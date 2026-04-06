ART MARKET あしやつくるば 2026春 5/9(土)・10(日)開催 芦屋市立美術博物館
株式会社小学館集英社プロダクション
パンフレット
過去の開催のようす
パンフレット
手づくり市や古書販売、ワークショップなど約50店舗が出店！音楽ライブも実施します！
コンセプト
”誰かがつくったものに触れたり、自分自身でつくることにチャレンジしてみたり、「つくる」ことから生まれる喜びや発見を共有するイベント。
丁寧につくられた手づくり品や、おいしい食べものが並ぶほか、古書販売やワークショップ、音楽ライブなど内容はもりだくさん！
ジャンルを超えたさまざまな交流や体験を通じて、おとなもこどもも楽しい時間を過ごしましょう！”
日時：2026年5月9日(土)・10日(日) 10:00‐16:00
※雨天中止（一部雨天時も実施のイベントあり）中止のお知らせはHPにて発表します。
場所：芦屋市立美術博物館 （兵庫県芦屋市伊勢町１２-２５）
入場無料。出店情報など詳細はこちらを参照ください。
https://ashiya-museum.jp/event-program/event-program_new/20625.html
過去の開催のようす
当日は館内の企画展「コレクションの樹、36年目の春 ー新収蔵品を中心に」および、お隣の谷崎潤一郎記念館・春の特別展「暗黒の谷崎潤一郎 ～闇を愛した文豪～」も無料観覧となります。
※駐車場の混雑が予想されますので、公共交通機関をつかってお越しください。
※ペットの入館（盲導犬・介助犬を除く）はご遠慮ください。