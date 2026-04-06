株式会社竹中土木が「Kencopa工程AIエージェント」のPoCを開始

株式会社KENCOPA

建設現場の省人化・自動化に挑む株式会社KENCOPA（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：安村 荘佑、以下 KENCOPA）は、株式会社竹中土木（本社：東京都江東区、取締役社長：竹中 祥悟、以下 竹中土木）において、当社が開発する建設業務特化型AIエージェント「Kencopa工程AIエージェント」PoC（概念検証）が開始されたことをお知らせします。

導入の背景

竹中土木様では、工程表の作成・運用において、発注者や現場ごとにフォーマットや表記が異なり、ExcelやPDFなど形式も分散していることから、過去の工程・実績データを十分に再活用できていないという課題がありました。現場にデータ入力を求めても将来の活用を見据えて継続的に整理・蓄積できる人員には限りがあり、現場の負担を増やすことなく業務の流れの中で工程情報を統一形式で蓄積できる仕組みが求められていました。

こうした課題を背景に、工程表を一定のフォーマットでデータ化し、過去案件との比較や参照を通じて工程検討の質を高められる点や、その過程で蓄積される工程データを次のプロジェクトへ活かせる基盤を構築できる点を評価いただき、当社「Kencopa工程AIエージェント」のPoCを開始いただきました。今後は、現場負荷を抑えつつ工程データの蓄積と活用を進め、継続的にナレッジが蓄積される運用モデルの確立に向け、段階的な検証を進めてまいります。

KENCOPAとの取り組み概要

「Kencopa工程AIエージェント」は、工程表の作成から実施工程表運用、ナレッジ蓄積までをAIが支援する“建設業務特化型AIエージェント”です。

設計図書（図面・仕様書・見積調書）をアップロードするだけで、自社歩掛を学習したAIが工程案を自動生成。蓄積される設計・工程データにより、省人化と技術継承を同時に実現します。

竹中土木様ではβ版の活用を通じ、以下の効果を目指しています。

- 工程表フォーマットの統一による工程情報の標準化- 過去工程データの構造化・蓄積による再利用性の向上- 過去事例を参照した工程検討の質の向上- 属人性に依存しない社内ナレッジ基盤の形成

KENCOPAは引き続き、竹中土木様とともに建設現場の生産性向上モデルの構築に取り組んでまいります。

株式会社竹中土木 本社DX推進室 プロジェクト推進グループ グループリーダー 倉知星人様からのコメント

工程表の作成・運用は経験や暗黙知に依存する部分が大きく、過去データを十分に活用しにくいという課題がありました。

株式会社KENCOPA様とのPoCでは、設計図書を起点にAIが工程案を生成し、その検討過程をデータとして記録できる点に大きな可能性を感じています。加えて、担当者が行う判断や調整の内容もあわせて蓄積されることで、従来は共有が難しかった知見を活用できるようになる点が、これまでの工程管理にはなかった特徴だと考えています。

今回のPoCでは、現場の実務に適合する形で活用できるかを確認しつつ、将来的な生産性向上や技術継承につながるかを段階的に検証していきます。

株式会社竹中土木 会社概要

会社名：株式会社竹中土木

所在地：東京都江東区新砂一丁目1番1号

設立：1941年

事業内容：土木工事及び建築工事の請負、設計及び監理ほか

URL： https://www.takenaka-doboku.co.jp/

Kencopa工程AIエージェントについて

「Kencopa工程AIエージェント」は、業務特化型AIエージェントとして、工程表作成・実施工程運用にかかる時間の短縮のみならず、活用の中で自動で蓄積される設計図書と工程データを合わせた会社独自ナレッジデータベースの蓄積により、省人化と技術継承を同時で実現します。

設計図書 (図面、仕様書、見積調書)をアップロードするだけで、自社歩掛を学習したAIが工程表を対話生成します(特許申請中)。AIが生成した工程表をたたき台に、そのままアプリ上で編集、特定フォーマットでの出力が可能です。開発にあたっては、最先端のAI知見と現場経験を有するメンバー、及び、ゼネコン現役所長らが結集し、フィードバック・改善を繰り返しながら開発しております。

Kencopa工程AIエージェント サービスサイトURL：https://kencopa.com/service-azuchi-3

お問い合わせ: https://kencopa.com/contact

■特徴機能 (一部機能において特許申請中)

AIシミュレーション

これまで人力では実現しなかった、複数プランでのAIシミュレーションを提供。工期優先型、歩掛優先型、並行工程型といった様々な条件に基づく工程表を生成、比較検討に活用。

類似工事AI検索

新規工事を作成する際に、アップロードされた設計図書と、独自の検索手法にに基づき類似度の高い過去工事データを提案

AIアシスタント

実施工程作成・運用において個別工事に応じてAIが工程、品質、安全に関する内容をアドバイス。チャットベースで工程表を操作、詳細化することも可能となり、細かい工程の作成・修正作業から解放

その他: 実施工程作成機能、自由な描画スタイル、任意のフォーマットでのPDF出力機能、過去工事・歩掛の自動蓄積・分析機能、実績入力機能 (出来高曲線、イナズマ線)、他

※上記記載の内容は、一部製品版提供予定機能を含みます。

現在、一部のゼネコン様に限定しβ版利用が進んでいます。

先行導入、製品版利用にご興味がある企業様はこちらよりご連絡下さい。

https://kencopa.com/contact

■ 株式会社KENCOPAについて

株式会社KENCOPAは、「Copilot for Construction」をミッションに、建設現場の省人化・自動化の実現に挑戦する建設専門のAIスタートアップです。「Kencopa工程AIエージェント」「Kencopa建設AIエージェント」の提供を通じて、図面・仕様書・歩掛・施工データなど、これまで暗黙知に依存していた現場業務をAIが理解・処理し、工程作成・書類作成・知識検索まで自動化します。また、日々の利用を通じてデータが会社独自データが自然蓄積され、若手教育・技術継承に貢献します。

また、自社プロダクトの提供に加え、個社特有のニーズに合わせた共同研究・開発の「i-Con2.0共創」モデルも展開しています。これらの取組を通じて、建設業の未来に本気で挑戦します。

会社情報

代表者: 代表取締役CEO 安村 荘佑

本社所在地:東京都渋谷区広尾1丁目11-2 BLOCKS 恵比寿

設立: 2024年3月

累計調達額: 2.1億円

事業内容: 「Kencopa工程AIエージェント」「Kencopa建設AIエージェント」の開発・提供、建設専門のDX・AIの共同研究、共同開発

コーポレートサイト: https://kencopa.com/

受賞・採択実績:

大阪産業局主催関西スタートアップインキュベーションプログラム「起動」第3期

総務省主催研究開発支援プログラム「ICTスタートアップリーグ2025」

トライアングルエヒメ2.0「全国共創拠点連携枠」

Microsoft for Startups、Manus for Startups