シンプルデザインで使いやすい「OSAMU GOODS（オサムグッズ）」の新商品全11種が4月中旬より発売開始！

株式会社マリモクラフト

マリモクラフトは、「OSAMU GOODS（オサムグッズ）」をモチーフにした、クリアマルチケースやクリアミニトートなど、シンプルなデザインで日常使いにピッタリの新アイテム11種を2026年4月中旬より発売いたします。

クリア素材をベースにしたクリアマルチケースやクリアパスケース、ゴールドカラーがアクセントになるミニチャームなど、キャラクターの魅力が引き立つシンプルなデザインに仕上げました。シンプルなデザインなので、オフィスでもプライベートでも、どんな方でも気軽に使いやすいアイテムです。

■商品紹介

「ジル」「ジャック」「ベティ」の３人をメインに、「キャット」や「ドッグ」のアイテムも新発売。クリアマルチケースSSとクリアミニトートでは、それぞれのキャラクターに合わせて、赤と青のポイントになるカラーを合わせました。

クリアパスケース 全3種（税込：990円）クリアマルチケースSS 全5種（税込：880円）クリアミニトート 全2種（税込：3,300円）シークレットコレクション ミニチャーム ※全8種・ランダム商品（税込：各825円）

※商品はなくなり次第終了となります。

※販売アイテムは状況により予告なく変更・中止になる場合がございます。

※商品画像は全てイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

お取扱い店舗

■マリモクラフトオンラインショップ

2026年4月6(月)正午から予約開始

https://marimocraft-shop.com/shops/osamugoods

■雑貨販売店・キャラクターショップ・ファンシーグッズショップなど

2026年4月中旬以降販売予定

■OSAMU GOODS（オサムグッズ）とは

イラストレーター原田治氏によりイギリスの童歌「マザーグース」をモチーフとして誕生しました。「オサムグッズ」は、1976年より商品化され、現在まで色あせることなく多くの方々に愛されている作品です。

「OSAMU GOODS」オフィシャルサイト

▶https://www.osamugoods.com/

(C)︎OSAMU HARADA / KOJI HONPO

株式会社マリモクラフトについて

キャラクター雑貨の卸売、企画開発、製造、売場の運営管理等を主な事業内容としております。

【WEBサイト】

https://marimocraft.co.jp/

【オンラインショップ】

https://marimocraft-shop.com/

【マリモクラフト公式SNSアカウント】

■マリモクラフト 公式X

https://twitter.com/marimo_craft

■マリモクラフト イベント用X

https://twitter.com/marimocraft_eve

■マリモクラフト 公式Instagram

https://www.instagram.com/marimocraft