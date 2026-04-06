仕事専用SNS「YOUTRUST」、令和ロマン・森香澄・HIKAKIN出演のWebCM「#ユートラストはじめました」を4月6日（月）から3篇同時公開

株式会社YOUTRUST

日本のビジネスを動かすプロフェッショナルネットワーク「YOUTRUST」を開発・運営する株式会社YOUTRUST（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：岩崎由夏）は、2026年4月6日（月）に、令和ロマン・森香澄・HIKAKINを起用したWebCM「#ユートラストはじめました」全3篇を同時公開いたします。

あわせて同日より、多様な分野で活躍する100名が登場する「100人の#ユートラストはじめました」、全50個の機会・体験が集まる「春からユートラストキャンペーン」を始動いたします。

▼キャンペーン特設ページ：

https://youtrust.jp/lp/sns/100people

4月は多くの人にとってひとつの節目となる季節です。新しい環境、新しい仲間、新しい挑戦。「#ユートラストはじめました」は、この春から仕事をもっと頑張りたいすべての人に届ける取り組みです。

■ WebCM「#ユートラストはじめました」について

本CMでは、「つながる」「ひろがる」「たのしむ」--仕事がもっと面白くなる3つの切り口から、それぞれの出演者がYOUTRUSTを「はじめる」ストーリーを届けます。

2026年4月6日（月）12:00に3篇同時公開しています。

▼令和ロマン篇

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=wfLdqadzvFc ]

※CMカット

▼森香澄篇

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=zHem-cxYI5g ]

※CMカット

▼HIKAKIN篇

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=OEms9A1xHwQ ]

※CMカット

■ 出演者プロフィール令和ロマン

東京都出身の高比良くるまと、神奈川県出身の松井ケムリからなるコンビ。慶應義塾大学のお笑いサークル『お笑い道場O-keis』で結成。『M-1グランプリ』では2023年に初の決勝進出を果たし優勝を勝ち取ると、翌2024年にも優勝し史上初の2連覇を達成した。YouTubeチャンネル『official令和ロマン【公式】』が不定期更新中のほか、stand.fmの『令和ロマンのご様子』、Artistspoken『UBUGOE』など、ラジオでも人気を集め、2026年5月にはKアリーナでの単独ライブ開催を予定している。

森香澄

1995年6月16日生まれ。東京都出身。2023年3月にテレビ東京を退社後、プロダクション「seju」に所属。

アナウンス業、タレント業のみならず、ドラマ「年下童貞(チェリーボーイ)くんに翻弄されてます」「奪い愛、真夏」に出演するなど、女優としても活動の幅を広げている。

また、日経トレンディが選ぶ2025年「今年の顔」にも選出された。2026年1月期TBS金曜ドラマ「DREAM STAGE」にも出演。

HIKAKIN

高校生の頃にYouTubeを始め、これまでに海外の著名なアーティストとビートボックスによる共演を果たした。

ビートボックス以外にも商品紹介や色んなことにチャレンジする「HikakinTV」、ゲーム実況の「HikakinGames」、「HIKAKIN」、「HikakinBlog」「HikakinClipTV」の5つのチャンネル運営など多彩にこなすマルチクリエイター。

■ 出演者コメント（令和ロマン）高比良くるま

ユートラスト大使として、大使館の設立と公式アカウントの運用を提案しましたが、全て却下されました。でも関係ない。臆せず出会え！ユートラストはそういう場所です。

松井ケムリ

2024年からユートラ神社でお世話になり、今回CMまでご一緒できてとても嬉しいです。人とのつながりで新しい景色が見える。

僕自身がそれを実感しています。あと、今年こそベストジーニスト賞を狙っています。

■ 100人の#ユートラストはじめました※4月6日(月) より東京メトロ表参道駅構内に掲載開始※一部抜粋

WebCMの公開に合わせ、東京メトロ表参道駅構内にてOOH（屋外広告）を展開するとともに、特設ページを公開いたします。

タイミー代表小川嶺氏、国山ハセン氏をはじめ、タレント・若手起業家・ビジネスパーソンなど20～30代を中心とした計100人が登場。一人ひとりが自身の仕事への想いや挑戦とともに「#ユートラストはじめました」を宣言しています。ぜひご覧ください。

▼特設ページ：

https://youtrust.jp/lp/sns/100people

・掲載期間： 2026年4月6日（月）～4月12日（日）

・掲載場所： 東京メトロ表参道駅構内

※注意事項：本件について、駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください。

■ 春からユートラストキャンペーン

新年度のスタートに合わせ、YOUTRUSTに登録するだけで応募できる全50企画の特別な機会や体験を4月6日に一斉公開いたします。

令和ロマンの撮影現場に潜入、ニュース解説メディア編集長の右腕募集など、多彩なオポチュニティを、起業家・タレント・企業の皆さまからYOUTRUSTユーザーへお届けします。ぜひ特設ページからラインナップをご覧いただき、気になる企画にご応募ください。

▼特設ページ

https://youtrust.jp/lp/sns/100people/springcp

■ 代表取締役社長 岩崎 由夏のコメント

「#ユートラストはじめました」は、新しい挑戦やつながりが生まれる"はじまりの一歩"を後押しする取り組みです。仕事の可能性は、偶然の出会いや信頼の連鎖によって大きく広がるものだと、私たちは信じています。そうした思いがけない機会との出会いを加速させるのが、「仕事専用SNS YOUTRUST」です。

本キャンペーンを通じて、より多くの方が新たな機会と出会い、仕事がもっと面白くなっていく。その連鎖を、日本中に生み出していきたいと考えています。

■ 執行役員（グロース担当） 高橋 綾香のコメント

YOUTRUSTは、仕事を頑張るすべての人のそばにある「仕事専用SNS」でありたいと思い、サービスを育ててきました。

キャリアの文脈で語られることが多かったサービスですが、今では社外のつながりや情報収集、新しいビジネスチャンスの発見まで、本当にいろんな使われ方をしていただいています。仕事に関わるあらゆる場面にYOUTRUSTがいる、そういうプラットフォームに育ってきたと実感しています。

だからこそ、もっと多くの人に使ってほしい。令和ロマンさん・森香澄さん・HIKAKINさんと一緒にこのキャンペーンをやれることは、純粋に嬉しいですし、これをきっかけにYOUTRUSTをはじめる人が増えて、仕事を通じたつながりや機会が日本中に広がっていく、そういう流れをつくりたいと思っています。

＜仕事専用SNS『YOUTRUST』について＞

YOUTRUST（ユートラスト）は、日本で働くすべての人のための仕事専用SNSです。このプラットフォームは、仕事仲間とのつながり形成、プロフィールの掲載、タイムラインへの投稿、副業や転職意欲の共有などを通じて、新たな出会いを創出する場として活用いただけます。

友人・知人とのつながりはもちろん、コミュニティへの参加をきっかけにネットワークを広げることでビジネスやキャリアの可能性を切り拓いていけるプラットフォームです。

法人向けには、独自のタレントプールから未来の仲間を採用できるネットワークリクルーティングサービス「YOUTRUST TALENT」やプラットフォーム上でBtoBマーケティングや採用広報できる広告ソリューション「YOUTRUST ADS」、営業ターゲットに1to1でダイレクトアプローチできるABMサービス「YOUTRUST SALES」、デジタル人材を中心とした有識者から最先端の知見を得られるエキスパートインタビューサービス「YOUTRUST INSIGHT」などを提供しています。多彩なソリューションによりビジネス成果の最大化を目指して伴走します。

▶ サービスページ：https://youtrust.jp/lp

▶ iOSアプリ：https://apps.apple.com/jp/app/youtrust/id1535785012

▶ Androidアプリ：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.youtrust.youtrust

▶ メディア（YOUTRUST Studio）：https://youtrust.jp/studio

▶ 採用支援「YOUTRUST TALENT」：https://youtrust.jp/talent

▶ 広報支援「YOUTRUST ADS」：https://youtrust.jp/ads

▶ 営業支援「YOUTRUST SALES」：https://youtrust.jp/sales

▶ 調査支援「YOUTRUST INSIGHT」：https://youtrust.jp/insight

■ 株式会社YOUTRUST 会社概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/40832/table/185_1_4af8a3227284eba6ef378e367aa7c2c3.jpg?v=202604061251 ]