アパレル新ブランド始動『For the world, We adventure.』

合同会社すみなす

合同会社すみなす（佐賀県佐賀市）は、和歌山県白浜町のテーマパーク「アドベンチャーワールド」を運営する株式会社アワーズ（代表取締役社長：山本 雅史 様）と共同で、新ブランド「For the world, We adventure.」を立ち上げました。

本ブランドは、株式会社ピエクレックス（代表取締役社長：玉倉 大次 様）が開発する植物由来のサステナブル素材を採用。資源を「かえす」まで責任をもつ循環インフラにより、”より良い世界”の実現を支えます。

アート、繊維テクノロジー、テーマパークが交差する「新たな共創」を通じて、いのちの愛おしさを未来へつなぐ冒険を、アドベンチャーワールドでのお披露目式で行うプロダクト発表とともに始動いたしました。

＜新ブランド「For the world, We adventure.」お披露目式＞

開催日 ：２０２６年３月２８日（土）・２９日（日）

開催場所：アドベンチャーワールド内センタードーム

主な内容：

■ ブランドグッズお披露目

・Tシャツ（大人用／キッズ用）３種類

・ハンドタオル２種類

■ アート展示

グッズデザインの原画を含む約１５点の絵画作品を展示。

■ご来園ゲスト参加型アートワークショップ

ライオンの爪やシカの角、ペンギンの羽など動物由来の素材

を用い、巨大キャンバスに色を重ねる共同制作を実施。完成

作品は佐賀市のアトリエ「GENIUSLAB」へ届けられ、次シ

ーズンのグッズデザインへと展開される予定です。

時間：午前１１時００分頃～

料金：無料（別途入園料金が必要です）

■アドベンチャーワールド公式Instagramライブ配信

午前１１時４５分より、商品やイベントの紹介などを行いました。

＜ブランドメッセージ＞

For the world, We adventure.

それぞれが、それぞれの「より良い世界」を追い求め、冒険を続ける開拓者たちが交わることで生まれた新たな挑戦。

それは、「ブランド」であり、出会う人たちの心に新たな世界のはじまりを植える「プラント」でもある。発信するメッセージは、「刺激を纏え、波風を立てろ」。

まるでテーマパークにいるような開放感。いつかの童心を刺激するカラフルさ。

個性を抑えつけない、そのままの派手さ。ジリジリとむせ返る真夏のアスファルトが、ソフトクリームへと思考の導線を結ぶように、

単純に、明快に、あなたの表現欲求を喚び起こす。

これは、あなたの奥で息をひそめる、

原始的で根源的な"本当のあなた"への招待状。

足並みをそろえて安心しているけれど、本当は主張を抑え込んでいる。

自由な表現に憧れる、でも、人の目が怖い。評価や否定を案じて、心の温度を下げる。

これは、そんなあなたの声を引き出す招待状。

本当の声を聞かせてください。

本当の色を出してください。

本当の形を見せてください。

『For the world , We adventure.』は、あなたの"プリミティブ"を表現するための筆でありたい。

＜ブランドグッズラインナップ＞

■ Tシャツ（大人用）Sweet象ヤオヨロズンバミンゴ■ Tシャツ（キッズ用）Sweet象ヤオヨロズンバミンゴ■ハンドタオル山月記ペンギンハイウェイ

※各グッズには、すみなすのアーティストによる原画作品がデザインとして採用されています。

※パーク内およびオンラインショップでは以下の日時で販売いたします。

パーク内ギフトショップ：３月２８日(土) AW 開園～／シンビオーシス 午前１１時００分～

アドベンチャーワールド公式オンラインショップ：３月２８日(土)午前１２時００分～

＜原画＞

＜株式会社アワーズについて＞ HP ： https://www.aws-s.com

株式会社アワーズは「こころでときを創るSmileカンパニー」を企業理念に、動物園・水族館・遊園地を融合したテーマパーク「アドベンチャーワールド」を運営しています。

紀伊半島の豊かな自然に抱かれたアドベンチャーワールドは、１２０種１，６００頭の動物たちが私たちのパートナーとして共に暮らす、いのちの美しさに出会える場所です 。

２０２６年春、「地球でいちばん 癒されるテーマパークへ ～世界中の『愛おしさ』に出会う旅～」を掲げ、数々の新しいエデュテインメント体験をお届けしています。 動物たちが放つ力強いいのちの息吹、その「愛おしさ」を五感で感じる体験は、私たちが大きな生命の循環の一部であることを再確認させてくれます。 単なるエンターテインメントの枠を超え、心が動く体験を通じて明日を生きるエネルギーを呼び起こす、全く新しい学びと癒やしの場となるように 。驚きや感動の先に生まれる気づきが、「だれもがキラボシな世界を創る」一歩となると信じて、アドベチャーワールドはこれからも世界中のいのちとSmileの共創を続けています。

＜株式会社ピエクレックスについて＞ HP： https://pieclex.com/

株式会社ピエクレックスは、イノベーションを通じて世界に貢献する村田製作所の100%子会社として、企業ビジョン「“でんき（電気）のせんい（繊維）”で世界を変える」を掲げ、電気の繊維「ピエクレックス」を通じた革新を推進しています。当社は、村田製作所と帝人フロンティアの共同出資によって設立され、両社の強みを融合させた新素材「ピエクレックス」を開発しました。ピエクレックスは革新性とともに環境へのやさしさを兼ね備えており、アパレル、ヘルスケア、一般消費財、産業分など幅広い用途に応用可能です。

現在、ピエクレックスは多くの繊維関連企業と協力し、持続可能な社会の実現に向け循環インフラ「P-FACTS（ピーファクツ）」の社会実装に取り組んでいます。P-FACTS認証製品を「着るだけ、使うだけ」で、地球にも人にもやさしい未来の実現を目指し、新たな価値の創造に取り組んでいます。

すみなすについて

すみなすは、社会の中の"働き方"に新たなバイパスをつくる。

日本では、4～5人に1人は精神疾患を経験します。

うつ病や統合失調症、パニック障害など、誰もがかかりうる病気で働けなくなってしまう。

ASD、ADHD、LDなど、発達障害と診断される人は10人に1人と言われています。

そんな身近な精神障害。

それによって、社会から隔絶されてしまう人たちが身近にいるという事実を知っていますか？

すみなすは、そんな人たちが"アーティスト"として社会に再接続できるバイパスをつくっています。

それは、新たな社会インフラであり、精神障害のある人々に開かれた新たな可能性です。

掲げる旗は、「全員、天才。なんてありえる」。

誰もの中に天才性があることを信じています。

すみなすは、"教える"ことはしません。

誰もの中にある天才性を引き出し、才能として世に押し出していく。

「生きづらさを面白さに転換する」

そんな環境をつくっています。

すみなすWebサイト：https://suminasu.jp/

お問い合わせ

合同会社すみなす 代表 西村史彦

住所：〒840-0824 佐賀県佐賀市呉服元町1-7

TEL：090-8220-5791

e-mail：suminasu.master@gmail.com