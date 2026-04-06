「文学フリマ東京42」で販売するオリジナルアンソロジーの表紙公開！当日はSNS上で完成させるショートショートを無料配布

株式会社マイナビ出版

株式会社マイナビ出版（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：角竹輝紀）は2026年5月4日（月・祝）に出店する文学フリマ東京42のブース番号が「A-23 (南1-2ホール)」に決定したことをお知らせします。当日は、「MPエンタテイメント」作家陣によるオリジナルアンソロジーの販売や、12等分された状態のショートショート作品の無料配布などを取り扱う予定です。

「MPエンタテイメント」で執筆した作家陣が贈る

既刊本とリンクするオリジナルアンソロジー

MPエンタテイメントの既刊（藍内友紀先生『不動産奇譚』、椎葉伊作先生『怪異―百モノ語―』、久青玩具堂先生『奇想怪談×天外推理』、蒼月海里先生『星空都市リンネの旅路』）とリンクするようなホラー短編を収録した1冊です。

百物語には入らなかった怪談や書籍に登場したキャラクターたちが、再び登場。書籍を手に取ったことがない方にも、各作品の雰囲気を知っていただける作品となっております。

販売価格：1,000円（税込）

とある実況者が出会った不可解なゲームの断片を無料配布

「バカゲー、奇ゲーなど、名作以外はなんでも扱う「ノミ夫の怪ゲーチャンネル」に投稿された、とある実況動画の文字起こしの断片を配布します。どうやら6月刊行予定の木犀あこ先生初単行本作品で登場するゲームと同じ制作者のものらしく……。

販売価格：無料

どの作品が当たるかお楽しみ！「MPエンタテイメント」既刊本くじ

オリジナルアンソロジーにご参加著者のMPエンタテイメント作品が当たるくじです。お得に紙の本が手に入るチャンス！

販売価格：1,500円（税込）

「文学フリマ」に出店する意義

「文学フリマ」に出店する意義については、出店発表のリリースをご確認ください。

「マイナビ出版の文芸レーベル「MPエンタテイメント」、文学フリマに初出店」（2026年3月2日発表）https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000101.000016440.html

イベント概要

イベント名：文学フリマ東京42

日時：2026年5月4日（月・祝）12:00～17:00

場所：東京ビッグサイト 南1-4ホール

主催：文学フリマ東京事務局

制作：一般社団法人文学フリマ事務局

協賛：しまや出版 / pixiv小説 / erla / note × TALES 創作大賞 / 同レボ！（富士フイルムBIジャパン） / ピッコマノベルズ / StellaJean

協力：文学フリマアライアンス

https://bunfree.net/event/tokyo42/

マイナビ出版について

株式会社マイナビ出版は、経営理念「知と学び、体験、ビジネスを通じて、あなたの明日をともに描く」を掲げ、従来の書籍や情報発信にとどまらず、学びを実践できる体験や、読者同士のコミュニケーションの場の提供など、みなさま一人ひとりの仕事とプライベートをともに支えるパブリッシャーです。

【会社概要】

2015年10月に、株式会社マイナビの出版事業本部を分社化し、株式会社マイナビ出版として出発しました。大手取次との契約以来45年続けてきた出版事業で培ったノウハウを核に、IT、将棋、世界遺産、ライフスタイルなどのジャンルで、みなさまの仕事と生活の充実と課題解決に寄り添える会社を目指します。

本社：東京都千代田区一ツ橋2丁目6番3号

代表取締役 社長執行役員：角竹輝紀

公式HP：https://pub.mynavi.jp/