【創業70周年】ダイエー創業の1年前に姫路で始まった「流通革命」

株式会社銀ビルストアー

株式会社銀ビルストアー（本社：兵庫県姫路市、代表取締役社長：大塚兼史）は、2026年5月15日に創業70周年を迎えます。1957年のダイエー創業に先駆けること1年、1956年の姫路で「セルフサービス方式」を導入した同社は、日本流通史の先駆けとして歩んできました。この節目に際し、創業者・大塚茂木と、中内功氏（ダイエー創業者）や清水信次氏（ライフ創業者）ら、日本の小売業を近代化したリーダーたちとの交流、そして「日本最古級のスーパーマーケット」としての原点を公開いたします。

■ ダイエーより1年早く、姫路で産声を上げた「未来の買い物」

銀ビルストアー 店頭写真

1956年5月15日、経済白書が「もはや戦後ではない」と宣言したその年、姫路の地に株式会社銀ビルストアーが誕生しました。当時、日本の小売業は対面販売が主流でしたが、同社は日本でも極めて早い段階で、客が自ら商品を選ぶ「セルフサービス方式」と、一箇所で買い物が完結する「ワンストップ・ショッピング」を導入しました。これは、現存するスーパーマーケットとして日本で2番目に古い歴史を持つ、先駆的な挑戦でした。

■ 時代を創った先駆者たちとの絆：中内氏、そして清水氏との交流

銀ビルストアー 店内風景自らカゴを持って売場を回るセルフレジ方式

日本の流通近代化を志した当時の経営者たちは、企業の垣根を超えて深く交流していました。 創業者・大塚茂木の義弟であり、当時の熱気を知る岡田相談役（86歳）の証言によれば、大塚はダイエー創業者の中内功氏と過酷な戦争を生き抜いた「戦友」としての深い縁がありました。中内氏はダイエー創業時の黎明期に、自ら銀ビルストアーの店舗を視察に訪れたといいます。

また、大塚はライフ創業者の清水信次氏とも親交が深く、日本の「食」を豊かにしようという共通の志のもと、先駆者たちは情報交換や切磋琢磨を続けてきました。こうしたリーダーたちとの人的交流（大塚英木現会長のダイエーでの修業など）は、地方の一小売店に過ぎなかった銀ビルストアーが、日本の流通革命の潮流に乗り続ける大きな原動力となりました。

■ 焼け跡の「8人の決断」と、子供たちが運んだ新しい文化

２代目社長 大塚茂木相談役 岡田輝年

銀ビルストアーの出発は、決して順風満帆ではありませんでした。戦後の都市整備による立ち退きと多額の負債。絶望的な状況下で、最後に残ったわずか8人のメンバーが「このままでは終われない」という執念で賭けたのが、未知の領域であった「株式会社による一本の店舗運営」でした。

新しい買い物の形を地域に浸透させるため、同社は近隣の城南小学校の児童へ金券を発行する「戦略的広報」を展開しました。子供たちが目を輝かせて体験した「選ぶ楽しさ」が家庭へと伝わり、セルフサービス文化は一気に地域のスタンダードへと変わっていったのです。

■ 70周年の節目に：伝統を「進化」させ、次の100年へ

銀ビルストアー 開店式典

創業から70年。銀ビルストアーは大手資本による統合の荒波に晒されながらも、独立自尊を貫き、地域の「社会インフラ」として根を下ろし続けてきました。

現在、大塚茂木の孫・大塚兼史社長は、先人が築いた強固な財務体質を土台に、「30店舗・300億円」のビジョンを掲げ、組織の若返りとデジタル活用を加速させています。 「人で負けたら終わり」という信念のもと、非効率を承知で死守する「インストア加工」や地域密着の接客を武器に、次の100年も地域から「あってよかった」と思われる企業を目指してまいります。

ボンマルシェ店内陣頭指揮を執る大塚兼史社長

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社銀ビルストアー 広報代行

広報担当： 大塚ファンド株式会社 大塚有希

E-mail： bonmaru_pr@otsukafund.co.jp

住所： 兵庫県姫路市西新在家２-１４-２６

会社URL 株式会社銀ビルストアー： https://bon-maru.com/

会社URL 大塚ファンド株式会社： https://otsukafund.co.jp/