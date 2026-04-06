アート作品を通して自分の視点を探ってみたい方、皆で語りあってみたい方におすすめ！「対話鑑賞」を体験するイベントを4月16日（木）に開催！

公益財団法人 日本女性学習財団

今回の講座では、対話鑑賞の熟達者からファシリテーションを学んだファシリテーターとともに、オンラインで2作品を鑑賞します。作品には作者が生きた時代背景や作者のメッセージがつまっています。その正解を探すのではなく、作品を味わいながら「私」はどう見て考えるか、参加者間で意見を交わし、そして今の時代の歩み方を思い巡らせてみる。そこに対話鑑賞の楽しさがあります。

事前学習や美術作品に関する知識は不要です。飲み物片手に、素敵なアート作品をゆるっと・じっくり鑑賞、おしゃべりを楽しみながら、アートの中に潜む「私」の視点を探してみませんか。

★対話鑑賞とは―

80年代半ばにMoMA（ニューヨーク近代美術館）で開発されたVTS（Visual Thinking Strategies ）をベースに、グループで１つの作品を見て気づきや思考を共有（対話）する美術鑑賞法。日本では美術館のコミュニティ活動やビジネス書籍で話題になったことから一般社会人に広がり、高齢者や孤立・孤独者支援、医療領域など広く実施されている。「見る・聴く・感じる・考える・話す」を継続的に実施することで、創造性や他者理解などのコミュニケーション力はもちろん、クリティカルシンキング、ネガティブケーパビリティ醸成にも効果があるとされている。

＜こんな方におすすめです！＞

本講座はオンライン（Zoom）開催です。なお、リアルタイム配信のみとなります。後日の録画視聴はできませんのでご了承ください。お申込みはこちら :https://jawe260416.peatix.com/

☑対話鑑賞を体験してみたい方、関心のある方

☑アート作品について皆で話してみたい、語りあってみたい方

☑アート作品を通して自分の視点を探ってみたい方

☑対話鑑賞のファシリテーションに興味がある方、やってみたい方

＜日時・詳細について＞

◆日 時 2026年 4月16日（木）19:00～20:30（入室18:50開始）

◆ファシリテーター

・渡辺 ゆうこさん： （公財）日本女性学習財団キャリア支援デザイナー(https://www.jawe2011.jp/career)、対話鑑賞ファシリテーター

・八幡谷 真弓さん： 文筆家、対話鑑賞ファシリテーター

◆内 容 ファシリテーターのお話、対話鑑賞

◆参加費

・一般1,000 円

・25 歳以下の学生の方 800 円

・日本女性学習財団関係者（キャリア支援デザイナー、賛助会員、OWL会員、財団理事・評議員・監事）800円

※キャンセルについて：ご購入直後にイベント配信用のURLが送信される都合上、

お客様都合によるキャンセルは承っておりません。何卒、ご了承ください。

◆定 員 20人（先着順）

◆開催方法 オンライン開催

※リアルタイム配信のみとなります。後日の録画視聴はできませんのでご了承ください。

◆Peatixよりお申込みください。

https://jawe260416.peatix.com/

＜登壇者プロフィール＞

■渡辺 ゆうこ さん

（公財）日本女性学習財団キャリア支援デザイナー(https://www.jawe2011.jp/career)、（国資）キャリアコンサルタント、社会教育士。ARDA対話鑑賞ファシリテーター養成トレーニングコース修了ファシリテーター。東洋英和女学院大学大学院にて表現教育・生涯発達を学び、修士論文では非専門家対話鑑賞ファシリテーターの変容について質的研究を行い修士号取得（人間科学）、長野賞受賞。共創学会会員。主なアート活動は社会人向け対話鑑賞、小学校美術鑑賞教室、保育園アトリエ講師、身体表現の「NPO法人みんなのダンスフィールド」メンバー。会社員を経てのキャリアコンサルティング領域では、厚労省キャリア形成・リスキリングを中心に、1,000人以上の支援実績がある。

■八幡谷 真弓 さん

国際基督教大学教養学部卒。アート、エンターテインメント、紀行、建築、伝統工芸、伝統芸能、社会貢献など多彩な分野で、国内外の文化人、芸術家、企業家らのインタビューを多数手がけ、雑誌や書籍に執筆。その長年の経験や幼少期よりの体験から、対話を通じたコミュニケーションの習熟の必要性を痛感し、対話型の美術鑑賞ファシリテーションの技術を修得。文筆業と並行して、東京都区立の小学校での美術鑑賞教室や小中高生のための学習・居場所支援事業、「アール・ゆるっと」、主宰する「エッメアルテ」などで、アート教育の活動を続ける。

◆主催 渡辺ゆうこ／（公財）日本女性学習財団(https://www.jawe2011.jp/)

◆協力 アール・ゆるっと

＊この講座は、当財団キャリア支援デザイナー(https://www.jawe2011.jp/career)の企画を財団と協働で実施する事業です。

◆お問合せ （公財）日本女性学習財団 jawe@nifty.com

日本女性学習財団について

公益財団法人 日本女性学習財団(https://www.jawe2011.jp/)は、ジェンダー平等社会の実現をめざして事業を進めています。女性の生涯学習及び次世代育成の当面する課題について、全国的・国際的な動向を踏まえ、関係機関・団体との協力連携を通し、研究調査、人財育成、学習資料の刊行等情報の提供を行っています。

<団体概要＞

設 立：1941年3月

代 表：理事長 野村浩子

所 在 地 ：〒105-0011 東京都港区芝公園2-6-8 日本女子会館５階

事業内容：女性の生涯学習及び次世代育成に関する調査・研究、人財育成事業、情報提供（『月刊We learn』の発行）、女性の生涯学習及び次世代育成関係諸団体との連携及び支援、日本女子会館建物の賃貸事業

URL： https://www.jawe2011.jp/