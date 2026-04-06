利用者目線から開発の商品を新発売　フライパンとタオル　4月6日（月）から

パルシステム生活協同組合連合会

パルシステム生活協同組合連合会（本部：東京都新宿区大久保、理事長：渋澤温之）は4月6日（月）から、利用者のアンケートや意見交換などの協力を得て開発した生活用品「毎日使いたくなる！日本製深型フライパン 26cm」と「今治タオルブランド ふんわりパイルとやわらかガーゼ フェイスタオル／バスタオル」2商品の注文受付を開始します。

商品名に「毎日使いたくなる！」の自信作

「毎日使いたくなる！日本製深型フライパン 26cm」は、文字通り毎日使うことを考え、焼く、炒める、煮るなどさまざまな使い方ができる深型のアルミのフライパンです。8千人以上から寄せられたアンケートで最も求められた「こびりつきにくい」を実現するため、最高品質のテフロン(TM)コーティングを施しました。北陸アルミニウムの伝統的な鋳造技術で作られたフライパンは、軽い上に耐久性も高く、手入れも簡単です。

開発には、パルシステム福島の利用者が協力しました。

10年先も「これがいい！」パイルとガーゼの今治タオル

「今治タオルブランド ふんわりパイルとやわらかガーゼ フェイスタオル／バスタオル」は、「流行にとらわれず、10年後も万人に愛されるタオル」をコンセプトに開発した今治タオルです。カラーはブルーグリーンとロイヤルグレーの2色、サイズはフェイスタオルとバスタオルの2種類です。

本商品は、ガーゼ専用織機を多数保有し、やわらかな風合いと速乾性に優れたガーゼタオルを得意とする今治タオルメーカー、株式会社トップファクトリー今治と共同で開発しました。

繊維の隙間に空気を多く含み、ふんわりとしたやわらかさが特長の「甘撚り（あまより）」パイルと、細番手の糸を使用したさらっとした肌ざわりのガーゼを組み合わせました。異なる2種類の糸と織りの特長を活かし、やさしい風合いのボーダーデザインに仕上げています。

パルシステム静岡の利用者が開発に協力し、商品化しました。

1年かけ開発、利用者も太鼓判を押す商品

開発に協力した利用者は、地域毎に設定した商品テーマでの募集に応じて参加し、約1年間のプロジェクトで活動しました。オンラインや集合で開催される定期ミーティングでは、職員とともにターゲット設定やイメージ作りから話し合いを始めました。

開発商品への具体的な希望をもとに、取引先メーカーへ試作品を依頼。一緒に確認しながら意見を反映させていきました。

パルシステムはこれからも、使う人の視点を大切にした商品を作り手とともに届けます。

【商品詳細】

「毎日使いたくなる！日本製深型フライパン 26cm」

●ガス火

【サイズ】約全長45.7×全幅26.9×全高12.4cm、約内径26×深7.8cm

【重量】約622g

【通常価格】4,880円（税込5,368円）

※IH・食洗機は使用できません。

●IH対応

【サイズ】約全長45.7×全幅26.9×全高13.2cm、約内径26×深7.8cm

【重量】約893g

【材質】底面／鉄・アルミニウム溶射

【通常価格】6,580円（税込7,238円）

※食洗機は使用できません。

（以下、ガス火／IH対応共通）

【容量】約3.1L

【材質】アルミ・マグネシウム合金（内面／フッ素樹脂塗膜加工）、取っ手／天然木（ヨーロピアンビーチ）、取っ手金具・リベット／アルミニウム合金、ジョイント／フェノール樹脂

【生産国】日本

※取っ手は素材の特性上、色・風合いなどが異なることがあります。空焚き・揚げ物料理はしないでください。

【商品サイト】https://item.pal-system.co.jp/daily-necessities/deep-frying-pan/

「今治タオルブランド ふんわりパイルとやわらかガーゼ フェイスタオル／バスタオル」

●フェイスタオル

【カラー】ロイヤルグレー／ブルーグリーン

【サイズ】34×80cm

【重量】80g

【通常価格】各880円（税込968円）

●バスタオル

【カラー】ロイヤルグレー／ブルーグリーン

【サイズ】120×60cm

【重量】210g

【通常価格】各1,980円（税込2,178円）

（以下、フェイスタオル／バスタオル共通）

やわらかな肌触りと高い吸水力です。

【材質】綿100％

【生産国】日本

※タンブラー乾燥は避けてください。ドライクリーニングはできません。

【商品サイト】https://item.pal-system.co.jp/daily-necessities/pile-and-gauze-towel/

【関連リンク】

・生活・キッチン用品のカタログ 「RespeYell（りすぺーる）」(https://www.pal-system.co.jp/service/weekly-delivery/order/catalog/respeyell/)

・商品づくりのおもしろさを体感（商品開発チーム）(https://item.pal-system.co.jp/story/participation/)

・組合員開発マーク(https://item.pal-system.co.jp/brand-mark/participation/)

パルシステム生活協同組合連合会

所在地：東京都新宿区大久保2-2-6 ラクアス東新宿 、理事長：渋澤温之

13会員・統一事業システム利用会員総事業高2,604.2億円/組合員総数176.2万人（2025年3月末現在）

会員生協：パルシステム東京、パルシステム神奈川、パルシステム千葉、パルシステム埼玉、パルシステム茨城 栃木、パルシステム山梨 長野、パルシステム群馬、パルシステム福島、パルシステム静岡、パルシステム新潟ときめき、パルシステム共済連、埼玉県勤労者生協、あいコープみやぎ

HP：https://www.pal-system.co.jp/