シンプルデザインで使いやすい「OSAMU GOODS（オサムグッズ）」の新商品全11種が4月中旬より発売開始！
マリモクラフトは、「OSAMU GOODS（オサムグッズ）」をモチーフにした、クリアマルチケースやクリアミニトートなど、シンプルなデザインで日常使いにピッタリの新アイテム11種を2026年4月中旬より発売いたします。
クリア素材をベースにしたクリアマルチケースやクリアパスケース、ゴールドカラーがアクセントになるミニチャームなど、キャラクターの魅力が引き立つシンプルなデザインに仕上げました。シンプルなデザインなので、オフィスでもプライベートでも、どんな方でも気軽に使いやすいアイテムです。
■商品紹介
「ジル」「ジャック」「ベティ」の３人をメインに、「キャット」や「ドッグ」のアイテムも新発売。クリアマルチケースSSとクリアミニトートでは、それぞれのキャラクターに合わせて、赤と青のポイントになるカラーを合わせました。
クリアパスケース 全3種（税込：990円）
クリアマルチケースSS 全5種（税込：880円）
クリアミニトート 全2種（税込：3,300円）
シークレットコレクション ミニチャーム ※全8種・ランダム商品（税込：各825円）
※商品はなくなり次第終了となります。
※販売アイテムは状況により予告なく変更・中止になる場合がございます。
※商品画像は全てイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
お取扱い店舗
■マリモクラフトオンラインショップ
2026年4月6(月)正午から予約開始
https://marimocraft-shop.com/shops/osamugoods
■雑貨販売店・キャラクターショップ・ファンシーグッズショップなど
2026年4月中旬以降販売予定
■OSAMU GOODS（オサムグッズ）とは
イラストレーター原田治氏によりイギリスの童歌「マザーグース」をモチーフとして誕生しました。「オサムグッズ」は、1976年より商品化され、現在まで色あせることなく多くの方々に愛されている作品です。
「OSAMU GOODS」オフィシャルサイト
▶https://www.osamugoods.com/
(C)︎OSAMU HARADA / KOJI HONPO
株式会社マリモクラフトについて
キャラクター雑貨の卸売、企画開発、製造、売場の運営管理等を主な事業内容としております。
【WEBサイト】
https://marimocraft.co.jp/
【オンラインショップ】
https://marimocraft-shop.com/
【マリモクラフト公式SNSアカウント】
■マリモクラフト 公式X
https://twitter.com/marimo_craft
■マリモクラフト イベント用X
https://twitter.com/marimocraft_eve
■マリモクラフト 公式Instagram
https://www.instagram.com/marimocraft