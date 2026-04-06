母子手帳アプリ『母子モ』が鹿児島県西之表市で提供を開始！

母子モ株式会社

母子モ株式会社が運営する母子手帳アプリ『母子モ』が鹿児島県西之表市にて導入され、『西之表市母子手帳アプリ にしぼし☆』として4月1日（水）より提供を開始しています。

西之表市では、“ともに支えあい、夢を持ち安心して子育てができるまち”を基本理念とし、すべての子どもの健やかな成長や子育て家庭の幸せな生活を、地域全体で支援するまちづくりを推進しています。

今回、紙の母子健康手帳のデータをデジタルデータとして記録でき、830以上の自治体で導入されている『母子モ』が採用され、こども家庭庁における電子版母子健康手帳の活用や、母子保健DXを推進する方針※1を踏まえ、運用を開始します。

『母子モ』は、予防接種のスケジュールや健診結果の管理、地域の情報配信などをスマートフォンやタブレット端末、PCにて簡単にサポートするアプリです。データはクラウド上に保存されているため、災害などによる母子健康手帳紛失時のバックアップになるほか、他市区町村への転居時や機種変更時の継続利用にも対応しており、安心して使い続けることができます。

◆地域のつながりを軸とした多様な子育て支援が魅力の鹿児島県西之表市で『母子モ』の提供を開始！

西之表市では、子育ての手助けをしてほしい人と、手伝いをしたい人の双方で組織される「にしのおもてしファミリー・サポート・センター事業」を実施しています。保育所までの送迎や一時預かりなどを地域の中で支え合うことで、子育て家庭の負担軽減と住民同士のつながりづくりの両面からアプローチし、安心して子育てができる環境整備を進めています。

また、乳幼児の衣食に関わる商品や、絵本、玩具と交換できる「子育て応援券」の支給を行っています。1枚1,000円相当の本券を、乳幼児1人につき出生時に60枚、さらに満1歳および満2歳時にそれぞれ18枚ずつ支給するなど、経済的支援にも積極的に取り組んでいます。

今回、市の取り組みを子育て世帯にもっと便利に活用してもらうために、子育て情報発信の新たなツールとして、『母子モ』が採用されました。

◆地域密着型の子育てアプリで妊娠・出産・育児をしっかりサポート！

西之表市に採用された『西之表市母子手帳アプリ にしぼし☆』は、スマートフォン・タブレット端末・PCに対応したサービスで、妊産婦と子どもの健康データの記録・管理や予防接種のスケジュール管理、出産・育児に関するアドバイスの提供、離れた地域に住む祖父母など家族との共有機能や、市が配信する地域の情報をお知らせするなど、育児や仕事に忙しい母親や父親を助けてくれる便利な機能が充実しています。

育児日記として使用できる「できたよ記念日」は、こども家庭庁の母子健康手帳様式例などを元に作成し、母子健康手帳の「保護者の記録」を含む発達段階や子育てにかかわる記念日を写真やメッセージと共に記録できるだけでなく、子どもの成長・発達の目安としての役割も備えています。

また、感染症などの影響により社会的に環境変化が起こった際にも、アプリを通じて自治体からの注意情報や保健師からのアドバイスといった大切な情報をテキストや動画で必要な人に即時に届けることができるなど、非常時においても安心して出産・子育てができる環境づくりをサポートします。

＜鹿児島県西之表市 八板 俊輔 市長からのコメント＞

西之表市では、このたび母子手帳アプリ『西之表市母子手帳アプリ にしぼし☆』の運用を開始しました。妊娠期から子育てまで必要な情報を手軽に確認でき、健診や予防接種の管理にも役立つ仕組みです。

本市は、妊娠・出産・子育てを通して切れ目のない子育て支援に力を入れており、安心して子どもを育てられる環境づくりを進めています。今回の導入を機に、より一層子育てしやすいまちを目指してまいります。

＜『西之表市母子手帳アプリ にしぼし☆』の主な機能＞

【自治体から提供される各種制度・サービスの案内】

●子ども医療費助成制度・児童手当など、妊娠・育児時期にあった各種補助制度の情報や手続き方法の案内

●自治体が配信する各種お知らせ

【記録・管理】

●妊娠中の体調・体重記録（グラフ化）

●胎児や子どもの成長記録（グラフ化）

●身長体重曲線による肥満・やせの程度の確認（グラフ化）

●予防接種 ： 標準接種日の自動表示、接種予定・実績管理、

受け忘れ防止アラート

●健診情報 ： 妊婦や子どもの健康診断データを記録

【情報提供・アドバイス】

●出産・育児に関する基礎情報

●妊娠週数や子どもの月齢に合わせた知識やアドバイス

●沐浴や離乳食の作り方などの動画

●周辺施設の案内（病院、幼稚園・保育園、公園、子育て施設など）

【育児日記：できたよ記念日】

●子どもの成長を、写真と一緒に記録

●記念日には日付と言葉が入った“初めての記念日テンプレート”で写真をアップ（初めての…胎動／キック／寝がえり／おすわり／ハイハイ／ひとり立ち／ひとり歩き など約150項目の記録が可能）

【データ共有】

●子どもの成長記録や健康データを、家族のスマートフォンなどでも閲覧でき、SNSにも投稿可能

当社は、妊娠・子育てに関する摩擦係数をゼロにすることをビジョンとして掲げています。その実現に向け、『子育てDX(R)』※2を通じたさらなる支援領域の拡張・連携（妊産婦健診、予防接種、乳幼児健診など）や、子育てに係るオールワンストップでの申請・手続きの整備、関係機関（医療、保育・教育、専門機関など）との母子保健情報の連携を推進しています。これにより、保護者の“不安や負担”を軽減し、“安心で簡便”な子育て社会を地域と共創することを目指します。

サービス名：西之表市母子手帳アプリ にしぼし☆

月額料金（税込）：無料

アクセス方法

・アプリ：App Store、Google Playで『母子モ』を検索

（対応OS： Android 8.0以上、iOS 15.0以上）

・Webブラウザ：https://www.mchh.jp にアクセス

※対象自治体にお住まいの方以外でもご利用いただけますが、お住まいの自治体の情報などは公式HPの情報をご確認ください。※ご利用いただける機能は、お住まいの市区町村により一部内容が異なります。

※1：こども家庭庁ホームページ「こども政策DXの推進に向けた取組方針2025 参考資料集」

https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/6cfab22c-d2bf-4dd1-81ea-49308519ac3a/6f948f38/20250630_councils_kodomo_seisaku_DX_6cfab22c_08.pdf

※2：『子育てDX(R)』サービスの詳細はこちらから https://www.mchh.jp/boshimo-kosodatedx

※『子育てDX』は母子モ株式会社の登録商標です。

※Google Play、Androidは、Google LLC.の商標または登録商標です。

※App Storeは、Apple Inc.のサービスマークです。

※iOSは、Apple Inc.のOS名称です。iOSは、米国およびその他の国におけるCisco Systems,Inc.またはその関連会社の商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。