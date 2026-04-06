「第九回 草の日フォトコンテスト」開催！

株式会社オーレック

“農”の持つ魅力や価値を、より多くの方にお伝えしたい

そんな思いから、今年も「草の日フォトコンテスト」を開催いたします。

テーマは昨年に引き続き「“農”っていいね」。

2026年4月17日（金）から6月28日（日）まで、どなたでもご応募いただけます。

受賞作品は、草の日である9月3日に特設サイトにて発表予定です。

草の日フォトコンテストとは

「草の日フォトコンテスト」は、当社が制定した記念日「草の日（9月3日）」を記念して2018年より毎年開催しています。これまで全国から多数の応募があり、受賞作品は卓上カレンダーやオンライン会議背景、製品カタログの表紙などに活用されています。

年々就農人口が減少する中、農業や自然にふれる機会も少なくなっていますが、日本には今も心を動かす農の風景や営みがたくさん残っています。「農業体験する時間がない」「最近、田畑を見ていない」こうした方々にも写真を通して“農”のあたたかさや日本の農風景の魅力に気づいていただきたい、という思いで本コンテストを実施しています。

9月3日は「草の日」

「草の日」は、オーレックが2016年に日本記念日協会に登録した記念日です。草は土の中で生きる微生物の栄養となり、土壌改良など多くの役割を担っています。この“草”の存在とその価値を、より多くの方に知っていただくことを目的に、毎年さまざまな取り組みを行っています。

昨年の受賞作品

【過去の受賞作品はこちら】

■特設サイト https://www.orec.co.jp/photocontest2025/

■公式Instagram https://www.instagram.com/orec_93photo/

【開催概要】

■テーマ

「”農”っていいね」

■応募期間

2026年4月17日（金）～6月28日（日）23:59

■結果発表

2026年9月3日（木） 草の日 特設サイトにて (https://www.orec.co.jp/photocontest2026/)

【応募方法】

以下のいずれかの方法で受け付けています。

■Instagramからの応募

Step1. 公式アカウント（@orec_93photo）をフォロー

Step2. 以下の情報を記載して投稿：

・ハッシュタグ「#第八回草の日フォトコンテスト」

・写真タイトル

・写真コメント

・アカウントタグ（@orec_93photo）

■WEBからの応募

Step1. JPEG形式（10MB以内）の写真データをご用意ください

Step2. 特設サイトの応募フォームから必要情報を入力し、写真をアップロードしてください (https://www.orec.co.jp/photocontest2026/)

【各賞】

■最優秀賞（1名）

賞金 5万円

■優秀賞（4名）

賞金 3万円

■佳作（10名）

QUOカード1,000円分

■OREC賞（5名）

オーレックグッズ一式

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社オーレックホールディングス

経営本部 広報室（担当：関）

TEL：0943-32-5002

MAIL：kouhou@orec.co.jp