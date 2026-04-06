一箱で2つのおいしさ！50個入の大容量♪たくさんチロルBOX再発売

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チロルチョコ株式会社

チロルチョコ株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長・松尾裕二）は「たくさんチロルBOX」を4月13日（月）より全国のPPIHグループ店舗（ドン・キホーテおよびユニー系列、一部店舗除く）で発売します。




2種のロングセラー商品を楽しめる！

　コーヒーの苦みとヌガーの食感がクセになる根強い人気の定番チロルチョコ“コーヒーヌガー” と、まろやかな味わいで子どもから大人まで幅広い層に人気の“ミルク”のフレーバーを楽しめる大容量のBOXです。個包装なので友達や家族とシェアをして楽しむこともできます♪




■ビターな味がクセになる



■コーヒーヌガー

1979年登場！ほんのりビターなコーヒーヌガーとチョコレートの甘さの絶妙なバランスがクセになる、根強い人気の定番チロルチョコです。





■まろやかで優しいミルクの味わい



■ミルク

1990年に登場！生クリームパウダー入りミルククリームのまろやかさが特徴で、子どもから大人まで幅広いお客様に人気のフレーバーです。





表裏でデザインが異なるパッケージ♪

　おもて面とうら面が異なる遊び心あるデザインを採用！ミルクとコーヒーヌガーそれぞれのデザインを楽しめます。大容量なので、家族や友達とシェアするのもおすすめです！




■発売について


2026年4月13日（月）より


全国のPPIHグループ店舗(ドン・キホーテおよびユニー系列、一部店舗を除く)で発売。


※お取り扱いのない店舗もあります。また、商品がなくなり次第、販売終了とさせて頂きます。



1箱　50個入り(ミルク：30個、コーヒーヌガー：20個)



■チロルチョコについて


1903年に福岡県田川市で創業した松尾製菓から、商品企画・販売部門を分離して2004年に東京で設立された会社です。「あなたを笑顔にする」をミッションにたのしいお菓子の企画・販売を行っています。チロルチョコは「こどもたちに当時高級だったチョコレートを10円で届けたい」という想いから生まれました。定番の人気商品だけでなく、多彩なコラボ商品や季節限定商品、チャレンジングな新フレーバーなどを発売しており、累計フレーバー数は600種類以上にも上ります。



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