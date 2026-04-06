採用コストの大幅削減で地方の医療機関・介護事業所を救う～熊本発「つなぐ」、九州・沖縄全域への挑戦～

株式会社医療経営支援事務所

株式会社医療経営支援事務所（本社：熊本県熊本市中央区、代表取締役：竹森健太、以下「当社」）は、熊本県内で運用してきた医療・介護従事者向け転職マッチングサービス「医療介護マッチングつなぐ」（以下「つなぐ」）の対象エリアを、熊本県を除く九州・沖縄全域に拡大いたします。これに伴い、2026年4月末までにご契約いただいた事業所様を対象に、3大特典付きのエリア拡大キャンペーンを実施します。

※医療介護マッチングつなぐのホームページより引用

■ 背景：採用コストが医療・介護の経営を圧迫している

医療機関や介護事業所では、人材紹介会社を経由した採用が一般的ですが、例えば看護師1人を採用するだけでも年収の20～35%の紹介手数料が発生します。せっかく採用した人材が早期退職すれば、採用コストが二重にかかり経営をさらに圧迫します。特に小規模なクリニックや訪問介護事業所にとっては、「採用コストを稼ぐために営業している状態」に陥りかねない深刻な問題です。

また、既存の採用手法では自社の近くで転職活動をしている求職者が可視化できず、説明会を開催しても求職者に情報が届かないなど、マッチング以前の段階に課題を抱える事業所が数多く存在しています。

■ 「医療介護マッチングつなぐ」とは

「つなぐ」は、2024年9月にリリースされた、医療・介護業界に特化したサブスクリプション型の採用マッチングサービスです。最大の特長は、何人採用しても月額料金が変わらない定額制。クリニック・通所介護・訪問介護などの小規模事業所であれば月額わずか3,300円（税込）で利用でき、人材紹介会社を利用した場合と比較して採用コストを大幅に削減できます。

熊本県内では、熊本市医師協同組合から医療機関への紹介を受けるなど高い信頼を獲得。つなぐのホームページは毎月3,000人以上が閲覧しており、サイトの認知と利用者数は着実に拡大しています。

（厚生労働大臣届出受理番号：51-募-001256）

■ 導入事業所の成果事例

※医療介護マッチングつなぐのホームページより引用

■ 料金プラン（通常料金）

※医療介護マッチングつなぐのホームページより引用

■ 今後の展望

当社は「つなぐ」を通じて、地域の医療・介護人材と事業所を最適にマッチングし、採用コストの課題解消と人材の地域定着を両立するプラットフォームの構築を目指しています。まずは九州・沖縄エリアでの基盤を確立し、将来的にはサービスの全国展開も視野に入れています。

また、2025年6月より開始した「クーポン提供企業の募集」など、単なる転職サイトにとどまらず、医療・介護従事者の日常を支える社会的に価値の高いプラットフォームとしての進化を続けて参ります。

■お問い合わせ・お申込み

株式会社医療経営支援事務所

担当：竹森

E-mail：takemori@mmso.jp

サイト：https://tsunagu-mmso.com/company-lp/

◆会社概要

商号 ： 株式会社医療経営支援事務所

代表者 ： 代表取締役 竹森 健太

所在地 ： 〒860-8536 熊本県熊本市中央区上通町2番17号 びぷれす熊日会館7階

設立 ： 2024年4月

事業内容 ： 医療機関や介護事業の経営・開業・事業承継に関するコンサルティング

クリニック事務長代行サービス

ホームぺージ作成・保守、パンフレット作成

システム制作・販売・保守

人材マッチングシステムの開発・販売・保守

インターネット上の評価サービスに関する対策システムの開発・販売・保守

URL ： https://mmso.jp/