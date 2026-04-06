『穏やか貴族の休暇のすすめ。』シリーズ累計250万部突破！（電子＋紙）

株式会社ＴＯブックス

株式会社TOブックス（本社：東京都渋谷区、代表：本田武市）が刊行する『穏やか貴族の休暇のすすめ。』シリーズが累計250万部（電子＋紙）突破したことを発表いたします。

有閑貴族の異世界まったり冒険ファンタジー！

『穏やか貴族の休暇のすすめ。』は、2021年6月9日より書籍が発売されました。発売から5年以上、異世界冒険ファンタジーとして、コミカライズをはじめドラマCDやグッズの発売など幅広く展開を進めてまいりました。2026年1月にはTVアニメの放送も開始。現在、FOD独占見放題でTVアニメ絶賛配信中となっております。ほか配信サイトでも配信中！

■『穏やか貴族の休暇のすすめ。』あらすじ

ファンタジーな世界で宰相として活躍していた青年リゼル。彼はある日突然、更に別の異世界へと転移してしまう。だが、持ち前の頭脳と話術を活かして、彼は上級冒険者ジルを相棒にし、自らも冒険者として華麗に転身。元の世界に戻れるかも解らないのに、「休暇だと思って楽しみます」と軽いノリで口ずさみ、異世界生活を存分に満喫していく。

▼原作特設サイト

https://www.tobooks.jp/odayaka/

■好評予約受付中！最新単行本情報

【ノベル】＜4/10最新巻発売！＞穏やか貴族の休暇のすすめ。21(https://www.tobooks.jp/contents/21258)

[著] 岬

[イラスト] さんど

価格：1,399円(税込)

ISBN：9784867949580

▶1～20巻はこちら(https://www.tobooks.jp/contents/21258/same-series-contents)から

▶短編集1～3巻はこちら(https://www.tobooks.jp/contents/20654/same-series-contents)から

【コミックス】＜4/10最新巻発売！＞穏やか貴族の休暇のすすめ。@COMIC 第15巻(https://www.tobooks.jp/contents/21234)

[漫画] 百地

[原作] 岬

[キャラクター原案] さんど

[構成] 鵜呑

価格：759円(税込)

ISBN：9784867949382

▶1～14巻はこちら(https://www.tobooks.jp/contents/21234/same-series-contents)から

▶スピンオフ漫画はこちら(https://www.tobooks.jp/contents/20647)から

＜漫画配信サイト【コロナEX】でも好評連載中！＞

https://to-corona-ex.com/comics/20000000038686

■そのほか関連商品の発売情報はこちらから！

https://www.tobooks.jp/contents?search_type=all&keyword=%E7%A9%8F%E3%82%84%E3%81%8B%E8%B2%B4%E6%97%8F%E3%81%AE%E4%BC%91%E6%9A%87%E3%81%AE%E3%81%99%E3%81%99%E3%82%81%E3%80%82&release_date_from=&release_date_to=(https://www.tobooks.jp/contents?search_type=all&keyword=%E7%A9%8F%E3%82%84%E3%81%8B%E8%B2%B4%E6%97%8F%E3%81%AE%E4%BC%91%E6%9A%87%E3%81%AE%E3%81%99%E3%81%99%E3%82%81%E3%80%82&release_date_from=&release_date_to=)

株式会社TOブックス

TOブックスは、クリエーターの皆さまが生み出す小説・コミックス・アニメ・舞台・グッズ・映画など幅広くメディア展開しております。



紙の単行本・文庫・コミックス・児童書・絵本の企画、制作、編集を行っているほか、電子書籍、オーディオブックも多数あります。" このライトノベルがすごい！単行本・ノベルズ部門 "にて、「 本好きの下剋上 」が殿堂入りするなど、ヒット作品も多数生み出しています。『本好きの下剋上』をはじめ『ティアムーン帝国物語』『おかしな転生』『最弱テイマーはゴミ拾いの旅を始めました。』『穏やか貴族の休暇のすすめ。』など続々とTVアニメ化しています。



TVアニメ以外にも、ドラマCDや2.5次元舞台、映画など様々なメディア展開をしています。



本社所在地：東京都渋谷区桜丘町1番1号渋谷サクラステージSHIBUYAタワー38階

代表取締役：本田 武市



HP：https://www.tobooks.jp/