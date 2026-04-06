¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¼ì¶âÂ°²Ã¹©¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¥Á¡¼¥à¡ÖDemold¡×¡¢¡ÖPRONTO THE FIRST¡×¤Î°ìÉôÊÉÌÌ¡¦Å·°æ¥Ñ¥Í¥ë¤òÀ©ºî
¸÷¤ÈÍÉ¤é¤®¤òÉ½¸½¤¹¤ë¡Ö¤µ¤¶ÇÈ¡×¡ÖÇÈ¡×¥Ñ¥Í¥ë¤Ç¡¢Íî¤ÁÃå¤¤äÂç¿Í¤ÎÍ¾±¤¤ò±é½Ð
¡¡ÉÙ»Î¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¿ÀÆàÀî¸©ÁêÌÏ¸¶»Ô¡¿¿ßË¼µ¡´ïÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÇðÂ¼¹À²ð¡¢°Ê²¼FUJIOH¢¨¡Ë¤ÎÆÃ¼ì¶âÂ°²Ã¹©¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¥Á¡¼¥à¡ÖDemold¡×¤Ï¡¢¡ÖPRONTO¡×Âè1¹æÅ¹¤ò¥Õ¥ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤¿¿·¶ÈÂÖ¡ÖPRONTO THE FIRST¡×¤Î1³¬ÊÉÌÌ¥Ñ¥Í¥ë¤È2³¬Å·°æ¥Ñ¥Í¥ë¤òÀ©ºî¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ FUJIOH¤Ï¡¢ÉÙ»Î¹©¶È¥°¥ë¡¼¥×¤Î´ë¶È¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¡¡¡ÖPRONTO THE FIRST¡×¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¸¶ÅÀ¤Ç¤¢¤ëÂè1¹æÅ¹¤ÎÃÏ¤Ç1ÈÖ¤ÎPRONTO¤òÃÂÀ¸¤µ¤»¤ë¤Ù¤¯¡¢PRONTO¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤â¤¢¤ëÃë¤ÈÌë¤ÎÆóÌÌÀ¤ò¤µ¤é¤Ë¶Ë¤á¤¿¿·¤¿¤Ê¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×Å¹¤Ç¤¹¡£¥Õ¥í¥¢¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë¶õ´Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¡¢ÉÊ¼Á¤òÄÉµá¤·¤¿¥É¥ê¥ó¥¯¡¦¥Õ¡¼¥É¤òÄó¶¡¤·¡¢ 1³¬¤Ï¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥«¥Õ¥§¡¢2³¬¤Ï17»þ°Ê¹ß¤Ë¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÈÍÎ¼ò¤ò³Ú¤·¤á¤ë¾å¼Á¤Ê¥Ð¡¼¶õ´Ö¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¥¯¥é¥Õ¥È¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤Èßê¤á¤¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿1³¬¤Ï¡¢ÌÚÌÜ¤ò´ðÄ´¤È¤·¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤ÀÅ¼ä¤È°Â¤é¤®¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¶õ´Ö¤Ç¤¹¡£ÊÉÌÌ¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¡Ö¤µ¤¶ÇÈ¡×¥Ñ¥Í¥ë¤Ï¡¢ÆüÃæ¤Ëº¹¤·¹þ¤à¼«Á³¸÷¤ò¤ä¤ï¤é¤«¤¯¼õ¤±»ß¤á¤ÆÈ¿¼Í¤·¡¢Á¡ºÙ¤Êµ±¤¤òÅº¤¨¤ëÅÀ¤¬¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÈÄ´ÏÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤éÁªÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÈÄ¸ü¤ï¤º¤«0.5mm¤Î¥¢¥ë¥ßºà¤ËDemold¤¬±úÆÌ¤ò»Ü¤·¤ÆÉ½¸½¤·¤¿²º¤ä¤«¤Ê¿åÌÌ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¶õ´Ö¤Ë°ìÁØ¤ÎÍî¤ÁÃå¤¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö½Å¸ü´¶¤ÈNEO¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿2³¬¤Ï¡¢¥·¥ë¥Ð¡¼¤ä¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯ÁÇºà¤ò´ðÄ´¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Å·°æ¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¥¢¥ë¥ßºà¤Ï¡¢·ÚÎÌ¤Ç½ÅÎÌÀ©¸Â¤Î¤¢¤ëÅ·°æÁõ¾þ¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¡¢³ä¤ì¤äÏÄ¤ß¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¡¢Á¡ºÙ¤Ê²Ã¹©¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ËÂÐ±þ¤·¤ÆDemold¤Ï½ÏÎý¤·¤¿¶âÂ°²Ã¹©µ»½Ñ¤òÀ¸¤«¤·¡¢¥¢¥ë¥ßºà¤Ë´Ë¤ä¤«¤Ê±úÆÌ¤ò»Ü¤·¤ÆÍÉ¤é¤®¤òÉ½¸½¤·¤¿¡ÖÇÈ¡×¥Ñ¥Í¥ë¤òÀ©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÇÈ¡×¥Ñ¥Í¥ë¤Ï¡¢¸÷¤Î¶þÀÞ¤Ë¤è¤ëÈ¿¼Í¸ú²Ì¤Ç¶õ´Ö¤Ë¹¤¬¤ê¤òÀ¸¤ß¡¢±ü¹Ô¤´¶¤È¹âµé´¶¤òÈ÷¤¨¤¿Âç¿Í¤ÎÍ¾±¤¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Demold¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤Î²Ã¹©µ»½Ñ¤Ç¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¶âÂ°É½¸½¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏ½Ð¤Î¤¿¤á¡¢²Ã¹©¼êË¡¤Î³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÊÉÌÌ¡Ö¤µ¤¶ÇÈ¡×¥Ñ¥Í¥ë¾ÜºÙ
»ÈÍÑµ»½Ñ¡§¼«ºßÀ®·Á
ºà¼Á:¥¢¥ë¥ß
ÈÄ¸ü¡§0.5mm
É½ÌÌ½èÍý¡§¶ÀÌÌ¥¢¥ë¥Þ¥¤¥È
¥Ñ¥Í¥ëÌÌÀÑ¡§Ìó50Ö
¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥í¥ó¥È¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó
Àß·×¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§toiro
»Ü¹©¡§ÅÄÃæ·úÁõ³ô¼°²ñ¼Ò
¢£Å·°æ¡ÖÇÈ¡×¥Ñ¥Í¥ë¾ÜºÙ
»ÈÍÑµ»½Ñ¡§¼«ºßÀ®·Á
ºà¼Á:¥¢¥ë¥ß
ÈÄ¸ü¡§0.5mm
É½ÌÌ½èÍý¡§¶ÀÌÌ¥¢¥ë¥Þ¥¤¥È
¥Ñ¥Í¥ëÌÌÀÑ¡§Ìó5Ö
¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥í¥ó¥È¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó
Àß·×¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§toiro
»Ü¹©¡§ÅÄÃæ·úÁõ³ô¼°²ñ¼Ò
¢£¡ÖPRONTO THE FIRST¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖPRONTO THE FIRST¡×¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¸¶ÅÀ¤Ç¤¢¤ëÂè1¹æÅ¹¤ÎÃÏ¤Ç1ÈÖ¤ÎPRONTO¤òÃÂÀ¸¤µ¤»¤ë¤Ù¤¯¡¢PRONTO¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤â¤¢¤ëÃë¤ÈÌë¤ÎÆóÌÌÀ¤ò¤µ¤é¤Ë¶Ë¤á¤¿¿·¤¿¤Ê¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×Å¹¤Ç¤¹¡£
Å¹ÊÞÌ¾¡§PRONTO THE FIRST
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ8-6-25 ²ÏËÌ¿·Êó¥Ó¥ë
±Ä¶È»þ´Ö¡§·î¡ÁÌÚ¡¢Æü¡¦½Ë 8¡§00¡Á23¡§00
¶â¡¦ÅÚ 8¡§00¡ÁÍâ 3¡§00
¢¨2³¬ESPRESSO&BAR¤Ï17¡§00°Ê¹ß¤Î¤ß±Ä¶È
µÙ¶ÈÆü¡§Ç¯ËöÇ¯»Ï½ü¤¯Ç¯ÃæÌµµÙ
Instagram¡§https://www.instagram.com/pronto_the_first/
¢£¡ÖDemold¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Demold¤Ï¡¢FUJIOH¤Î¥ì¥ó¥¸¥Õ¡¼¥É³«È¯¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¶âÂ°²Ã¹©µ»½Ñ¤ÈÄó°ÆÎÏ¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¶ñ¸½²½¤¹¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¥Á¡¼¥à¤Ç¤¹¡£º£¤Þ¤Ç¤Î¶âÂ°²Ã¹©µ»½Ñ¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Â¿ºÌ¤ÊÉ½¾ð¤Î±é½Ð¤ò¡¢¶â·¿¥³¥¹¥È¤òÉ¬Í×ºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤ëµ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î·úÃÛÆâ³°Áõ¤ËºÎÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Demold¡¡Web¥µ¥¤¥È¡§https://www.fujioh.com/demold/
¢£²áµî¼ÂÀÓ
¶äºÂ¥·¥ã¥ó¥Ç¥ê¥¢
Ã´Åö²Õ½ê _¥¢¥ë¥ß²¡¤·½Ð¤·À®·¿¥Ñ¥Í¥ë¡¡¥ì¡¼¥¶¡¼¥«¥Ã¥È¥Ñ¥Í¥ë
»ÈÍÑµ»½Ñ _Ãà¼¡À®·Á¡¡ÈùºÙ²Ã¹©
¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È_»°±Û°ËÀªÃ°
´ðËÜÀß·× _»°±Û°ËÀªÃ°¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó
»Ü¹©²ñ¼Ò _¼¯Åç·úÀß¡¡¡¿°°¥Ó¥ë¥¦¥©¡¼¥ë
À½ºî·î _2020.08
¥¸¥ã¥ó¡¦¥·¥ã¥ë¥ë¡¦¥í¥·¥å¡¼Åìµþ
»ÈÍÑµ»½Ñ _¼«ºßÀ®·Á
¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È_¥¸¥ã¥ó¡¦¥·¥ã¥ë¥ë¡¦¥í¥·¥å¡¼ Åìµþ
»Ü¹©²ñ¼Ò _¥¢¥È¥ê¥¨¥¢¡¼¥¹
À½ºî·î _2018.01
JR·§ËÜ±Ø¡¡Èî¸å¤è¤«¥â¥ó»Ô¾ì
Ã´Åö²Õ½ê _¤Ê¤Þ¤³ÊÉ¡¿Èî¸åÄ×¤é¤ó¤Þ
»ÈÍÑµ»½Ñ _¤Ê¤Þ¤³ÊÉ¡§Ãà¼¡À®·Á¡¿ÈÄ¶âÀß·×
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Èî¸åÄ×¤é¤ó¤Þ¡§ÈùºÙ²Ã¹©¡¿ÈÄ¶âÀß·×
¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È_¶å½£Î¹µÒÅ´Æ»
Àß·×¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó_ÇµÂ¼¹©éº¼Ò
»Ü¹©²ñ¼Ò_¶åÅ´¹©¶È¡¿¶å½£ÍÎ¹Ô
À½ºî·î _2018.05
JRÈøÄ¥°ìµÜ±Ø¡Ö¥¢¥¹¥Æ¥£°ìµÜ¡×
Ã´Åö²Õ½ê _ÌÖÂåÊÉ
»ÈÍÑµ»½Ñ _ÌÖÂå¡§¥×¥ì¥¹²Ã¹©¡¿ÈÄ¶âÀß·×
¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È _Ì¾¸Å²°¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó³«È¯³ô¼°²ñ¼Ò
Àß·×_³ô¼°²ñ¼Ò¸ò·úÀß·×
¥Ç¥¶¥¤¥ó _³ô¼°²ñ¼Òcmyk
»Ü¹©²ñ¼Ò _¥¸¥§¥¤¥¢¡¼¥ëÅì³¤·úÀß¡¿³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥Ä¥Ê¥¬
À½ºî·î _2022.09
¢¨ ÉÙ»Î¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¤ÏÉÙ»Î¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Î100¡ó»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
¡ÚÉÙ»Î¹©¶È¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
»ö¶È³µÍ×¡§°ìÈÌ²ÈÄíÍÑ/¶ÈÌ³ÍÑ¿ßË¼µ¡´ï¤Î´ë²è¡¦³«È¯Àß·×¡¦À¸»º¡¦ÈÎÇä¡¦¥¢¥Õ¥¿¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÇðÂ¼¹À²ð
ÁÏÎ©¡§1941Ç¯12·î
½êºßÃÏ¡§¿ÀÆàÀî¸©ÁêÌÏ¸¶»ÔÃæ±û¶èÊ¥ÌîÊÕ2ÃúÌÜ1ÈÖ9¹æ
½¾¶È°÷¿ô¡§936Ì¾¡ÊÌò°÷¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¡¦·ÀÌó¼Ò°÷Åù¤ò½ü¤¯¡Ë
¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¡§ÉÙ»Î¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
ÉÙ»Î¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò
ÉÙ»Î¹©¶ÈÈÎÇä³ô¼°²ñ¼Ò
¥Õ¥¸¥Æ¥Ã¥¯¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ò¡¼¥È¥¢¥ó¥É¥¯¡¼¥ë
Fujioh International Trading Pte. Ltd.
Éç»ÒÄëÉ÷¾¦ËÇ¡Ê¾å³¤¡ËÍ¸Â¸ø»Ê (Fujioh Trading Shanghai Co.,Ltd.)
Fujioh Marketing Malaysia Sdn. Bhd.
ÂæßÔÉÙ»Î¹Ä¸Ô份Í¸Â¸ø»Ê¡ÊFujioh Marketing Taiwan Co., Ltd.)¡¡
¡Î´ØÏ¢²ñ¼Ò¡Ï¥¢¥ê¥¢¥Õ¥£¡¼¥Ê³ô¼°²ñ¼Ò
¸ø¼°Web¡§https://www.fujioh.com
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
ÉÙ»Î¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¥°¥ë¡¼¥×
TEL: 042-718-5661
E-MAIL: fujioh.cdg@fujioh.com
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
Demold¡¡Web¥µ¥¤¥È
https://www.fujioh.com/demold/
¡¡ÉÙ»Î¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¿ÀÆàÀî¸©ÁêÌÏ¸¶»Ô¡¿¿ßË¼µ¡´ïÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÇðÂ¼¹À²ð¡¢°Ê²¼FUJIOH¢¨¡Ë¤ÎÆÃ¼ì¶âÂ°²Ã¹©¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¥Á¡¼¥à¡ÖDemold¡×¤Ï¡¢¡ÖPRONTO¡×Âè1¹æÅ¹¤ò¥Õ¥ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤¿¿·¶ÈÂÖ¡ÖPRONTO THE FIRST¡×¤Î1³¬ÊÉÌÌ¥Ñ¥Í¥ë¤È2³¬Å·°æ¥Ñ¥Í¥ë¤òÀ©ºî¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
Demold¤¬À©ºî¤·¤¿ÊÉÌÌ¡¦Å·°æ¥Ñ¥Í¥ë
¡Êº¸¡§¡ÖPRONTO THE FIRST¡×1³¬¡¡±¦¡§¡ÖPRONTO THE FIRST¡×2³¬¡¡»£±Æ¡§²ÏÌî À¯¿Í/¥Ê¥«¥µ¥¢¥ó¥É¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º¡×¡Ë
¡Êº¸¡§¡ÖPRONTO THE FIRST¡×1³¬¡¡±¦¡§¡ÖPRONTO THE FIRST¡×2³¬¡¡»£±Æ¡§²ÏÌî À¯¿Í/¥Ê¥«¥µ¥¢¥ó¥É¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º¡×¡Ë
¡¡¡ÖPRONTO THE FIRST¡×¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¸¶ÅÀ¤Ç¤¢¤ëÂè1¹æÅ¹¤ÎÃÏ¤Ç1ÈÖ¤ÎPRONTO¤òÃÂÀ¸¤µ¤»¤ë¤Ù¤¯¡¢PRONTO¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤â¤¢¤ëÃë¤ÈÌë¤ÎÆóÌÌÀ¤ò¤µ¤é¤Ë¶Ë¤á¤¿¿·¤¿¤Ê¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×Å¹¤Ç¤¹¡£¥Õ¥í¥¢¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë¶õ´Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¡¢ÉÊ¼Á¤òÄÉµá¤·¤¿¥É¥ê¥ó¥¯¡¦¥Õ¡¼¥É¤òÄó¶¡¤·¡¢ 1³¬¤Ï¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥«¥Õ¥§¡¢2³¬¤Ï17»þ°Ê¹ß¤Ë¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÈÍÎ¼ò¤ò³Ú¤·¤á¤ë¾å¼Á¤Ê¥Ð¡¼¶õ´Ö¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¥¯¥é¥Õ¥È¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤Èßê¤á¤¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿1³¬¤Ï¡¢ÌÚÌÜ¤ò´ðÄ´¤È¤·¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤ÀÅ¼ä¤È°Â¤é¤®¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¶õ´Ö¤Ç¤¹¡£ÊÉÌÌ¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¡Ö¤µ¤¶ÇÈ¡×¥Ñ¥Í¥ë¤Ï¡¢ÆüÃæ¤Ëº¹¤·¹þ¤à¼«Á³¸÷¤ò¤ä¤ï¤é¤«¤¯¼õ¤±»ß¤á¤ÆÈ¿¼Í¤·¡¢Á¡ºÙ¤Êµ±¤¤òÅº¤¨¤ëÅÀ¤¬¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÈÄ´ÏÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤éÁªÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÈÄ¸ü¤ï¤º¤«0.5mm¤Î¥¢¥ë¥ßºà¤ËDemold¤¬±úÆÌ¤ò»Ü¤·¤ÆÉ½¸½¤·¤¿²º¤ä¤«¤Ê¿åÌÌ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¶õ´Ö¤Ë°ìÁØ¤ÎÍî¤ÁÃå¤¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö½Å¸ü´¶¤ÈNEO¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿2³¬¤Ï¡¢¥·¥ë¥Ð¡¼¤ä¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯ÁÇºà¤ò´ðÄ´¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Å·°æ¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¥¢¥ë¥ßºà¤Ï¡¢·ÚÎÌ¤Ç½ÅÎÌÀ©¸Â¤Î¤¢¤ëÅ·°æÁõ¾þ¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¡¢³ä¤ì¤äÏÄ¤ß¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¡¢Á¡ºÙ¤Ê²Ã¹©¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ËÂÐ±þ¤·¤ÆDemold¤Ï½ÏÎý¤·¤¿¶âÂ°²Ã¹©µ»½Ñ¤òÀ¸¤«¤·¡¢¥¢¥ë¥ßºà¤Ë´Ë¤ä¤«¤Ê±úÆÌ¤ò»Ü¤·¤ÆÍÉ¤é¤®¤òÉ½¸½¤·¤¿¡ÖÇÈ¡×¥Ñ¥Í¥ë¤òÀ©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÇÈ¡×¥Ñ¥Í¥ë¤Ï¡¢¸÷¤Î¶þÀÞ¤Ë¤è¤ëÈ¿¼Í¸ú²Ì¤Ç¶õ´Ö¤Ë¹¤¬¤ê¤òÀ¸¤ß¡¢±ü¹Ô¤´¶¤È¹âµé´¶¤òÈ÷¤¨¤¿Âç¿Í¤ÎÍ¾±¤¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Demold¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤Î²Ã¹©µ»½Ñ¤Ç¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¶âÂ°É½¸½¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏ½Ð¤Î¤¿¤á¡¢²Ã¹©¼êË¡¤Î³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÊÉÌÌ¡Ö¤µ¤¶ÇÈ¡×¥Ñ¥Í¥ë¾ÜºÙ
»ÈÍÑµ»½Ñ¡§¼«ºßÀ®·Á
ºà¼Á:¥¢¥ë¥ß
ÈÄ¸ü¡§0.5mm
É½ÌÌ½èÍý¡§¶ÀÌÌ¥¢¥ë¥Þ¥¤¥È
¥Ñ¥Í¥ëÌÌÀÑ¡§Ìó50Ö
¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥í¥ó¥È¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó
Àß·×¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§toiro
»Ü¹©¡§ÅÄÃæ·úÁõ³ô¼°²ñ¼Ò
¢£Å·°æ¡ÖÇÈ¡×¥Ñ¥Í¥ë¾ÜºÙ
»ÈÍÑµ»½Ñ¡§¼«ºßÀ®·Á
ºà¼Á:¥¢¥ë¥ß
ÈÄ¸ü¡§0.5mm
É½ÌÌ½èÍý¡§¶ÀÌÌ¥¢¥ë¥Þ¥¤¥È
¥Ñ¥Í¥ëÌÌÀÑ¡§Ìó5Ö
¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥í¥ó¥È¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó
Àß·×¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§toiro
»Ü¹©¡§ÅÄÃæ·úÁõ³ô¼°²ñ¼Ò
¢£¡ÖPRONTO THE FIRST¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖPRONTO THE FIRST¡×¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¸¶ÅÀ¤Ç¤¢¤ëÂè1¹æÅ¹¤ÎÃÏ¤Ç1ÈÖ¤ÎPRONTO¤òÃÂÀ¸¤µ¤»¤ë¤Ù¤¯¡¢PRONTO¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤â¤¢¤ëÃë¤ÈÌë¤ÎÆóÌÌÀ¤ò¤µ¤é¤Ë¶Ë¤á¤¿¿·¤¿¤Ê¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×Å¹¤Ç¤¹¡£
Å¹ÊÞÌ¾¡§PRONTO THE FIRST
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ8-6-25 ²ÏËÌ¿·Êó¥Ó¥ë
±Ä¶È»þ´Ö¡§·î¡ÁÌÚ¡¢Æü¡¦½Ë 8¡§00¡Á23¡§00
¶â¡¦ÅÚ 8¡§00¡ÁÍâ 3¡§00
¢¨2³¬ESPRESSO&BAR¤Ï17¡§00°Ê¹ß¤Î¤ß±Ä¶È
µÙ¶ÈÆü¡§Ç¯ËöÇ¯»Ï½ü¤¯Ç¯ÃæÌµµÙ
Instagram¡§https://www.instagram.com/pronto_the_first/
¢£¡ÖDemold¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Demold¤Ï¡¢FUJIOH¤Î¥ì¥ó¥¸¥Õ¡¼¥É³«È¯¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¶âÂ°²Ã¹©µ»½Ñ¤ÈÄó°ÆÎÏ¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¶ñ¸½²½¤¹¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¥Á¡¼¥à¤Ç¤¹¡£º£¤Þ¤Ç¤Î¶âÂ°²Ã¹©µ»½Ñ¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Â¿ºÌ¤ÊÉ½¾ð¤Î±é½Ð¤ò¡¢¶â·¿¥³¥¹¥È¤òÉ¬Í×ºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤ëµ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î·úÃÛÆâ³°Áõ¤ËºÎÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Demold¡¡Web¥µ¥¤¥È¡§https://www.fujioh.com/demold/
¢£²áµî¼ÂÀÓ
¶äºÂ¥·¥ã¥ó¥Ç¥ê¥¢
Ã´Åö²Õ½ê _¥¢¥ë¥ß²¡¤·½Ð¤·À®·¿¥Ñ¥Í¥ë¡¡¥ì¡¼¥¶¡¼¥«¥Ã¥È¥Ñ¥Í¥ë
»ÈÍÑµ»½Ñ _Ãà¼¡À®·Á¡¡ÈùºÙ²Ã¹©
¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È_»°±Û°ËÀªÃ°
´ðËÜÀß·× _»°±Û°ËÀªÃ°¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó
»Ü¹©²ñ¼Ò _¼¯Åç·úÀß¡¡¡¿°°¥Ó¥ë¥¦¥©¡¼¥ë
À½ºî·î _2020.08
¥¸¥ã¥ó¡¦¥·¥ã¥ë¥ë¡¦¥í¥·¥å¡¼Åìµþ
»ÈÍÑµ»½Ñ _¼«ºßÀ®·Á
¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È_¥¸¥ã¥ó¡¦¥·¥ã¥ë¥ë¡¦¥í¥·¥å¡¼ Åìµþ
»Ü¹©²ñ¼Ò _¥¢¥È¥ê¥¨¥¢¡¼¥¹
À½ºî·î _2018.01
JR·§ËÜ±Ø¡¡Èî¸å¤è¤«¥â¥ó»Ô¾ì
Ã´Åö²Õ½ê _¤Ê¤Þ¤³ÊÉ¡¿Èî¸åÄ×¤é¤ó¤Þ
»ÈÍÑµ»½Ñ _¤Ê¤Þ¤³ÊÉ¡§Ãà¼¡À®·Á¡¿ÈÄ¶âÀß·×
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Èî¸åÄ×¤é¤ó¤Þ¡§ÈùºÙ²Ã¹©¡¿ÈÄ¶âÀß·×
¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È_¶å½£Î¹µÒÅ´Æ»
Àß·×¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó_ÇµÂ¼¹©éº¼Ò
»Ü¹©²ñ¼Ò_¶åÅ´¹©¶È¡¿¶å½£ÍÎ¹Ô
À½ºî·î _2018.05
JRÈøÄ¥°ìµÜ±Ø¡Ö¥¢¥¹¥Æ¥£°ìµÜ¡×
Ã´Åö²Õ½ê _ÌÖÂåÊÉ
»ÈÍÑµ»½Ñ _ÌÖÂå¡§¥×¥ì¥¹²Ã¹©¡¿ÈÄ¶âÀß·×
¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È _Ì¾¸Å²°¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó³«È¯³ô¼°²ñ¼Ò
Àß·×_³ô¼°²ñ¼Ò¸ò·úÀß·×
¥Ç¥¶¥¤¥ó _³ô¼°²ñ¼Òcmyk
»Ü¹©²ñ¼Ò _¥¸¥§¥¤¥¢¡¼¥ëÅì³¤·úÀß¡¿³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥Ä¥Ê¥¬
À½ºî·î _2022.09
¢¨ ÉÙ»Î¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¤ÏÉÙ»Î¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Î100¡ó»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
¡ÚÉÙ»Î¹©¶È¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
»ö¶È³µÍ×¡§°ìÈÌ²ÈÄíÍÑ/¶ÈÌ³ÍÑ¿ßË¼µ¡´ï¤Î´ë²è¡¦³«È¯Àß·×¡¦À¸»º¡¦ÈÎÇä¡¦¥¢¥Õ¥¿¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÇðÂ¼¹À²ð
ÁÏÎ©¡§1941Ç¯12·î
½êºßÃÏ¡§¿ÀÆàÀî¸©ÁêÌÏ¸¶»ÔÃæ±û¶èÊ¥ÌîÊÕ2ÃúÌÜ1ÈÖ9¹æ
½¾¶È°÷¿ô¡§936Ì¾¡ÊÌò°÷¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¡¦·ÀÌó¼Ò°÷Åù¤ò½ü¤¯¡Ë
¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¡§ÉÙ»Î¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
ÉÙ»Î¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò
ÉÙ»Î¹©¶ÈÈÎÇä³ô¼°²ñ¼Ò
¥Õ¥¸¥Æ¥Ã¥¯¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ò¡¼¥È¥¢¥ó¥É¥¯¡¼¥ë
Fujioh International Trading Pte. Ltd.
Éç»ÒÄëÉ÷¾¦ËÇ¡Ê¾å³¤¡ËÍ¸Â¸ø»Ê (Fujioh Trading Shanghai Co.,Ltd.)
Fujioh Marketing Malaysia Sdn. Bhd.
ÂæßÔÉÙ»Î¹Ä¸Ô份Í¸Â¸ø»Ê¡ÊFujioh Marketing Taiwan Co., Ltd.)¡¡
¡Î´ØÏ¢²ñ¼Ò¡Ï¥¢¥ê¥¢¥Õ¥£¡¼¥Ê³ô¼°²ñ¼Ò
¸ø¼°Web¡§https://www.fujioh.com
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
ÉÙ»Î¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¥°¥ë¡¼¥×
TEL: 042-718-5661
E-MAIL: fujioh.cdg@fujioh.com
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
Demold¡¡Web¥µ¥¤¥È
https://www.fujioh.com/demold/