイヤ交換やローテーション作業を行う中で、お客様からも「タイヤの品質がいい」という評価をいただくことが増えているとのことで、同社社長からも「実際に作業してみると、CHAOYANGトラックタイヤの良さがよく分かる」との声をいただいております。





実際にタイヤをご覧いただくことで、カタログや写真だけでは伝わりにくい製品の特徴や品質を体感していただける機会になると考えております。今年も少しでも多くのご来場者様に、当社が出展するCHAOYANGトラックタイヤの魅力やコスト削減の可能性をご紹介できればと考えております。物流・運送業界の皆様をはじめ、多くの方のご来場をお待ちしております。





営業風景





◆株式会社ヨロズ物流について

昭和62年に創業した株式会社ヨロズ物流は、一般貨物自動車運送事業をはじめ、倉庫業、産業廃棄物収集運搬業など、多角的な物流サービスを提供しております。2020年よりCHAOYANGトラックタイヤの日本総代理店として全国に200社を超える代理店・販売店ネットワークを構築。物流とタイヤの両面から、高品質かつ信頼性の高いサービスを届けています。

https://www.yorozubutsuryu.com/