【五月病対策】退職防止エージェント「コマッタサン」に「AIチャット相談」を搭載しました

アファアップ合同会社サービスはこちら :https://komattasan.com/

アファアップ合同会社（本社：東京都渋谷区、代表：渡部健太郎）が提供する退職防止エージェント「コマッタサン(https://komattasan.com/)」は、導入企業の従業員様が窓口相談をする際、AIが自動で分析し、その内容を踏まえて組織の傾向をレポーティングする「AIチャット相談」機能を新たに追加し、提供を開始しました。

五月病は、新しい不調の発生ではなく、4月に蓄積したダメージの顕在化です。

なんでも相談できる「コマッタサン」を従業員のみなさまのそばに置くことで、事前にトラブルを防ぎましょう。

■リリース機能の詳細

１.：感情を事実で整理

従来の相談窓口では、重要な問題事実と単なる感情的な発散を区別せずにまとめられてしまうことが課題となっていました。本機能では、感情的な相談も「背景の事実や相談者の要望」をヒアリングして、第三者視点で整理します。

事実・背景・要望の3軸に自動整理

匿名化して内容を要約

誠実労働義務の観点からも回答を生成

２.：管理職も事前にチェック

社内の問題を予防するためには、部下だけではなく上司や管理職の方による事前チェックも必要不可欠です。「この言い方はきつすぎないか」「この指導はパワハラに当たらないか」など、管理職が迷う瞬間をAIが判定します。後処理だけではなく、予防のための機能も搭載しました。

言い方・指導のラインをその場で確認

パワハラ・ハラスメント該当性を即判定

より適切な代替表現を提案

３.：感覚ではなくデータで判断

従来のコンプライアンス窓口では、提出された相談内容を、人事担当者や経営者が問題の大小に関わらず、半強制的に対応することを迫られていました。本機能では、すべての相談はAIが整理・要約し、管理画面で可視化されます。緊急性（高・中・低）を自動分類し、傾向レポートで組織の状態データを把握することができます。

緊急性（高・中・低）の自動分類

相談件数推移・カテゴリ別傾向分析

AIによる要約と対応履歴の自動保存

■料金プラン

[表: https://prtimes.jp/data/corp/170013/table/3_1_bc329a10a1251da78b0ce49688715772.jpg?v=202604061051 ]【他サービスで補う場合】

顧問弁護士：月額約5万円～

労務トラブル対応：1件あたり100～300万円

炎上対応：数百万円規模

保険未満・顧問未満の「離職防止装置」を、まずは14日間、無料でお試しください。

■最短で始められる3ステップ

詳細を見る :https://komattasan.com/１.無料登録（1分）

企業名やメールアドレスの登録が完了次第、すぐに利用を開始できます。

２.管理画面を自動生成

管理画面にアクセスすると、会社情報や専用フォームを確認することができます。

３.社員にURLを共有

専用URLにアクセスし、AIと対話形式で相談。いつでも・どこでも・人の目を気にせず話せます。

■サービスのお問い合わせ先

無料トライアルを始める :https://komattasan.com/service/register.php退職防止エージェント「コマッタサン」

サービス詳細：https://komattasan.com/

運営会社：https://full-commit.co.jp/