大人気ボードゲーム『これから私たちは、』シリーズの新作2タイトル、『これから私たちが食べるのは、』『これから私たちふたりは、』が同時受注販売開始

株式会社サグイネル

『アゲとメタ』をテーマに、より簡単でより面白いゲーム製作を行う株式会社サグイネルは、新作ゲーム『これから私たちが食べるのは、』と『これから私たちふたりは、』の2タイトルを、公式ストア『XAQUINEL WEB STORE(https://xaquinel.stores.jp)』にて、本日2026年4月6日（月）12時から4月19日（日）終日まで2週間限定で受注販売します。受注販売のため、売り切れることなくお申し込みいただいた方全員にどこよりも早くお届けします。

『これから私たちは、』シリーズはTikTokで累計100万を超えるいいね数を獲得するなどSNSでも話題沸騰の、発売後即完売を続ける今最もアツいボードゲームです。今回リリースする2タイトルはそのシリーズ最新作。みんなの「何食べる？」も、ふたりの「次どうする？」も、もうこれで解決します。

受注特典：『これから私たちは、』専用スリーブ

2タイトルを同時に受注予約いただいた方全員に、『これから私たちは、』専用スリーブをプレゼントします。本スリーブは、『これから私たちは、』のパッケージ表面のデザインを透明スリーブにプリントしたもの。なお今回の新作2タイトルも、「開封後もずっとデザインを楽しみたい」というお客様の声に応えて、従来のステッカーに代わり各ゲーム専用の透明スリーブにデザインをプリントする方式を採用しています。

『これから私たちは、』専用スリーブ

新作１.『これから私たちが食べるのは、』

パッケージみんなで食べる外食先が決まる協力ゲーム

集まったはいいけど、外食先が決まらない。みんなの好みがわからないから、提案しづらい--そんな場面、ありませんか？

本作はそんな状況を解決する外食決め協力ゲームです。自分が食べたい食事のカードを残していくだけで、みんなが共通して「食べたい」と思っていた食事がわかっちゃう画期的なゲームシステムで、一度遊んだらもうこのゲームが無い生活には戻れません！

持ち運び用小箱が同梱されているので、カバンやポケットに入れっぱなしにしても気になりません。ルールも簡単なので、いつでも気軽に遊べます。

『これから私たちが食べるのは、』ってどんなゲーム？「ここ！版」と「どこ？版」の2つのゲームが1パッケージに

本作の最大の特徴は、2種類のゲームが1つのパッケージに入っていること。その日の気分やメンバーに合わせて選べます。

ここ！カードここ！版

迷わない。気を遣わない。でも全員納得。

カードを回すだけで、みんなが共通して「食べたい」と思っていた料理が決まる！QRコードでそのままお店に向かえる、ツールのように使えるゲームです。

どこ？カードどこ？版

話し合いそのものが、もう楽しい。

「揚げたて」「ご褒美」「罪悪感少なめ」--最後に手元に残ったカードを見せ合って、全部叶うお店をみんなで話し合って探します。答えは一つじゃないから、話し合うプロセスそのものが盛り上がる！

本作は、2020年にオンライン限定で発売した『みんなで食べる食事が決まるゲーム』を刷新し、食事シーンに特化したゲームシステムをさらに磨き上げた作品です。他の『これから私たちは、』シリーズと一緒に持ち歩けば、「次なにする？」も「何食べる？」も解決します。

新作２.『これから私たちふたりは、』

パッケージふたりだけの行動決め協力ゲーム。カップルにも、仲良しふたり組にも。

相手を喜ばせたいのに、相手が何をしたいかわからない。それさえわかれば、2人の時間はもっと楽しくなるのに。そんなもどかしさを解決するのがこのゲーム。カードを回せば、お互いが「それならやりたい」と思えることがわかります。忖度も、遠慮も、いりません。

ふたりだけの歴史が積み上がっていく

『これから私たちふたりは、』ってどんなゲーム？カード

箱を開けたら、まずふたりの名前を書いてください。その瞬間から、このゲームはあなたたちふたりだけのものになります。 思い出パスポートに日付とエピソードを残していけば、読み返すたびに、ふたりで過ごした瞬間の数々が浮かんできます。 持ち運び用小箱が同梱されているので、カバンやポケットに入れっぱなしにしても気になりません。ルールも簡単なので、いつでも気軽に遊べます。 さあ、ふたりの物語を、このゲームで始めよう。

商品概要

※受注販売商品のため、記載の仕様は変更となる場合がございます。予めご了承ください。

これから私たちが食べるのは、

◆商品名: これから私たちが食べるのは、

◆URL: https://xaquinel.stores.jp/items/69ccc6c49d5f2b6fdb6afb6a

◆価格: 1,980円（税込）

◆受注販売期間: 2026年4月6日（月）12:00 ～ 4月19日（日）23:59

◆内容物: ここ！カード…60枚、どこ？カード…60枚、説明書…1枚

◆プレイ時間: 5分～

◆対象年齢: 20歳～

◆プレイ人数: 2～8人

これから私たちふたりは、

◆商品名: これから私たちふたりは、

◆URL: https://xaquinel.stores.jp/items/69ccc7549d5f2b74a06afb43

◆価格: 1,980円（税込）

◆受注販売期間: 2026年4月6日（月）12:00 ～ 4月19日（日）23:59

◆内容物: なにするカード…120枚、思い出パスポート…1冊、鉛筆…1本、説明書…1枚

◆プレイ時間: 15分～

◆対象年齢: 20歳～

◆プレイ人数: 2人

株式会社サグイネル

◆URL: https://www.xaquinel.com/

◆設立: 2018年11月2日

◆代表者: 椎名 隼也、中森 源

◆所在地: 神奈川県川崎市中原区上小田中1-22-8

◆事業内容: ボードゲームの企画・製作、イベントの主催