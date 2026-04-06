【日本企業にAI検索対策の自走力を】WEBMARKS、AI検索最適化（AIO/LLMO）講座と内製化支援コンサルティングを同時リリース

株式会社WEBMARKS

Webマーケティング支援を行う株式会社WEBMARKS（本社：神奈川県、代表取締役：鈴木晋介）は、2026年3月30日、ChatGPTやGoogleのAIによる検索体験（AIO）に対応するための新サービス「AIO/LLMO講座＆コンサルティング内製化支援」を正式にリリースいたしました。

本サービスは、従来のSEO（検索エンジン最適化）に、最新のAI検索最適化技術であるLLMO（Large Language Model Optimization）およびGEO（Generative Engine Optimization）を掛け合わせた、国内でも類を見ない統合型の支援プログラムです。

外部委託に依存するのではなく、企業が自社内に高度なマーケティングノウハウを蓄積し、持続的に運用できる「内製化体制」の構築を一気通貫でサポートします。

■ 背景：検索順位1位でもクリックされない「ゼロ・クリック」時代の到来

インターネット検索の世界は、いま歴史的な転換点を迎えています。

GoogleやBing、そしてChatGPT・Perplexityといった生成AI型の検索サービスの急速な普及により、ユーザーが情報を得るプロセスが根本から変わりつつあります。現在、検索ユーザーの約60%が検索結果のAI要約のみで疑問を解決し、個別のWebサイトへ遷移しない「ゼロ・クリック（Zero-Click）」という現象が急加速しています。

かつてであれば、検索結果の上位に表示されることがWebマーケティングの最重要指標でした。しかし現在は、AIが生成する「回答（アンサー）」が検索結果の最上部を占領し、ユーザーはリンクを辿ることなく、その場で情報を入手し行動を決定するようになっています。これはすなわち、従来のSEOロジックが通用しない新たな競争環境が到来したことを意味します。

さらに深刻なのは、「AIに引用されなければ、存在しないのと同じ」という現実です。AIが生成する回答の中に自社ブランドや情報が含まれなければ、潜在顧客との接触機会そのものが失われます。この構造変化への対応は、もはや一部の先進企業だけの課題ではなく、Web集客に取り組むすべての企業にとって喫緊の経営課題となっています。

このような市場の変化を受け、企業には従来のSEOに加え、AIに「信頼できる情報源」として認識させ、回答の中に引用させるための技術体系--「LLMO（大規模言語モデル最適化）」や「AIO（AI検索最適化）」--への対応が急務となっています。当社はこうした市場ニーズの高まりを受け、実務に即した体系的なプログラムの開発・提供に至りました。

■ サービスの特徴：なぜ「内製化」が必要なのか

WEBMARKSが提供する本プログラムが他社サービスと一線を画するのは、単なる施策の代行にとどまらず、企業が自らAI対策を設計・実行・改善できる「内製化」に徹底的に特化している点です。

１. 社内の「一次情報」をフル活用できる体制をつくる

AIが最も高く評価するコンテンツは、ネット上に溢れるまとめ情報や二次加工されたコンテンツではありません。企業の現場にしか存在しない独自の事例、顧客の生の声、自社データに基づいた知見--これらの「一次情報」こそが、AI時代における最大の競合優位となります。

しかし、こうした情報を正確に言語化し、AI向けに最適な形式で発信できるのは、外部の代理店ではなく、社内チームだけです。本プログラムは、このような一次情報の発掘・構造化・発信を社内で継続的に実施できる人材と体制の育成を支援します。

２. 広報とマーケティングを連動させた「デジタルPR」の視点

AI対策において、サイテーション（他メディアやサイトからの言及・引用）の獲得は不可欠な要素です。AIは多くの媒体で言及されている情報源を「信頼性の高い情報」として認識する傾向があります。そのため、Webサイト単体の最適化だけでなく、プレスリリース配信・メディア掲載・SNS発信といった広報活動を一体的に連動させた「デジタルPR」の視点が、AI時代のマーケティングには欠かせません。

本プログラムでは、マーケティングと広報の両部門が連携してAI対策を推進できる組織設計の考え方もあわせて提供します。

３. 外部依存を脱却し、中長期的なコストパフォーマンスを最大化

SEOや広告施策を外部に委託し続けることは、短期的には効率的に見えますが、ノウハウが社内に蓄積されないため、長期的には費用対効果が悪化するリスクがあります。

本プログラムを通じてAI対策を内製化することで、SEOチームがLLMO対策を兼務できる「筋肉質な組織」を構築し、外部コストの削減と内部競争力の強化を同時に実現します。

■ 実践的な7ステッププログラム

■ 実践的な7ステッププログラムの全体像

本プログラムは、AI検索最適化の基礎知識から実装、効果計測・改善までを体系化した、全7ステップのカリキュラムで構成されています。各ステップは座学と実践演習を組み合わせた設計となっており、受講後すぐに自社で施策を実行できるレベルの習得を目指します。

STEP 1｜現状診断と戦略設計

自社サイトのAI対策適正を診断し、Google AI Overview・ChatGPT・Perplexityなど、プラットフォーム別の対策優先度と中長期ロードマップを策定します。自社のビジネスモデルや競合環境を踏まえた、オーダーメイドの戦略立案が可能です。

STEP 2｜LLMOの基礎理解とコンテンツ設計

大規模言語モデル（LLM）がどのように情報を評価・選別するかのメカニズムを理解し、AIに「引用されやすいコンテンツ」の設計方針を習得します。

STEP 3｜回答ブロックの作成と構造化

AIが読み取りやすい「Q&A形式の回答ブロック」「定義文」「比較表」などのコンテンツパターンを実装します。FAQページやリソースページの設計・リライト手法を具体的に習得します。

STEP 4｜テクニカルSEO × 構造化データの実装

Schema.org等の構造化データマークアップをAI対策の観点から実装し、AIがサイト情報を正確に理解・引用しやすい技術的基盤を整備します。

STEP 5｜デジタルPRとサイテーション獲得戦略

プレスリリース・外部メディアへの寄稿・SNS発信などを連動させ、自社ブランドや情報がAIに言及される機会（サイテーション）を意図的に増やすための広報戦略を立案・実行します。

STEP 6｜ブランドエンティティの確立

AI上でのブランド認知を強化するため、自社のブランド情報をAIが正確に理解・表現できるよう、情報の一貫性・網羅性・信頼性を高める「エンティティSEO」の手法を実装します。

STEP 7｜計測・改善サイクルの構築

AIからの引用数（サイテーション数）の可視化手法を習得し、GA4や専用ツールを活用して、AIO経由の流入数・コンバージョンを継続的に計測・改善できる仕組みを社内に構築します。

■ 期間限定キャンペーンのご案内

本サービスの正式リリースを記念し、先着10社様限定で「3ヶ月間無料お試しキャンペーン」を実施いたします。

キャンペーン期間中は、まず無料の初回相談にて貴社サイトの「AI対策適正診断」を実施いたします。現状のAI対策の課題と改善ポイントを可視化した上で、自社に最適なプログラム活用方法をご提案いたします。また、本サービスの導入に際して活用できる助成金・補助金についてもあわせてご相談が可能です。専門の担当者が最新の制度情報をもとにご案内いたしますので、コストを抑えながらAI対策を始めたい企業様はぜひこの機会をご活用ください。

先着順のため、定員に達し次第、キャンペーンは終了となります。ご関心のある企業様はお早めにお問い合わせください。

■ サービス概要

名称：AIO（LLMO/GEO）講座＆コンサルティング内製化支援

詳細URL：https://webmarks.co.jp/lp/mastercourse_aio-llmo/

対象：Web集客を強化したい事業会社、マーケティング部門責任者、広報担当者 等

■ 会社概要

会社名：株式会社WEBMARKS

代表者：代表取締役 鈴木晋介

所在地：神奈川県茅ヶ崎市

事業内容：Webマーケティングコンサルティング、SEO/AIO（LLMO・GEO）内製化支援、スクール運営

■ 本件に関するお問い合わせ先

https://webmarks.co.jp/contact/