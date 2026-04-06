【事例紹介】キャリーミーのマーケティングチームが通販/ECシステムの新規リード獲得を支援

株式会社Piece to Peace

業務委託の「プロ人材」と企業とのマッチングサービス「キャリーミー(https://carryme.jp/agent/?utm_campaign=22210940-202509_PRtimes&utm_source=prtimes)」を運営する株式会社Piece to Peace(https://piecetopeace.co.jp/?utm_campaign=22210940-202509_PRtimes&utm_source=prtimes)（本社：東京都千代田区、代表取締役：大澤亮）は、プロ人材をアサインして、株式会社東通メディア様のマーケティングを支援いたしました。

マーケティングのプロ人材による支援により、SEOによる自然流入の強化によって新規リードの獲得に成功した事例を記事にて紹介しています。

事例記事を見る :https://carryme.jp/agent/case-totsumedia/?utm_campaign=22210940-202509_PRtimes&utm_source=PRtimes

▼株式会社東通メディア 営業本部ソリューション営業部の門脇駿本部長へのインタビューはこちら

（視聴時間約4分）

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=pYv95RuvYGQ ]

■ 株式会社東通メディア様について

広告代理業のほか、40年にわたる通販支援実績と現場経験から得られたノウハウをもとに構築した通販/ECシステムの「通販マーケッター」を展開しています。システムを刷新した際、マーケティングを通じたリードの獲得を検討しましたが、社内のスキルとリソース不足を解決するために、キャリーミーにご依頼いただきました。

■ 抱えていた課題

■ マーケティングチームにアサインしたプロ人材

■ 成果

- 通販/ECシステムの「通販マーケッター」のマーケティング強化が必要だった- 社内にマーケティングのスキル・リソースが不足していた- SEO対策による自然流入の増加でリードの獲得に成功した- マーケティングスキル・ノウハウを社内で資産化できた

通販/ECシステムの「通販マーケッター」のマーケティング戦略の立案から実行までプロ人材が伴走し、SEOによる自然流入の強化によってリードの獲得を支援いたしました。

■ 株式会社東通メディア 営業本部ソリューション営業部の門脇駿本部長コメント（一部抜粋）

「通販マーケッター」は製品の特性上、数多くのリードを獲得できるわけではありませんが、リードがある程度紹介ルートに限定されていた状況から、自然流入としてのリードが入ってくるようになりました。

マーケティングの基盤がかなり整備されてきており、市場に網を広げることに成功していると感じています。こうした支援による効果は社内スキルとノウハウの資産化にもつながっており、とてもありがたいです。

■記事全文はこちら

https://carryme.jp/agent/case-totsumedia/(https://carryme.jp/agent/case-totsumedia/?utm_campaign=22210940-202509_PRtimes&utm_source=PRtimes)

キャリーミーとは

▶︎▶︎ 【無料で読めます】キャリーミーサービス資料（導入事例付き）

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私たちが運営する『キャリーミー』は “ビジネス界にもプロ契約を”というコンセプトのもと、個人が成果にコミットして業務委託契約で働く「プロ契約」の導入・活用を支援するサービスです。

スキルと実績の豊富な即戦力が1.5万人以上登録。戦略から実務まで可能なプロを、必要なボリュームでアサインすることができます。

自社でもプロ契約を活用し、事業立ち上げから2年間は正社員ゼロ、プロ人材（業務委託）のみでチームを構成。2017年から2018年にかけては、 業務委託のプロ10名と正社員1名のみで売上7倍を達成し、2019年にはパーソルグループやHONDA ESTILO株式会社の本田圭佑氏などから合計1.3億円以上の資金調達を実施。 2022年にはシリーズBラウンドとして総額約3.5億円の資金調達を行い、現在は登録者が1万人を超える事業に成長しています。

株式会社Piece to Peaceとは

「Piece（個人の小さな力）をつなぎ、Peace（大きな力）に」を理念とし、2009年に設立。代表取締役の大澤は、優秀な個人の価値観が、それまでの価値観である「正社員」「終身雇用」への依存から「働き方」や「自分で業務内容・時間・場所などを決める」自律型のキャリアを求める価値観へと変化している一方、企業側の価値観は労働人口急減に直面しているにも関わらず正社員採用に固執し、プロ人材が活用されていないという事実に気づき、2016年にキャリーミーを正式ローンチ。

商号 ：株式会社Piece to Peace

設立 ：2009年9月

資本金 ：2億4,345万円（資本準備金含む）

※2019年にパーソルグループやHONDA ESTILO株式会社の本田圭佑氏などから合計1.3億円以上の資金調達を実施、2022年にはシリーズBラウンドとして総額約3.5億円の資金調達を実施

所在地 ：〒102-0093 東京都千代田区平河町2-16-9 永田町グラスゲート8F

代表取締役：大澤 亮

会社HP ：https://piecetopeace.co.jp/(https://piecetopeace.co.jp/?utm_campaign=22210940-202509_PRtimes&utm_source=prtimes)

事業内容 ：ビジネス界におけるプロ契約の支援事業「キャリーミー」