国民的アニメ「まんが日本昔ばなし」、この夏待望の舞台化決定！

株式会社サムライパートナーズ

「まんが日本昔ばなし」劇場製作委員会（サムライパートナーズ・愛企画センター・明治座）は、2026年夏、東京・渋谷「CBGKシブゲキ!!」にて『「まんが日本昔ばなし」劇場』を上演する運びとなりました。

上演決定のご案内

【脚本・演出・音楽・出演】 末原拓馬

【出演】 藤原紀香 ／ 村方乃々佳 ほか

【公演】 2026年8月5日（水）～ 8月9日（日）〈予定〉 ／ 渋谷・ CBGKシブゲキ!!

日本人の心のふるさとが、いま舞台によみがえる。

あの日、テレビで見た感動を “生の魅力”で体感する特別なエンターテインメント！

「まんが日本昔ばなし」は、1975年から1994年にかけてテレビ放映された国民的アニメーションです。日本各地に伝わる民話・伝承を丁寧に映像化し、市原悦子・常田富士男による温かみあふれる語りとともに、子どもから大人まで世代を超えて愛され続けてきました。アニメーションの枠を超え、日本中の人々の心に寄り添い続けてきた物語と世界観は、放映終了から30年以上が経った現在もなお、色あせることなく、人々の記憶に深く刻まれています。

本公演では、1400を超える名作より、心温まる人情話やくすっと笑える滑稽話から背筋がひんやりする怪談まで、バラエティ豊かな物語を厳選し、舞台芸術の最前線である渋谷にある劇場・CBGKシブゲキ!!にて上演いたします。キャストには華やかな存在感と確かな演技力で舞台、映像問わず幅広く活躍する俳優・藤原紀香（ふじわらのりか）を迎え、表現力豊かな演技で観客を物語世界へと導きます。また、天真爛漫な歌声と純真な魅力で、活躍の場を広げる村方乃々佳（むらかたののか）の出演も決定。その他、劇団「おぼんろ」に所属する俳優をはじめ、実力派の面々が脇を固めます。さらに本作では、子役のオーディションを予定。多彩な出演陣により、「まんが日本昔ばなし」の世界を紡ぎます。出演に加え、脚本・演出・音楽を務めるのは、普遍性の高い物語と幻想的な舞台演出技法によって注目を集め、独特の世界観で多くの観客を魅了する演劇界の新進気鋭のクリエイター・末原拓馬（すえはらたくま）。物語の魅力を軽快かつ立体的に描き出します。

人の優しさや欲への戒め、自然との共生――日本人が古くから大切にしてきた心のあり方を、あらためて感じていただけるひとときに。アニメを通じて親しんできた大人世代から、これから「まんが日本昔ばなし」に出会う子どもたちまで親子三世代で楽しめる、懐かしくてあたたかい、思わず引き込まれる不思議な魅力に満ちた、夏の特別なエンターテインメントをお届けします。演目およびチケット情報、そして子役オーディションの詳細は、続報にてご案内いたします。どうぞご期待ください。

キャスト プロフィール・コメント

■藤原紀香 （ふじわらのりか）

兵庫県出身。大学在学中に’92ミス日本グランプリを受賞。卒業後に上京し、俳優としての活動を開始。以降、映像・舞台を中心に数多くの作品で主演を務め、CM、司会、声優など幅広い分野で活躍。主な舞台出演作に、『キャバレー』、『マルグリット』、『南太平洋』、『熱海五郎一座』、『華の太夫道中』、『カルメン故郷に帰る』、『サザエさん』、『魔界転生』、『忠臣蔵』など。

また人気作にも恵まれ、『罠』（6月・よみうり大手町ホール）、『メイジ・ザ・キャッツアイ』（9月・博多座、10月・明治座、11月・新歌舞伎座）の再演も決定している。

芸能活動のみならず社会貢献活動にも長年取り組み、自身のNPO「Smile Please 世界子ども基金」の活動を通じてアフガニスタンやカンボジアなどの開発途上国で学校建設を行い、子どもたちへの教育支援を継続している。

2025年大阪・関西万博日本館名誉館長。2026年度関西大学客員教授就任。

・コメント

“坊や良い子だ ねんねしな 今も昔も変わりなく♪”

幼い頃から心に刻んできたあの国民的アニメーションが、まさか舞台になるなんて――！

日本人として大切に受け継いできた価値観や心を育んでくれた『まんが日本昔ばなし』は、私にとっても“懐かしい”という言葉だけでは語り尽くせない存在です。あの味わい深い語り、どこか懐かしくぬくもりを感じる世界観、そしてふと口ずさみたくなるメロディ…すべてが今も鮮やかに心の中に息づいています。人の情や、戒め、自然への敬意をそっと伝えてくれるこの作品が、舞台という形でよみがえることに、大きな意義を感じています。

脚本・演出・音楽を担われる末原拓馬さんは、独自の世界観と繊細な感性で物語を描かれる方。この作品にどのような新たな息吹が吹き込まれるのか、今から胸が高鳴ります。そして、末原拓馬さんが率いる劇団【おぼんろ】の皆様、まっすぐで純粋な表現が印象的な村方乃々佳さんとの共演が、どんな化学反応を引き起こすのか、楽しみです。

大人からお子様まで三世代でも楽しめるこの公演。“音楽劇”として紡がれる本作が、皆様の記憶や感情に静かに触れ、心に残る時間となれば幸いです。この夏、5日間だけの特別な公演となります。劇場でお待ちしています。

追伸～個人的なつぶやきですが、あの“龍”ともご一緒したいものです（笑）

■ 村方乃々佳 （むらかた ののか）

2018年5月31日生まれ、東京都出身。株式会社サムライパートナーズ所属。

2歳で史上最年少童謡歌手としてデビュー。人気は世代を超え、日本のみならず海外でも話題を呼んでいる“ちいさな令和の歌姫”。テレビやラジオ、ＣＭ等に多数出演、映画、声優、ドラマ出演と活躍を広げている。

昨年はミュージカル『SPY×FAMILY』にてアーニャ・フォージャー役に抜擢されるなど、舞台俳優としても頭角を現している。特技は、水泳と鉄棒で、歌って踊ることと読書が好き。

・コメント

『まんが日本昔ばなし』が舞台になります！

私はにんげんっていいなの歌も大好きだし、好きな昔ばなしがたくさんあります。

どんな役をやるのか楽しみに待っていてね♪早くお稽古が始まらないかワクワクしています★

いっぱい観に来てほしいです！

【主催】 入江巨之 （株式会社サムライパートナーズ 代表取締役CEO）

・コメント

「まんが日本昔ばなし」は、50年にわたって日本人の心に寄り添い続けてきた、まさに国民的IPです。その世界観を生の舞台として届けることに、エンターテインメントの力で日本の文化を次世代へ繋ぐという大きな意義を感じています。藤原紀香さんをはじめ、弊社所属の村方乃々佳を含む豪華キャストと共に、子どもも大人も楽しめるかけがえのない夏の思い出を、ともに紡いでいきます。

公演概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/91904/table/42_1_2e8848f8f49a2988dbde49d828da425a.jpg?v=202604061251 ]

株式会社サムライパートナーズについて

サムライパートナーズは、YouTube起点のコンテンツプロデュースを中核に、D2Cブランド事業、リアルイベントIP事業を展開する「マーケティング×エンターテインメント」カンパニーです。「世界基準の“仕掛け”で日本を前進させる」をビジョンに掲げ、すべての事業に「ストーリー」を付加し、機能や価格だけでは動かない消費者の共感と熱狂を生み出すことを基本方針としています。トップインフルエンサーの影響力と企画力を掛け合わせ、再生数1億回超の番組『Nontitle』や大型音楽フェスティバルなど、デジタルとリアルを横断して日本経済を動かすビッグコンテンツを多数創出しています。

会社名：株式会社サムライパートナーズ

所在地：東京都千代田区丸の内1丁目6番5号 丸の内北口ビルディング 9F

代表取締役CEO：入江 巨之

設立年月日：2007年8月

HP：https://www.samurai-partners.jp/