株式会社トータルヘルスコンサルティング（本社：東京都千代田区東神田、代表取締役社長：森重一雄）は、2026年4月6日（月）～5月10日（日）の期間中、Precision Fuel & Hydration（プレシジョンフューエル&ハイドレーション）春の補給応援キャンペーンを開始します。

キャンペーン期間中に電解質パウダーまたは電解質タブレット各種を同時に２つ買うごとにカーボ・オンリー・ドリンクミックス《定価12,960円(税込)》1袋をプレゼント！

プロサイクリングチームと共同開発（ツール・ド・フランスのためにプロサイクリングのロット・ドストニーと共同開発）されたカーボ・オンリー・ドリンクミックス！ボトルから飲むだけで効率よくエネルギー補給できる！最大 120g/Lの炭水化物を補給可能グルコース：フルクトース（2：1）で吸収効率が高く、ボトルから飲むだけなので 咀嚼（そしゃく）不要です。電解質なしなのでナトリウム量を自由に調整できます。一般のスポーツドリンクはカーボ + 電解質が固定ですが、カーボ・オンリー・ドリンクミックスは、カーボと電解質を分けて摂取することができます。気温や発汗量に応じて、カーボ・オンリー・ドリンクミックスに電解質を混ぜて使うことができるので、自分に合ったドリンクを作ることも可能です。

■春の補給応援キャンペーン概要

キャンペーン期間：4/6（月）～5/10（日）条件：下記の電解質商品の中から2個ご購入ごとに【カーボ・オンリー・ドリンクミックス】（定価 \12,960）を1個プレゼント■電解質パウダー各種（PH500、PH1000、PH1500）■電解質タブレット各種（PH500、PH1000、PH1500）▼春の補給応援キャンペーン詳細情報はこちらhttps://shop.pfandh.jp/blogs/updates/spring-supply-support※プレゼント用のカーボ・オンリー・ドリンクミックスの賞味期限は2026年6月30日となります。※商品がなくなり次第終了となります。また予告なくキャンペーン内容を変更する場合があります。

PH 500 / 1000 / 1500）は、発汗量や気候条件に応じて選べるナトリウム濃度の違いを表しています。数字が大きいほど、ナトリウム量が多く、より多く汗をかくシーンに適しています。・PH500：スポーツドリンクと同等のナトリウム含有量。（水1000ml：2錠 - ナトリウム500mg含有）・PH1000：スポーツドリンクの約2倍のナトリウム含有量。（水1000ml：2錠 - ナトリウム1000mg含有）・PH1500：スポーツドリンクの約3倍のナトリウム含有量（水1000ml：2錠 - ナトリウム1500mg含有）

■電解質タブレット：PH1500タブレット/ PH1000タブレット/ PH500タブレット・しゅわっと勝手に溶けて、手軽に電解質ドリンクが作れる・1錠約12kcalと低カロリー・強度別に選べる3タイプ（PH 500 / 1000 / 1500）・発汗量や気温に合わせて最適な濃度を選択可能・電解質ローディングにおすすめ（PH1500）■電解質パウダー：PH1500パウダー/ PH1000パウダー・汗で失われる電解質を素早く補給・胃に優しく、水分吸収スピードがタブレットよりも速い・強度別に選べる3タイプ（PH 500 / 1000 / 1500）・発汗量や気温に合わせて最適な濃度を選択可能・電解質ローディングにおすすめ（PH1500）

■Precision Fuel & Hydration（プレシジョン）とは

イギリス本国で、2011 年に創業されたPrecision Fuel & Hydration （プレシジョン フューエル & ハイドレーション）が、製造販売を行う電解質補助食品です。本製品の他との大きな違いは、使用者個人ひとりひとりに合わせた、エネルギーと水分補給のプランを提供することです。利用者はTHC公式LINEに登録して「水分補給プラン」から自分に最適な補給プランを確認できます。さらに、独自の「汗体質分析（以下、スウェットテスト）」を受けることによって、化学的根拠に基づいた最適なエネルギーと水分補給プランを構築。パフォーマンスを最大化させることができるのです。この仕組みは世界でも唯一、プレシジョンだけが提供しているサービスです。

▼春の補給応援キャンペーン詳細情報はこちらhttps://shop.pfandh.jp/blogs/updates/spring-supply-support▼「Precision Fuel & Hydration」商品紹介YouTube動画https://www.youtube.com/watch?v=PcyYPwPS7bw&t=3s▼Precision Fuel & Hydration 日本公式サイトhttps://pfandh.jp/▼Precision Fuel & Hydration 日本公式販売サイトhttps://shop.pfandh.jp/

■会社概要商号：株式会社トータルヘルスコンサルティング代表取締役：森重一雄所在地：〒101-0031 東京都千代田区東神田2-6-5 東神田ビル8階設立：平成14年5月2日事業内容：スポーツ関連事業、食品輸入事業、歯科医療事業、サプリメント事業、美容健康事業WEB事業、出版事業、広告代理店事業URL ： https://thcjapan.com/

【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】株式会社トータルヘルスコンサルティングTEL：03-3526-3081