オドー・コペンハーゲンが2026年ミラノサローネに初出展

オドー・ジャパン株式会社※画像は会場での展示とは異なります

Salone del Mobile 2026

Audo Copenhagen “The Grand Cafe”

デンマーク発のインテリアブランド「Audo Copenhagen（オドー・コペンハーゲン）」は、2026年4月ミラノサローネに初出展いたします。

460平方メートル に及ぶ展示会場のテーマは「The Grand Cafe」。イタリアの社交サロンの精神を再解釈した、没入型の建築空間であり、人々が集うための場として構想されたインスタレーションです。

コペンハーゲンを代表するデザイン集団「ノームアーキテクツ」の共同創設者ヨナス・ビエレ＝ポウルセンが、アートディレクター クリスチャン・モラー・アンデルセンと協働してデザインしたこの460平方メートル の空間は、イタリアの歴史主義建築と1930年代モダニズムの幾何学的な秩序から着想を得ています。高くそびえる列柱がゲストをいくつもの空間へと導き、リズム、プロポーション、素材の調和によって、静けさの中に温かみのある雰囲気が生み出されています。

「The Grand Cafe」では、来場者はまずラウンジ空間に迎えられ、その後カフェを経てダイニングホールへと進みます。それぞれの空間は建築的なストーリーの一部として構成され、「ソフト・ミニマリズム」というトーンによって統一されています。ここでは家具や照明を、単なる展示物としてではなく、実際の空間の中で体験することができます。また、このインスタレーションでは、2026年6月に発売予定の新作を含む、今後発表予定の商品も紹介されます。

ノームアーキテクツの共同創設者ヨナス・ビエレ＝ポウルセンは次のように語ります。

「『The Grand Cafe』では、単なる展示ブースではなく、壮大さと親密さを併せ持つ空間をつくりたいと考えました。人々が自然と集い、つながる空間です。イタリアの歴史主義建築や初期モダニズムの言語とスケール感を取り入れることで、Audo のコレクションを建築的な体験の中に位置づけています。」

オドー・コペンハーゲンのデザイン＆ブランドディレクター ヨアキム・コーンベク・エンゲル=ハンセンは、次のように述べています。

「オドーでは、デザインは文脈の中でこそ最もよく理解されると考えています。『The Grand Cafe』では、プロダクトを単独のオブジェとしてではなく、人が実際に過ごす空間の一部として提示しています。それは私たちが探求し続けている、ホスピタリティ、素材、そして人と人とのつながりを体現するものです。」

コペンハーゲンにルーツを持ちながらグローバルな視点を備えるオドーは、伝統と現代デザインを対話させながら新たな環境を創出しています。ミラノサローネ「The Grand Cafe」は、オドーが単なるプロダクトではなく、空間そのものをデザインするブランドであることを表現しています。

＜イベント詳細＞

SALONE DEL MOBILE

2026年4月21日（火）～4月26日（日）

会場：

STAND G02 & F03, HALL9

Rho Fiera Milano

スペシャルカクテル：

日時：2026年4月21日（火） 16:00 - 18:30

会場：ミラノサローネ内 Audo会場にて

※カクテルイベントにご来場くださる方は

下のRSVPよりご登録をお願いいたします

インタビューなど取材を希望される場合：

RSVP :https://manage.kmail-lists.com/subscriptions/subscribe?a=WubKek&g=RnijHy

ヨアキム・コーンベク・エンゲル=ハンセン、オドー・コペンハーゲンCEOへのインタビューをご希望の方は、メディア関係者問い合わせ先までご連絡ください。

オドー・コペンハーゲン 商品例

The Tired Man（ザ・タイアードマン）

The Tired Man（ザ・タイアード・マン）は、1935年に開催されたコペンハーゲン家具職人組合展（Copenhagen Cabinetmakers’ Guild Exhibition）で発表され、以来、デンマークデザインを象徴するアイコンとして愛され続けています。卓越したクラフツマンシップと、極上の座り心地を体現するこのアームチェアは、デザイナー Flemming Lassen （フレミング・ラッセン）によって、「母熊の腕に抱かれたホッキョクグマの子どものように、温かく包み込まれる感覚」を目指してデザインされました。その特徴的な曲線フォルムは、身体をやさしく受け止め、深い安らぎをもたらします。

Eave Modular Sofa（イーヴ モジュラーソファ）

Eave Sofa（イーヴ・ソファ）は、屋根の下端が壁と交わる、あるいは張り出す部分「軒（Eave）」からその名とデザインの着想を得ています。なだらかな曲線のシルエットが洗練された美しさと快適性を実現し、ゆとりある佇まいと心地よいくつろぎを演出します。本作は、シングルモジュールから2 人掛け・3 人掛け、コーナーソファまで、多彩なコンビネーションからお好きなプランをお選びいただけます。張地には、Audo ならではのブークレファブリックを含む、豊富なテキスタイルをご用意しています。

Hashira コレクション

日本の伝統的な和紙職人から着想を得て、Norm Architects（ノームアーキテクツ）が生み出したのがHashira Collection（ハシラ・コレクション）です。東洋と西洋、伝統とモダン。その融合を体現する本コレクションは、フロア、テーブル、ウォール、ペンダント、シーリング、ポータブルと、多彩なラインアップで展開します。円柱形のフォルムに、静けさとプロポーション、シンプルさと個性の絶妙なバランスを映し出しています。素材には、ウッドとリネンを採用。計算された異素材の組み合わせにより、空間にやわらかな光と、ほのかな質感をもたらします。

Audo Copenhagen（オドー・コペンハーゲン）について

デンマーク発の家具・インテリアブランド「Audo Copenhagen（オドー・コペンハーゲン）」は、MENU、by Lassen という２つのデザインブランドとコペンハーゲンでショールーム型ホテルを展開しているThe Audo が統合し、2023 年に誕生したライフスタイルブランドです。

オドー・コペンハーゲンの特徴的な世界観は、静けさと温もりを併せ持つ“ソフト・ミニマリズム”。 一世紀にわたるデンマークデザインの価値観と、グローバルな視点を融合させながら、人々がどのように暮らし、集い、繋がるのか。その深い理解を起点に、品質と目的意識、そしてソフト・ミニマリズムの美学を備えた家具、照明、オブジェを生み出しています。

ブランドを代表するシグネチャー・コレクションには、歴史的名匠によるアイコニックなデザインと、現代を象徴するコンテンポラリーデザインが共存しています。アーノルド・マドセンによるOda Chair、イブ・コフォード＝ラーセンのThe Seal ChairやThe Penguin Chairなどに代表される、歴史的名匠によるデザインに加え、現代において活躍するデザイナー、ノームアーキテクツによるEave Modular SofaやHashira Lighting Collectionなど、数多くのオリジナリティ溢れるプロダクトを展開しています。

FLOS B&B Italia Groupについて

Oda Chairイブ・コフォード＝ラーセン

2022 年5 月より、オドー・コペンハーゲンは、ヨーロッパの豊かな文化的背景を受け継ぎ、ラグジュアリーな家具・照明分野で世界をリードするFLOS B&B Italia Groupの一員となりました。

「We design for a beautiful life（美しい暮らしのためにデザインする）」という理念のもと、同グループは、地球環境、人、そして文化に配慮したデザインを追求しています。FLOS B&B Italia Group には、FLOS、B&B Italia、Louis Poulsen、Maxalto、Arclinea、Azucena、Audo Copenhagen、Lumens など、世界を代表するブランドが名を連ねています。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=l9WclF2FRzk ]