Podcast「深夜枠。～働く大人の副音声～」がリニューアル！コラージュアーティストQ-TAさんと「“コラージュ思考”と組織・キャリア」について語るSeason 2 第1夜は4月13日より順次配信

株式会社百花事変

株式会社百花事変（本社：大阪府大阪市、代表取締役：成澤良浩）は、運営するPodcastチャンネル「深夜枠。～働く大人の副音声～」をSeason 2としてリニューアルします。4月13日より、ゲストにコラージュアーティストQ-TAさんを迎えた第1夜を順次配信開始。あわせて4月6日には、Season 2より共同MCを務めるタレントの浜田真衣を迎えたリニューアル告知回 第0夜を配信します。

■ リニューアルの背景

「深夜枠。～働く大人の副音声～」は2025年8月の配信開始以来、複数の異なる世界で活躍するゲストをお招きし、履歴書や面接では見えてこないその人の本質--"副音声"を引き出すことで、少子化が加速する日本のキャリアシーンに新しい視点を届けることを目指してきました。

一方で、「深夜枠。」という名前の通り、一生懸命だからこそ堅く・難しくなりがちなキャリアの話だからこそ、もっと気軽に、もっと楽しく聴けるチャンネルとして育てていきたい--

その想いからSeason 2へのリニューアルを決断しました。

■ Season 2のコンセプト・新体制

注目するのは、世の中のあらゆる“変化”や“組み合わせ”

異なるものが組み合わさるとき何が起きるのか、変化を受け入れるとき人はどう適応するのか--そんな問いを軸に、様々な世界で活躍するゲストをお招きし、組織づくりやキャリア形成のヒントを見つけていきます。深夜ラジオのようにゆるく楽しみながら、でも少し好奇心がわいてくるような、そんなチャンネルを目指します。

あわせて、Season 2よりイベントMCやモデルとして活躍するマルチタレントの浜田真衣をMCに迎え、新体制でお届けします。

■ Season 2 第1夜 ゲスト：コラージュアーティスト Q-TAさん

Season 2リニューアル初回のゲストは、アートディレクターやコラージュアーティストとして活動するQ-TAさんです。

シュルレアリスムを独自の解釈で表現するファッション性の高いポップなコラージュ＆ビジュアル作品で、GUCCIのアートプロジェクト「#GucciGram」やディズニー映画「アリス・イン・ワンダーランド 時間の旅」への作品提供、Vaundy・緑黄色社会などアーティストのCDジャケット、東野圭吾「沈黙のパレード」をはじめとする書籍の装丁・装画など、国内外で幅広く活躍。

Instagramフォロワーは12万人超を誇ります。

現在はアーティスト活動だけでなく“コラージュ思考”をベースとするビジネスパーソンや学生向けのワークショップを全国で行っています。

リニューアル初回となる今回はQ-TAさんをゲストに迎え、「コラージュアーティストの仕事とは」「コラージュ思考とは何か」、「コラージュ思考と組織やキャリア」といったテーマを、ユーモアと笑いたっぷりの中でお届けします。

Q-TAさん公式プロフィール

https://www.q-ta.com/profile

Instagram

https://www.instagram.com/qta3/

■ 配信スケジュール・プラットフォーム

収録風景

4月13日（月）19時配信開始

以降、毎週月曜日にお届けします（第1夜は全3回を予定）

なお、Season 2の幕開けとして、MCの2人によるリニューアル告知回となる第0夜を4月6日（月）に配信します。ぜひお聞きください。

https://lit.link/shinyawaku_fukuonsei(https://lit.link/shinyawaku_fukuonsei)

（ Spotify / Apple Podcasts / Amazon Music / stand.fm / YouTube Music）

■ クルー紹介

MC

成澤良浩（株式会社百花事変 代表）

青山学院大学卒業。大手人材紹介会社で企業幹部の採用・転職支援や海外事業を経験。Covid-19の影響で帰国後、教育・エンタメ領域のベンチャー企業の人事マネージャーを経て、独立。2023年、百花事変を設立。

Instagram(https://www.instagram.com/narisawa__yoshihiro/)

浜田真衣（マルチタレント）

兵庫県出身。モデル・MC・俳優をこなすマルチタレント。現在はギネス記録イベントのレポーターや企業や商品PRイベントなど、MCとして幅広く活動。透明感のあるハイトーンボイスを持つ。Season 2よりMCとして番組に参加。

Instagram(https://www.instagram.com/nna1317/)

制作・クリエイティブ・プロモーション

ディレクション：関口未佐子（Etoile Vision株式会社(https://etoile.vision/)）

制作：木田さとみ

メインビジュアルデザイン：poco paloma

衣装協力：MONKEY vintage clothing store(https://www.instagram.com/monkey_machida/)

ほか、フリーランスや副業で各領域のプロフェッショナルが参画。

■ 株式会社百花事変とは

百花事変という社名は、様々な花が一斉に咲き誇ることを意味する「百花繚乱」と、時代や社会に大きな変革をもたらす出来事を意味する「事変」を由来とする造語です。「多様な人がそれぞれに輝き、組み合わさることで新しいエネルギーが生まれる」をコンセプトに、現在は体験価値と創造性に重点を置いた採用ブランディングや人材戦略支援を展開しています。

会社名：株式会社百花事変 代表者：成澤良浩 本社所在地：大阪府大阪市中央区西心斎橋1-13-18 The Place 設立：2023年10月 URL：https://hyakkajihen.jp/

■ 本件に関するお問い合わせ

株式会社百花事変 お問い合わせフォーム：https://hyakkajihen.jp/contact

「深夜枠。～働く大人の副音声～」メッセージフォーム：https://forms.gle/T31SSnwKj1H8rr629