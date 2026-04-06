松山英樹プロ・畑岡奈紗プロのサイン入り賞品が当たるチャンス！「奇跡の共演！リポビタン×松山プロ・畑岡プロ　コラボキャンペーン」

大正製薬株式会社

大正製薬株式会社［本社：東京都豊島区 社長：上原 茂］（以下、当社）は、リポビタンシリーズを購入して松山英樹プロ・畑岡奈紗プロのサイン入りゴルフグッズが当たる「奇跡の共演！リポビタン×松山プロ・畑岡プロ コラボキャンペーン」を、2026年4月1日（水）から2026年5月7日（木）までの期間で実施します。

本企画は、リポビタンシリアルシールがついている全商品を対象に、シールのポイントを集めて応募いただくことで、30ポイントコースでは“SRIXON キャディバッグ”が10名様、10ポイントコースでは“SRIXON キャップ”が60名様、5ポイントコースでは“松山プロオーダーメイドタオル”が30名様、合計で100名様に豪華賞品が当たります。

さらに、30ポイントコースと10ポイントコースでは、松山プロ、畑岡プロのサイン入りが当たるかも。サイン入りかどうかは届いてからのお楽しみです！

キャンペーンの詳細は、リポビタンブランドサイト内キャンペーンバナーをクリック、または、応募

サイト（リポビタンポイントチャージステーション）をご覧ください。

リポビタンシリーズは、本企画を通して、何があってもひたむきにゴールをめざし、日々前向きに頑張る人を応援してまいります。

対象商品についている応募シールを集めて、応募期間中にWebサイトから応募いただくと、抽選で合計100名様に素敵な賞品が当たります。

【ポイント数に応じて賞品が選べる3つのコース】

■キャンペーン応募サイト

「リポビタンポイントチャージステーション」

URL https://lipovitan-point.com/

※対象商品に貼ってあるシールに記載されているシリアルナンバーを入力し、ポイントを貯めることで、各種キャンペーンにご応募いただけます。

■キャンペーンお問い合わせ先

「リポビタンキャンペーン事務局」

当キャンペーンに関するお客様のご質問にお答えします。

電話番号：03-5610-0671

開設期間：2026年4月1日（水） ～ 2026年8月31日（月）

受付時間：9時30分～17時30分（土・日・祝日を除く）

■応募期間

2026年4月1日（水）10:00～5月7日（木）9:59

■応募方法

「リポビタンポイントチャージステーション」からの応募

■応募資格

日本国内ご在住の15歳以上の方に限らせていただきます。

■対象商品

＊シールのついていない商品は対象外です。

◇ リポビタンブランドサイト

URL https://brand.taisho.co.jp/lipovitan/

◇ 生活者の方からの製品に関するお問い合わせ

お客様119番室 TEL：03-3985-1800