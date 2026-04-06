パワープランニング株式会社

パワープランニング株式会社は、当社が運営する保険相談サービス「みんなの生命保険アドバイザー」を利用したユーザー342名を対象に、2026年2月～4月にかけてアンケート調査を実施しました。

その結果、回答者の89.2%が担当アドバイザーから「無理な勧誘・押し売り感がなかった」（4～5点評価）と回答し、保険相談への不安を払拭できる環境が提供できていることが明らかになりました。

保険相談に対して「押し売りされそう」というイメージを持つ方は少なくありません。

今回の調査では、回答者の71.3%が最高評価の5点を選択。

「相談＝勧誘」ではなく、中立的なアドバイスが求められている実態が浮き彫りになりました。

アドバイザー評価（4～5点の割合）

利用者の属性

回答者の74.9%が女性、30～40代が全体の62.0%を占めました。

また子どもがいる回答者は全体の58.5%にのぼり、子育て世代が保険の見直しを積極的に検討している様子がうかがえます。

相談理由としては「加入中の保険の見直し」が最も多く、現在加入している保険の内容を改めて整理したいというニーズが高いことが示されました。

調査概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/52938/table/254_1_8f92ce5590f5fce6fd1efc04f5efa7f2.jpg?v=202604061251 ]

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[表2: https://prtimes.jp/data/corp/52938/table/254_2_f467c1996ed0cba9c94a70fe54fc4375.jpg?v=202604061251 ]

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出典：保険相談利用者の約9割が「押し売りを感じなかった」と回答～子育て世代・女性を中心に342名を対象とした保険相談実態調査～|MANEMO

URL：https://www.41fp.com/media/life-insuarance/pressrelease01/