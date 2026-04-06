総プレイヤー数　150万人、総アクセス数　１億ＰＶを達成！SANKYO×第四境界が贈る『かがみの特殊少年更生施設』【現実側】オフィシャルサイト　公開いたしました！

株式会社SANKYO

株式会社SANKYO（本社：東京都渋谷区 代表取締役社長 小倉敏男）が、第四境界と取り組むweb探索型ARG『かがみの特殊少年更生施設』が、2026年4月1日にローンチ２周年を迎えました。本作は、総プレイヤー数150万人 総アクセス数１億ＰＶを達成、各種メディアにも多く取り上げられ、昨今の『web探索型ARG』のブームの火付け役となった作品です。これまでの交錯員の皆様の活動に感謝し、3年目のスタートとして『【現実側】オフィシャルサイト』を公開いたしました！

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かがみの特殊少年更生施設【現実側】オフィシャルサイトとは

再犯率０％の実績を誇る架空の少年院『かがみの特殊少年更生施設』。その情報を集約するため、【現実側】に開設されたポータルサイトです。３周年を迎え、これから展開される『ポップアップストア』『グッズ情報』『各種イベント』などの新着ニュースを、本ページにて順次公開していきます！

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かがみの特殊少年更生施設【現実側】オフィシャルサイト

URL：https://kagamino-portal.net/(https://kagamino-portal.net/)

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これからも、『かがみの特殊少年更生施設』の展開にご期待ください！

■第四境界とは

第四境界は現実と仮想の間の曖昧な領域に物語を紡ぎ出すクリエイター集団です。

・公式サイト：https://www.daiyonkyokai.net/

・X：https://x.com/daiyonkyokai

・ストア：https://shop.daiyonkyokai.net/

・Discord：https://discord.com/invite/CgmPzZuVSf

・note：https://note.com/daiyonkyokai/

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PDF版はこちらから :https://prtimes.jp/a/?f=d141077-115-a3b2e5cbc46b07f4e73e3e3d23ff65f0.pdf