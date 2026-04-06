新商品「たまウィズ」発売のお知らせ

たまご＆カンパニー株式会社

新商品 たまごサンドの素「たまウィズ」

2026年4月より、たまごの調理工程をあらかじめ行ったたまご加工品「たまウィズ」を、

関東エリアの一部チェーンにて先行販売いたします。

「忙しい日々の中でも、家族には栄養バランスの良い、手の込んだ料理を食べてもらいたい。」

そうした想いを抱きながらも、時間や手間の制約から、日々の食事づくりに悩む場面は少なくありません。

たまごサンドの作り方１.

たまごサンドの作り方２.

完成イメージ

たまごは、日本の食卓に長く親しまれてきた身近な食材である一方、「ゆでる」「殻をむく」「つぶす」といった下準備に手間がかかり、忙しい毎日の中では調理の負担を感じることもあります。

私たちは、こうした日常の小さな悩みに向き合い、調理の手間を減らすことで、たまご料理をより身近にできないかと考えました。

その想いから生まれたのが、たまご料理の下処理工程をあらかじめ済ませた商品「たまウィズ」です。

■ 商品特長

1．下処理不要ですぐに使える！

卵の下処理工程（「ゆでる」「むく」「つぶす」）を省き、開封後すぐに使用可能です。

サンドイッチを作る時、卵メニューや卵メニューの家庭調理における調理時間の短縮に貢献します。

2．用途に応じたアレンジが可能！

素材の味を生かしたやさしい味付けのため、メニューや売場に合わせて、

味付けやトッピングする具材を自由に調整できます。

■ 商品概要

商品名 : たまウィズ

保存方法 : 冷蔵（10℃以下）

内容量 : 120g

報道関係各位

たまご＆カンパニー株式会社のプレスリリース一覧

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/125098