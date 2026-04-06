仕上がりまで追求したKINUJOヘアドライヤー史上最上位モデル「Silk Premium Dryer」新登場 2026年4月20日（月）発売開始

株式会社KINUJOアーバンブラウン（左）とクリアシルバー（右）の2色展開。

株式会社KINUJO（キヌージョ、本社：東京都千代田区、代表取締役：浜田智章）は、速乾・美艶に焦点を当てたKINUJO史上最上位モデル「KINUJO Silk Premium Dryer（シルクプレミアムドライヤー）」を2026年4月20日（月）より発売いたします。本商品は、大風量による速乾性を備えながら、ドライ後の“さらさらしっとり”とした質感、艶やかなまとまり、さらにスタイリングまで見据えた使い勝手を追求したモデルです。KINUJO独自の3レイヤーシルクテクノロジーに加え、KINUJO初となる「ボリュームモード」「ケアモード」2つのモード切替、さらに3種のアタッチメントを初搭載することで、単に乾かすだけではない、仕上がりの違いを実感できるブランド史上最高のドライ体験を提案します。

■開発背景

KINUJOはこれまで、髪のうるおいや艶に着目し、毎日のスタイリング時間そのものを心地よく、美しさにつながる時間へと変えていく製品づくりを目指してきました。一方で、生活者の間では、ドライヤーに求める価値が大きく変化しています。富士経済「グローバル家電市場総調査 2025」美容・健康家電/雑貨の国内市場を調査によると、ドライヤーは“乾かすための機器”ではなく、“髪を整え、仕上がりを高めるためのアイテム”として選ばれるようになりました。そこで今回KINUJOは既存モデルの大風量・軽量・コンパクト設計をベースにしながら、さらに仕上がりの質感に着目したハイエンドモデルを開発。3レイヤーのシルクテクノロジーを搭載し、速乾性に加え、さらさらしっとりとした質感や美しいまとまりを追求しました。また、初搭載となる「ボリュームモード」「ケアモード」のモード切替と、「エアリー」「ボリューム」「ブロー」といった3種の付属のアタッチメントにより、その日の髪状態やなりたい仕上がりに応じた使い分けも可能となりました。

ドライヤー1台で、乾かす工程からスタイリングの完成度まで高める、KINUJOの新たなハイエンドモデルです。

＜ポイント１.＞KINUJO史上最も心地よいシルク速乾(R)を目指した、大風量×軽量設計

■パワーアップした4つのポイント

本商品は、KINUJO史上最も心地よい「シルク速乾(R)」を目指し、新開発のハイパワーモーターを搭載。国内トップクラスとなる2.7㎥/分※1の大風量を実現しました。パワフルな風で髪をすばやく乾かしながら、毎日のドライ時間をより快適にサポートします。

※1当社基準で計測

＜ポイント２.＞美しい仕上がりへ導く、3レイヤーのシルクテクノロジー

本商品は、KINUJO独自の3レイヤーの「シルクテクノロジー」を搭載し、速く乾かすだけでなく、保水性をアップさせ仕上がりの美しさまで追求しました。使用モードに応じて2種類のイオンを放出する「シルクイオン＆マイナスイオン」、超遠赤外線・遠赤外線の「Silk Heat 3D」、髪との距離を検知し、風を自動で最適化する「シルクセンシング プラス」の3つのアプローチにより、髪のうるおいを守りながら乾かし、さらさらしっとりとした質感へ導きます。毎日のドライ時間の中で、まとまり感や指通りのよさまで実感できる、ハイエンドモデルならではの仕上がりを目指しました。

＜ポイント２.＞美しい仕上がりへ導く、3レイヤーのシルクテクノロジー

本商品は、KINUJO独自の3レイヤーの「シルクテクノロジー」を搭載し、速く乾かすだけでなく、保水性をアップさせ仕上がりの美しさまで追求しました。使用モードに応じて2種類のイオンを放出する「シルクイオン＆マイナスイオン」、超遠赤外線・遠赤外線の「Silk Heat 3D」、髪との距離を検知し、風を自動で最適化する「シルクセンシング プラス」の3つのアプローチにより、髪のうるおいを守りながら乾かし、さらさらしっとりとした質感へ導きます。毎日のドライ時間の中で、まとまり感や指通りのよさまで実感できる、ハイエンドモデルならではの仕上がりを目指しました。

＜ポイント4＞新たにボリュームモード・ケアモード搭載で、なりたい仕上がりに応じたドライが可能に

本商品には、従来のマニュアルモードに加え、新たにボリュームモード・ケアモードを搭載。仕上がりや使用シーンに合わせ、3つのモードを選べるようになりました。

【ボリュームモード｜根元をふんわり、ツヤを与えて乾かす自動モード】

根元をふんわり立ち上げながら、髪にツヤ感を与えて乾かす自動モード。シルクセンシング プラスにより髪との距離を感知しながら風をコントロールし、根元から毛先までバランスよくドライ。シルクイオン（プラスマイナスイオン）を放出することで、広がりを抑えつつ、立体感のある仕上がりをサポートします。

【ケアモード｜髪と頭皮をやさしく、しっとり乾かす自動モード】

髪と頭皮をやさしくいたわりながら、しっとりと乾かす自動モード。シルクセンシング プラスが髪との距離に応じて風を最適化し、近づけ過ぎによる熱ダメージに配慮。

【マニュアルモード｜温度・風量各3段階でお好みの風量・温度でドライが可能】

温度3段階・風量3段階から好みに合わせて設定できるモード。髪質や毛量、その日のコンディションに合わせて風と熱を細かく調整できるため、自分に合ったドライが可能。

■製品概要

〇製品名：Silk Premium Dryer（シルクプレミアムドライヤー）

〇カラー：クリアシルバー/アーバンブラウン

〇発売日：2026年4月20日（月）

〇価格：49,500円（税込）

〇販売場所：全国の家電量販店、美容サロン、公式オンラインショップ、Amazon公式、楽天公式ショップ、ZOZOコスメ公式ショップなど

〇URL：https://kinujo.jp/products_dryer_premium/

■KINUJOについて

KINUJOはモノを売る企業ではなく、一人一人のライフスタイルに“美を彩る”企業を目指しています。すべての人の‟内面の美“を開花させるというフィロソフィーのもと、使う人の快適性と高機能を両立させる妥協のない製品創りを自負しております。2012年の創業以来、一貫した理念を貫き“ヘアケア家電のパイオニア”としてこれからも美容家電業界に貢献して参ります。

■会社概要

商号：株式会社KINUJO（キヌージョ）

代表取締役：浜田 智章

所在地：東京都千代田区六番町7-11

URL：https://www.kinujo.jp/