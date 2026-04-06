毎年来場者数2万人超、波佐見焼メーカー「マルヒロ」のガレージセールが4月28日(火)より開催！｜最大70%OFFの陶器市イベント

株式会社マルヒロ

波佐見焼メーカーの株式会社マルヒロ（本社：長崎県東彼杵郡波佐見町、代表取締役社長：馬場匡平）は、2026マルヒロガレージセールを2026年4月28日(火)～5月6日(水)までマルヒロが運営する3施設、私設公園「ヒロッパ」・築86年の日本家屋を改装した「オウチ」・本社「コウバ」にて開催いたします。マルヒロがディレクションした焼き物・カルチャー・フードを楽しめる年に一度の陶器市＆マーケットイベントです。アウトレット品の焼き物を30~70%OFFで、さらにA品の焼き物を最大30％OFFでお得にお買い求めいただけるほか、マルヒロスタッフ選りすぐりの多ジャンルの飲食店やショップの出店、ワークショップなど様々なコンテンツが目白押しです！

※写真は2025ガレージセール開催時の様子です

マルヒロガレージセール2026 特設サイト：https://event.hasamiyaki.jp/

マルヒロガレージセールとは？

マルヒロガレージセールとは、マルヒロの私設公園「ヒロッパ」と、ヒロッパに隣接している「オウチ」「コウバ」の3つの施設で、年1回開催されるマルヒロの焼き物・カルチャー・フードを楽しめる「陶器市＆マーケットイベント」です。3つの施設は徒歩2分圏内にあり、それぞれの施設で様々なイベントが開催されます。

【数量限定】HASAMI SEASON01 2026年限定アイテムを販売！

【限定カラー ねおき＆よふかし】

HASAMI SEASON01シリーズの2026年ガレージセール限定カラーは、「Joyful Days」をテーマにした2色が登場。何気ない日常の中にある、ちょっとしたうれしさや心地よさをイメージした2色です。ガレージセール会場でしか手に入らない特別なアイテムで、無くなり次第販売終了となります。

〇 ねおき（ベージュ）

やわらかなベージュカラーは、朝の光のようにやさしく、ほっとする印象。ゆっくりと始まる一日の時間に寄り添うカラーです。

〇 よふかし（グレー）

落ち着いたグレーは、静かな夜の空気を思わせるカラー。ひとりの時間や、好きなことに没頭するひとときにぴったりです。

【HASAMI SEASON 01 限定デザインのプレートも】

HASAMI SEASON 01のB品にオリジナルデザインを施した、ガレージセール限定アイテムも登場します。こちらも数量限定のため、無くなり次第販売終了となります。

ラインナップは、マルヒロのオリジナルキャラクターであるネコの「ジェシー」とブタの「ベッキー」をモチーフにした「ジェシー＆ベッキー」シリーズと、「ファンシーポップ」の2シリーズ。プレートやプレートミニ、スクエアプレートなどで展開予定です。

◆毎日がお祭り！充実のワークショップ＆70店舗を超える出店者が集合

【オリジナル食器作りワークショップ】

マルヒロの人気アイテムのB品に、お好きな転写シートを自由に貼り付けて、オリジナルの食器を作るワークショップを毎日開催します。

昨年も実施し、多くの方にご参加いただいた人気コンテンツが今年も登場。お子さまから大人まで、どなたでも気軽にご参加いただけます。

好きな柄やモチーフを組み合わせながら、世界にひとつだけのマグカップを作る時間は、家族や友人と一緒に楽しめる特別な体験に。完成したマグカップは後日焼成し、ご自宅へお届けします。届くまでの時間も含めて、わくわく感をお楽しみいただけます。

思い出として残るだけでなく、日常の中で実際に使える“自分だけの器”として、長くご愛用いただけるのも魅力です。

※焼成後のマグカップは食器としてお使いいただけます。

【フード＆マーケットに県内外から約70店舗】

ガレージセール期間中、ヒロッパ・コウバ・オウチには、期間中県内外から70を超える店舗が出店します！日替わりでマルヒロスタッフ選りすぐりの多ジャンル（生活雑貨・インテリア・コスメ・アパレル・古道具など）のポップアップショップをはじめ、九州各地からフード出店が並びます。

今年は、マルヒロのごはん部門〈えん〉による天然氷を使ったふわふわのかき氷がヒロッパに登場。また、愛犬と一緒に楽しめるショップも充実し、これまで以上に幅広い楽しみ方が広がります。

人気のショップやごはん屋さんが一堂に集まるのはガレージセール期間だけ！お買い物を楽しんだ後はヒロッパでごはんをゆっくり楽しんでください。

2025ガレージセールのヒロッパの様子

MARUHIRO GARAGE SALE概要

期間：2026年4月28日（火）～5月6日（水）

時間：

4/28(火) 8:00 - 16:00

4/29(水) 7:00 - 18:00

4/30(木)～5/2(土) 8:00 - 16:00

5/3（日） 8:00-17:00

5/4（月～5/5（火） 8:00 - 16:00

5/6(水) 10:00 - 16:00

※混雑が予想される日は、コウバエリアのみ整理券配布の可能性あり

※オープン・クローズ時間は状況により変わる可能性がございます。



場所：

KOUBA（こうば）〒859-3702 長崎県東彼杵郡波佐見町湯無田郷704-1

HIROPPA（ひろっぱ）〒859-3702 長崎県東彼杵郡波佐見町湯無田郷682

OUCHI（おうち）〒859-3702 長崎県東彼杵郡波佐見町湯無田郷714



イベント概要：

マルヒロが運営する3施設、私設公園「ヒロッパ」・築86年の日本家屋を改装した「オウチ」・本社「コウバ」にて年1回開催されるマルヒロイベント。アウトレット品の焼き物を30~70%OFFで、A品の焼き物を最大30％OFFでお得にお買い求めいただけるほか、マルヒロスタッフ選りすぐりの多ジャンルのショップが並びます。また、県内外からのフード出店や、アーティストによるワークショップなど様々なコンテンツが目白押しのイベントです。

同時期に開催される波佐見陶器まつりについて

波佐見陶器まつりは、毎年ゴールデンウィーク期間中に長崎県波佐見町で開催される波佐見焼のお祭りです。約150店の窯元やメーカーが集まり、約30万人が訪れる人気イベントです。メイン会場となるやきもの公園へは、マルヒロガレージセール会場のコウバから徒歩8分ほどで行くことができます。



波佐見陶器まつり：https://hasamitoukimatsuri.com/

株式会社マルヒロについて

1957年、露天商に始まったマルヒロは、400年以上続く長崎県の工芸品「波佐見焼(はさみやき)」の食器やインテリア雑貨を企画している陶磁器メーカーです。

波佐見焼は生産工程ごとに会社が異なる分業制で作られており、マルヒロは自社でデザインした商品を各工程の職人へ依頼する “プロデューサー”の役割と、出来上がった商品を流通させる“商社”の役割を担っています。

自社製品の他、アーティストとコラボした作品や企業の商品も積極的に手がけております。2021年より、ごはん部門「えん」と私設公園「ヒロッパ」が加わり、波佐見焼を中心に人や文化が集まるコミュニティの事業を多角的に展開しております。

会社概要

会社名 ：株式会社マルヒロ

所在地 ：〒859-3702 長崎県東彼杵郡波佐見町湯無田郷704-1

代表者 ：代表取締役社長 馬場匡平

事業内容：陶磁器の商品企画開発、卸売・小売、企業のオリジナル商品の製作

設立 ：平成元年10月4日



コーポレートサイト：https://www.hasamiyaki.jp/

マルヒロオンラインショップ：https://store.hasamiyaki.jp/



実店舗発売HIROPPA：https://hiroppa.hasamiyaki.jp/

〒859-3702長崎県東彼杵郡波佐見町湯無田郷682

TEL 0956-37-8666



公式インスタグラム：https://www.instagram.com/maruhiro.hasami/