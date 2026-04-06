『ソードアート・オンライン29』4月10日小説発売！　特製チラシ＆限定クリアファイル配布イベントも開催決定！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）の電撃文庫は、2026年4月10日より『ソードアート・オンライン29 ユナイタル・リングVIII』（著者：川原 礫 イラスト：abec）を発売いたします。

これを記念して、『ソードアート・オンライン』（SAO）の《ユナイタル・リング》編を振り返る特製チラシをアニメイト全店で配布のほか、さらにアニメイト池袋本店では限定クリアファイルも配布いたします。

さらに、各専門店では豪華特典版の予約も受付中です。

また《ユナイタル・リング》編で印象深いシーンをまとめた、スペシャルPVの公開も近日中に予定しています。

続報にご期待ください！

書籍情報

ソードアート・オンライン29 ユナイタル・リングVIII

著者：川原 礫 イラスト：abec

発行：株式会社KADOKAWA（電撃文庫）

発売日：2026年4月10日

定価：902円（本体820円+税）

ISBN：9784049169300

書誌情報：https://dengekibunko.jp/product/sao/322510000735.html

【キリトとエオライン、それぞれの戦いが二つの世界で始まる。】

「初めてお目にかかります、エオライン・ハーレンツさま」

ユージオによく似た面影を持つ男・エオラインは、陰謀と戦乱渦巻く《アンダーワールド》で、反乱軍の虜囚となってしまう。そんな彼が対面した人物は、反乱劇を操る《魔女》にして、リアルワールドからの《侵入者》だった。

《魔女》の狙いを知ったエオラインは、超大型機竜《プリンキピア》脱出を決意。一方キリトは、エオライン救出の好機を待ちつつ、《ユナイタル・リング》第二階層の攻略へ赴く。

二つの世界で、それぞれの戦いが始まる。再び二人が相まみえる日は――？

アニメイト配布イベント

特製チラシ

『SAO』原作小説で進行中の新章《ユナイタル・リング》編のポイントをまとめた特製チラシを、アニメイト全店にて配布いたします。

配布日時：2026年4月10日（金）より

配布場所：アニメイト全店

※営利目的での転売、オークションサイト等での出品・販売は固くお断りいたします

※店舗のみの配布となります。一部取り扱いのない店舗もございます

※配布方法は店舗により異なります

※配布方法など詳細は各店舗にお問い合わせください



限定クリアファイル

アニメイト池袋本店では、29巻のイラストを使用した限定クリアファイルを配布いたします。

配布日時：2026年4月10日（金）18時より

配布場所：アニメイト池袋本店 南館9F animate hall WHITE

https://www.animate.co.jp/shop/ikebukuro/

※営利目的での転売、オークションサイト等での出品・販売は固くお断りいたします

※配布枚数を制限させていただく場合がございます

※無くなり次第、配布を終了いたします

※当日の状況に応じて整理券対応になる可能性がございます

※スタッフの案内があるまで、整列はご遠慮ください



発売記念フェア

アニメイトでは、発売記念フェアも開催予定です。

『ソードアート・オンライン29 ユナイタル・リングVIII』発売記念フェア

開催期間：2026年4月10日(金)～2026年5月6日(水)

開催場所：全国アニメイト(通販を含む)

フェア内容：期間中、対象商品を1冊ご購入ごとに豪華特典を1枚プレゼント

詳細：https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=115229

購入特典

アニメイト

・イラストカード

https://www.animate-onlineshop.jp/pd/3392603/

・【有償特典】アニメイトセット【アクリルプレート付き】

https://www.animate-onlineshop.jp/pd/3397575/



・【完全受注生産】アニメイトセット【ビッグアクリルスタンド購入用シリアル付き】

https://www.animate-onlineshop.jp/pd/3417494/

・【完全受注生産】アニメイトセット【アクリルプレート+ビッグアクリルスタンド購入用シリアル付き】

https://www.animate-onlineshop.jp/pd/3417495/

ゲーマーズ

・オリジナルブロマイド

https://www.gamers.co.jp/pd/10868846/

・【有償特典】限定版【アクリルプレート付】

https://www.gamers.co.jp/pd/10868848/

・【有償特典】ゲーマーズ限定版【オリジナルビッグアクリルスタンド付】

https://www.gamers.co.jp/pd/10873024/

メロンブックス

・クリアファイル

https://www.melonbooks.co.jp/detail/detail.php?product_id=3455639

・【有償特典】アクリルプレート付き限定版

https://www.melonbooks.co.jp/detail/detail.php?product_id=3455638

・【有償特典】ミニアクリルパネル付きメロンブックス限定版

https://www.melonbooks.co.jp/detail/detail.php?product_id=3469678

※特典は無くなり次第終了します。ご了承ください

※店舗とオンラインでは配布条件が異なる場合がございます

※一部取り扱いのない店舗もございます

※配布方法など詳細は各店舗にお問い合わせください

『ソードアート・オンライン』とは？

全世界関連シリーズ累計3,000万部を突破した『ソードアート・オンライン』（SAO）は、電撃文庫より刊行中の著者・川原 礫とイラストレーター・abecによる大ヒット小説。2009年の発売以来、コミカライズ・アニメ化・ゲーム化などのメディアミックスも展開し、数多くのファンを魅了し続けてきたSFファンタジーの金字塔的存在です。

物語は2022年11月6日、次世代型VR（仮想現実）ゲームである《ソードアート・オンライン》の正式サービス開始とともに幕を開けます。

ゲームにログインした主人公・キリトは１万人のプレイヤーと共にゲーム内へ囚われてしまい、ゲームオーバーが「現実の死」を招くという絶望的な条件下で、キリトはログアウトのために《浮遊城アインクラッド》の最上階に向けゲームクリアを目指すというストーリー。

・小説刊行一覧： https://dengekibunko.jp/product/sao/

関連情報

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