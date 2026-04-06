「北海道ゴルフフェスタにて、ノルケインの最高峰スポーツモデルが初登場！」

株式会社ベスト販売

株式会社ベスト販売は、札幌都心に位置するラグジュアリー空間『ISHIDAN43°』にて、北海道ゴルファー必見のイベント「GDO北海道ゴルフフェスタ」に初参加いたします。本イベントでは、ノルケインの革新的なスポーツウォッチシリーズ「ワイルドワン」を展示販売いたします。このモデルは、独自素材NORTEQ（ノルテック）をケースに採用し、総重量約64gの軽量性を誇ります。存在感のある42mmのサイズながら、腕に乗せた瞬間の軽さは驚きです。耐衝撃性は5,000G、200m防水を備え、内部にはマニュファクチュールキャリバーNN20/1を搭載し、70時間のパワーリザーブを誇る実用的な時計です。さらに、100%リサイクル可能なサステナブル素材を使用し、腕時計の新たなスタンダードを提供いたします。

日程

イベント日程は以下の通りです：

- 4月24日（金） 14:00～20:00

- 4月25日（土） 09:00～18:00

- 4月26日（日） 09:00～16:00

会場

会場は王子ゴルフガーデン札幌（〒007-0815 北海道札幌市東区東苗穂15条2丁目）です。

「GDO北海道ゴルフフェスタ」では、最新クラブの試打やギア・ウェア・小物の販売など、ゴルフに関連するさまざまなコンテンツが盛りだくさんです。皆様のご来場を心よりお待ちしております。

「GDO北海道ゴルフフェスタ」は最新クラブの試打、ギア・ウェア・小物の販売、ゴルフ場のお得な情報などゴルフにまつわる内容もりだくさんで北海道のゴルファー必見のイベントです。

GDO presents 北海道ゴルフフェスタ2026 | GDO

ISHIDA N43°

札幌・大通公園に面した一角にある正規腕時計専門店。エリア随一の面積を誇る1Fカルティエ ウォッチ ブティックでは、カルティエの世界観を存分に堪能できる最新コンセプトの空間、2Fでは、機械式時計入門にも最適なミドルレンジの人気ブランドから愛好家を唸らせる世界屈指の老舗メゾンまで幅広いブレゲ、ブランパン、ジラールペルゴ、ノルケインなど、道内では唯一の取扱いとなるブランドも多数取り揃えております。

機械式としては異次元の耐衝撃性能を備えた話題のエクストリームウォッチ「NORQAIN」ともに腕時計専門店ISHIDA N43°スタッフが、あなたのライフスタイルに合わせてご提案します。

ISHIDA43°店舗