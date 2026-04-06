『百鬼夜行抄』シリーズ初のアニメ化！ 4月7日(火)より放送開始＆最新32巻同時発売
株式会社朝日新聞出版
今市子による人気コミック『百鬼夜行抄』（朝日新聞出版）は、連載開始から30年を超え、累計発行部数700万部を突破するロングセラー作品です。長きにわたり多くの読者に愛され続けてきた本作が、ついに待望のアニメ映像化を果たします。
2026年4月7日（火）より、テレビ神奈川（tvk）にてアニメ放送が開始。さらに同日、原作コミックス最新刊『百鬼夜行抄 32』が発売となります。
今回の単行本購入特典として、対象店舗にて「特製ポストカード（アニメ場面カット使用）」を先着順でプレゼントいたします。アニメならではの美しいビジュアルをぜひお手元にお迎えください。詳細は特設ページをご覧ください。
【放送情報】
番組名：アニメ『百鬼夜行抄』
放送開始日：2026年4月7日（火）
放送局・時間：テレビ神奈川（tvk） 毎週火曜 21：55～
【書籍情報】
レーベル：Nemuki+コミックス
書名：『百鬼夜行抄 32』
著者：今 市子
発売日：2026年4月7日（火）
ISBN：9784022144249
定価：968円（本体880円＋税10%）
仕様：A5判並製 / 206ページ
発行：朝日新聞出版
【特典情報】
特典内容：特製ポストカード（アニメ場面カット使用）
配布対象：単行本『百鬼夜行抄 32』をご購入の方
配布場所：全国の対象書店（詳細は下記URLよりご確認ください）
配布期間：2026年4月7日（火）より、なくなり次第終了
詳細ページ：https://publications.asahi.com/news/2207.html