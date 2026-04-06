『クラッシュフィーバー』もうすぐ11周年！クラファーコンテスト開催！

ワンダープラネット株式会社

モバイルゲーム事業を行うワンダープラネット株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長CEO：常川友樹、東証グロース：証券コード4199、以下当社）は、iOS/Android端末向けに配信中の『クラッシュフィーバー』において、2026年4月6日(月)より『もうすぐ11周年！クラファーコンテスト』の作品募集を開始することをお知らせいたします。

7月にクラッシュフィーバーはおかげさまで11周年を迎えます！そこでクラッシュフィーバーの11周年を盛り上げるクラファーコンテストを開催！最優秀賞デザインはアプリ内に登場予定です。

皆さま、奮ってご参加ください！

【募集期間】2026年4月6日(月)12:00～2026年5月11日(月)23:59

【ファンアート部門】

クラッシュフィーバーのアプリ内に登場するユニットをテーマにしたイラストを大募集！

クラフィ愛にあふれたイラストをお待ちしております。

スキン賞はアプリ内にスキンが登場予定です。

※コラボユニットは選考対象外となりますのでご注意ください。

ハッシュタグ：#クラコンファンアート2026

【オリジナルユニットデザイン部門】

クラッシュフィーバーのアプリに登場させたいオリジナルユニットのデザインを大募集！

皆さまのオリジナリティあふれるデザインをお待ちしております。

最優秀賞、優秀賞はアプリ内に登場予定です。

ハッシュタグ：#クラコンオリジナルユニットデザイン2026

【フリー部門】

フリー部門ではイラストに限らず、テーマ不問の作品を大募集！

音楽や小説、料理やクラフトアートなどクラッシュフィーバーに関わりがあれば何でもOK！

クラフィ愛の詰まった作品をお待ちしております。

※コラボユニットに関わる作品は選考対象外となりますのでご注意ください。

ハッシュタグ：#クラコンフリー2026

【ユニットアイデア部門】

ユニットアイデア部門では指定イラストのユニット性能を大募集！

こだわりのユニット性能アイデアをお待ちしております。

最優秀賞はアプリ内に登場予定です。

ハッシュタグ：#クラコンユニットアイデア2026

【参加方法】

１. クラッシュフィーバー公式X(旧Twitter)（@CrashFever_PR）をフォロー

２.ご自身のXアカウントで、応募する部門のハッシュタグを入れてイラストを投稿

※鍵付きのアカウントからのツイートは対象外となります。

【その他詳細】

応募内容や受賞賞品、参加方法、各部門のご案内などの詳細はアプリ内のお知らせに記載いたします。

ご応募の際には必ず参加方法、応募要項、その他詳細をご覧の上、ご応募ください。

■『クラッシュフィーバー』概要

アプリ名：クラッシュフィーバー

カテゴリー： ブッ壊し！ポップ☆RPG

価格： 無料 (アプリ内課金あり)

対応OS：iOSバージョン13.0以降、Androidバージョン7.0以降

App Store: https://apple.co/2TVUJ23

Google Play: https://bit.ly/2TzvWR9

プロモーション動画：https://x.gd/8VMMb

公式サイト：https://crashfever.com/

公式X(旧Twitter):https://x.com/CrashFever_PR





■当社概要

社名：ワンダープラネット株式会社（WonderPlanet Inc.）

本社：愛知県名古屋市中区錦3-23-18 ニューサカエビル5F

設立日：2012年9月3日

代表者：代表取締役社長CEO 常川 友樹

事業内容：モバイルゲーム事業

公式Webサイト：https://wonderpla.net