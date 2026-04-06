ART MARKET あしやつくるば 2026春　5/9(土)・10(日)開催　　芦屋市立美術博物館

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株式会社小学館集英社プロダクション

パンフレット


手づくり市や古書販売、ワークショップなど約50店舗が出店！音楽ライブも実施します！


コンセプト


”誰かがつくったものに触れたり、自分自身でつくることにチャレンジしてみたり、「つくる」ことから生まれる喜びや発見を共有するイベント。


丁寧につくられた手づくり品や、おいしい食べものが並ぶほか、古書販売やワークショップ、音楽ライブなど内容はもりだくさん！


ジャンルを超えたさまざまな交流や体験を通じて、おとなもこどもも楽しい時間を過ごしましょう！”



日時：2026年5月9日(土)・10日(日)　10:00‐16:00　


　　　※雨天中止（一部雨天時も実施のイベントあり）中止のお知らせはHPにて発表します。


場所：芦屋市立美術博物館　（兵庫県芦屋市伊勢町１２-２５）


　　　


入場無料。出店情報など詳細はこちらを参照ください。


https://ashiya-museum.jp/event-program/event-program_new/20625.html




過去の開催のようす


当日は館内の企画展「コレクションの樹、36年目の春 ー新収蔵品を中心に」および、お隣の谷崎潤一郎記念館・春の特別展「暗黒の谷崎潤一郎 ～闇を愛した文豪～」も無料観覧となります。



※駐車場の混雑が予想されますので、公共交通機関をつかってお越しください。


※ペットの入館（盲導犬・介助犬を除く）はご遠慮ください。