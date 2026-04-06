ときめくカラフルポップなチロルチョコ！「カラースプレー〈袋〉」新発売！

チロルチョコ株式会社

チロルチョコ株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長・松尾裕二）は「カラースプレー〈袋〉」を4月13日（月）より全国で発売します。

■商品の特長

カラースプレーにときめく気持ちをチロルチョコでも楽しんでもらいたいという想いで企画しました。ブルーをベースに、カラースプレーをあしらい、カラフルで春らしいパッケージにしました。

個包装は全２種類。まろやかなミルク風味！

まろやかでミルキーなミルク風味生地の中に、

カラフルなカラースプレーが入っていて見た目も味も楽しめます。食べ応えもあるので、ちょっとした休憩中のおともにもおすすめです！

■発売日

2026年4月13日（月）

※チロルチョコ公式オンラインショップ：4月13日（月）より販売予定

https://shop.tirol-choco.com/

■価格

1袋5個入り 140円（税込参考価格）

※お取り扱いのない店舗もあります。また、商品がなくなり次第、販売終了とさせて頂きます。

※個包装のデザインはランダム封入となります。

【チロルチョコ株式会社とは】

1903年に福岡県田川市で創業した松尾製菓から、商品企画・販売部門を分離して2004年に東京で設立された会社です。「あなたを笑顔にする」をミッションにたのしいお菓子の企画・販売を行っています。チロルチョコは「こどもたちに当時高級だったチョコレートを10円で届けたい」という想いから生まれました。定番の人気商品だけでなく、多彩なコラボ商品や季節限定商品、チャレンジングな新フレーバーなどを発売しており、累計フレーバー数は600種類以上にも上ります。



オンラインショップ：https://shop.tirol-choco.com/

HP：https://www.tirol-choco.com/

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