【発売1カ月重版！】”メンタル強め令嬢“が奮闘する『読心のエリス』。読者の共感を集める理由とは

株式会社マイナビ出版

2026年2月24日に株式会社マイナビ出版（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：角竹輝紀）より発売した『読心のエリス 身分剥奪された伯爵令嬢がかぶった猫を捨てるまで』が発売1カ月で重版となりました。

自らの選択で人生を切り開く”現代的“シンデレラストーリーが共感を呼ぶ！

本書は、父の逮捕によって身分を剥奪された伯爵令嬢エリスティアが、困難な状況においても自らの力で父の冤罪を証明するために奮闘する物語。令嬢から平民に没落しても、信じていた友人に裏切られても、それでもなお、メンタルを強く持ち続け、さらには父の冤罪を晴らすべく、自ら修道院を飛び出すエリスティア。どんな状況に陥っても、逞しく前に進み続ける姿が、読者を勇気づけました。

シンデレラストーリーは、古くから世界中で語り継がれてきた物語形式ですが、現代ではそのあり方も変化しています。王子に選ばれることで救われる物語から、自らの選択によって人生を切り開く物語へ。『読心のエリス』は、そうした現代の読者が共感しやすい”ちょっと変わった“シンデレラストーリーと言えます。

発売直後から多方面で反響を集め、このたびの重版決定に至りました。困難な状況においても自らの力で進もうとするすべての人に届けたい一冊です。

あらすじ

※漫画はイメージです。小説内に漫画は含まれておりません。

エリスティアは聖淑女の称号を得るために、修道院では大人しく猫を被って過ごしていた。しかし突然、父親が無実の罪で捕らえられ、伯爵令嬢の身分を剥奪されてしまう。

修道院でメイドとして虐げられながら生きることに……なったけれど、好奇心旺盛で行動力があり、メンタルも強いエリスティアは、苛められてもしおらしい態度をとりながら「これぞ虐げられ令嬢！」と陰でにんまりしたり、数々の悪意を幼稚だと笑いながらこっそり逆襲したり……。

ただの「薄幸の元令嬢」ではないみたい!?

修道院から逃げ出したエリスティアは、貴族の騎士団長・デュークフレドに拾われ、彼のメイドになることに。

とある秘密を抱えたまま、父親の無実を証明するために彼と一緒に動き出す――。

無口な騎士団長との恋の行方は!?

ちょっと変わったシンデレラストーリー、開幕！

霜月りつ先生からのコメントが到着！

このお話は虐げられ令嬢の話が書きたいと考えて作りました。頭の中にはフランシス・ホジソン・バーネットの『少公女』がありました。お嬢様が父親の死をきっかけに、学園の使用人になる話です。その物語のように、不幸な境遇にめげずに健気にがんばるヒロインをイメージしていましたが、あれ？この子、猫かぶってたらどうなの？と思いついてしまってこうなりました。ほんとに途中までは真面目で心優しい大人しいヒロインを書いていたんですよ……？

著者情報

霜月りつ

富山県生まれ。駒沢大学卒業後、編集者、ライターを経て作家デビュー。主な著書に、「神様の用心棒」シリーズ、『帝都ハイカラ探偵帖 ～少年探偵ダイアモンドは怪異を謎解く～』(いずれもマイナビ出版ファン文庫)、「神様の子守はじめました。」シリーズ(コスミック文庫α)、「あやかし斬り」シリーズ(小学館文庫)、「百華後宮鬼譚」シリーズ(ポプラ文庫ピュアフル)など多数。

書誌情報

読心のエリス ～身分剥奪された伯爵令嬢がかぶった猫を捨てるまで～

著作者名：霜月りつ

イラスト：くにみつ

書籍：891円（税込）

電子版：891円（税込）

判型：文庫

ページ数：296ページ

ISBN：978-4-8399-88524

発売日：2026年02月24日

シリーズ名：マイナビ出版ファン文庫

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4839988528

マイナビBOOKS：https://book.mynavi.jp/ec/products/detail/id=149416

マイナビ出版について

株式会社マイナビ出版は、経営理念「知と学び、体験、ビジネスを通じて、あなたの明日をともに描く」を掲げ、従来の書籍や情報発信にとどまらず、学びを実践できる体験や、読者同士のコミュニケーションの場の提供など、みなさま一人ひとりの仕事とプライベートをともに支えるパブリッシャーです。

【会社概要】

2015年10月に、株式会社マイナビの出版事業本部を分社化し、株式会社マイナビ出版として出発しました。大手取次との契約以来45年続けてきた出版事業で培ったノウハウを核に、IT、将棋、世界遺産、ライフスタイルなどのジャンルで、みなさまの仕事と生活の充実と課題解決に寄り添える会社を目指します。

本社：東京都千代田区一ツ橋2丁目6番3号

代表取締役 社長執行役員：角竹輝紀

公式HP：https://pub.mynavi.jp/