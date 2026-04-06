新商品「たまウィズ」発売のお知らせ
たまご＆カンパニー株式会社
新商品 たまごサンドの素「たまウィズ」
2026年4月より、たまごの調理工程をあらかじめ行ったたまご加工品「たまウィズ」を、
「忙しい日々の中でも、家族には栄養バランスの良い、手の込んだ料理を食べてもらいたい。」
たまごサンドの作り方１.
たまごサンドの作り方２.
完成イメージ
私たちは、こうした日常の小さな悩みに向き合い、調理の手間を減らすことで、たまご料理をより身近にできないかと考えました。
■ 商品特長
2．用途に応じたアレンジが可能！
■ 商品概要
新商品 たまごサンドの素「たまウィズ」
2026年4月より、たまごの調理工程をあらかじめ行ったたまご加工品「たまウィズ」を、
関東エリアの一部チェーンにて先行販売いたします。
「忙しい日々の中でも、家族には栄養バランスの良い、手の込んだ料理を食べてもらいたい。」
そうした想いを抱きながらも、時間や手間の制約から、日々の食事づくりに悩む場面は少なくありません。
たまごサンドの作り方１.
たまごサンドの作り方２.
完成イメージ
たまごは、日本の食卓に長く親しまれてきた身近な食材である一方、「ゆでる」「殻をむく」「つぶす」といった下準備に手間がかかり、忙しい毎日の中では調理の負担を感じることもあります。
私たちは、こうした日常の小さな悩みに向き合い、調理の手間を減らすことで、たまご料理をより身近にできないかと考えました。
その想いから生まれたのが、たまご料理の下処理工程をあらかじめ済ませた商品「たまウィズ」です。
■ 商品特長
1．下処理不要ですぐに使える！
卵の下処理工程（「ゆでる」「むく」「つぶす」）を省き、開封後すぐに使用可能です。
サンドイッチを作る時、卵メニューや卵メニューの家庭調理における調理時間の短縮に貢献します。
2．用途に応じたアレンジが可能！
素材の味を生かしたやさしい味付けのため、メニューや売場に合わせて、
味付けやトッピングする具材を自由に調整できます。
■ 商品概要
商品名 : たまウィズ
保存方法 : 冷蔵（10℃以下）
内容量 : 120g
報道関係各位
たまご＆カンパニー株式会社のプレスリリース一覧
https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/125098