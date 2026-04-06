ロカロヌードル「名店コラボシリーズ」始動　～衝撃の119Kcalのラーメン誕生～　4月6日(月)より発売開始

株式会社Grand Bleu＆Co.ロカロヌードル「名店コラボシリーズ」第一弾：「宍道湖しじみ中華蕎麦 琥珀」監修

株式会社Grand Bleu＆Co.（本社所在地：東京都港区、代表取締役：青木康時）は、島根・宍道湖産のしじみを惜しみなく用いた滋味深いスープと、一切の妥協を排した無化調の仕込み--東京・雑色のカウンター5席に予約が殺到し続ける「宍道湖しじみ中華蕎麦 琥珀」との、ロカロヌードル 名店コラボシリーズ第一弾を発表します。

(2026年4月6日（月）昼12時より、公式オンラインサイトにて発売開始。)

「本物の一杯を、もっと自由に楽しんでほしい」という想いのもと始動する本シリーズは、日本各地の名店と共に、食事をおきかえながらも名店の味わいを本格的に体験できる新しい食体験を継続的に提案していきます。

素材への敬意という、共通するコンセプト

「宍道湖しじみ中華蕎麦 琥珀」（東京都大田区、店主：岩田裕之氏）は、6年連続「食べログ百名店」、6年連続「ミシュラン・ビブグルマン」にも掲載される東京を代表するラーメン店のひとつです。その日のしじみを獲った漁師の名を黒板に掲げ、化学調味料を使わず、素材の旨みだけでスープを組み上げる--店の根幹には、食材と生産者への深い敬意があります。

その琥珀の看板を担うのが、しじみのコハク酸が生む繊細でありながら奥行きのある旨みが凝縮されたスープです。鶏の出汁を重ね、中細ストレート麺が一体となって届けるその一杯は、「シンプルだからこそ、誤魔化しが利かない」という店主の哲学そのものです。

LOCALO Noodle（ロカロヌードル）は、「食べることへの罪悪感をなくしたい」という思想のもと生まれた、万能おきかえ麺ブランドです。麺はカロリーを気にせず食べやすいように設計しながら、本格的な味わいを追求してきました。

「本物の旨みを、妥協せずに届ける」というその姿勢は、琥珀の哲学と同じ方向を向いています。今回のコラボレーションは、この二者の思想が交差したところから生まれました。

名店コラボシリーズについて

LOCALO Noodle 名店コラボシリーズは、全国の実力派の食の名店と共同開発し、食事をおきかえながらも「あの店の一杯」を本格的に楽しめる商品を継続的に展開するシリーズです。

素材・製法・味づくりのこだわりを持つ名店のみをパートナーに迎え、LOCALO Noodleの万能おきかえ麺としての特性と掛け合わせることで、これまでにない選択肢を届けていきます。

第一弾に続き、今後も個性豊かな顔ぶれが登場予定です。

コラボ商品詳細

商品について

・商品名：「琥珀特製 しじみ香る金色(こんじき)塩ラーメン」

6年連続「ミシュラン・ビブグルマン」6年連続「食べログ百名店」選出実績を持つ完全予約制の名店『琥珀』監修

・発売日：2026年4月6日（月）昼12時

・販売チャネル：

公式ECサイト（https://localo-noodle.jp/shop）

楽天公式サイト (https://www.rakuten.co.jp/grandbleushop)

ウーバーイーツ取り扱い店舗

※Amazon 公式サイト( https://x.gd/05sJv )は４月下旬予定

・内容量：麺80g＋しじみスープ230g（1食セット）

・カロリー(1食分)：約119kcal（実測値）

・調理方法（ソース）：電子レンジ500W・2分30秒

「宍道湖しじみ中華蕎麦 琥珀」について

店名：宍道湖しじみ中華蕎麦 琥珀 東京本店

所在地：東京都大田区西六郷2-1-3

最寄駅：京急線 雑色駅 徒歩5分

営業時間：平日 11:00～15:30 / 土 11:00～16:00

定休日：日・祝（土曜不定休）

予約：完全予約制（Instagram・X掲載のリンクより）

受賞歴：6年連続「食べログ百名店」、6年連続「ミシュラン・ビブグルマン」

店主・岩田裕之氏のコメント

琥珀で大切にしている、しじみの旨みと出汁の余韻はそのままに、ロカロヌードルとして成立する一杯に落とし込みました。軽やかでありながら、最後まで飲み切りたくなる満足感のある仕上がりを意識しています。

LOCALO Noodle（ロカロヌードル）とは

新潟の皇室献上品「へぎそば」にルーツを持つ蕎麦粉と布海苔から作られた、まったく新しい発想の万能おきかえ麺。こんにゃく麺や大豆麺では満たされない食通のために誕生した、麺は低脂質・グルテンフリーを実現。ミシュラン3つ星レストランで研鑽を積んだシェフ監修のソースと合わせても1食あたり約300kcalを実現。ラーメンも、パスタも、気にせず楽しめる新世代のおきかえ麺です。

2025年5月の発売から5か月で累計20万食を突破。ソースは現在7種類を展開し、日々の食生活に寄り添う選択肢として支持を広げています。



公式ECサイト：https://localo-noodle.jp/shop

Instagram LOCALO Noodle：https://www.instagram.com/localo_noodle_official (https://www.instagram.com/localo_noodle_official)

X（旧Twitter）：Grand Bleu & Co.： https://x.com/GrandBleu_Co

会社概要

企業名：株式会社Grand Bleu＆Co.

所在地：〒106-0032 東京都港区六本木3-17-12-103

代表取締役：青木康時

企業サイト：https://gbleu.co.jp

事業内容：「良いもの（Something Good）」をメインストリームへと押し上げるブランドカンパニー。ソーシャルバズ戦略を活用し、優れた商品・サービスの認知獲得と、マーケティングコストの適正化を支援。「Think Deep」を掲げ、独自の戦略でブランド価値の最大化を目指しています。

本件に関するお問い合わせ

株式会社Grand Bleu&Co.

マーケティング戦略室 PR担当

MAIL：info@gbleu.co.jp