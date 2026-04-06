アニメ「リラックマ」の放送を記念したテーマカフェが東京・大阪・愛知で開催決定！「Rilakkuma Cafe ごゆるり夢の旅」期間限定オープン！！

株式会社エルティーアール

CLホールディングス（東京都港区、代表取締役社長：内川 淳一郎）の子会社である株式会社エルティーアール（東京都港区、代表取締役社長：谷 丈太朗）は、2026年4月４日（土）より放送開始のアニメ「リラックマ」を記念したテーマカフェ「Rilakkuma Cafe ごゆるり夢の旅」を、2026年4月23日（木）より東京にて、5月28日（木）より大阪にて、5月29日（金）より愛知にて、期間限定オープンいたします。

■「Rilakkuma Cafe ごゆるり夢の旅」：https://rilakkuma-cafe-2026.ltr-online.com

このたび、エルティーアールは、4月4日（土）あさ9時25分からTBSにて放送がスタートしたアニメ「リラックマ」の放送を記念し、新キャラクターの「アワワネコ」や「よびー」も登場する、ごゆるりと優雅なカフェタイムをお過ごしいただけるような、テーマカフェを企画しました。

メニューは、リラックマ、コリラックマ、キイロイトリから1種類選べるメインプレートと、6種類の中からお好きな3種類を楽しめるサイドプレート、そしてドリンクを自由に組み合わせたフォトジェニックなアフタヌーンティーをご用意しました。

その他、カフェオリジナルグッズや、特典なども登場します。

「リラックマ」の魅力をぎゅっと詰め込んだ、心ときめくアフタヌーンティーで、至福のティータイムをお過ごしください。

アニメ「リラックマ」について

作品基本情報

～イントロダクション～

どんな毎日も、あなたといっしょの「リラックマ」が

今度は日常を飛び出して、ゆる～り広がるアニメーションの世界へ。

心がふわっと軽くなるような、そんなひと時。

どこにいても、なにをしてても、

あなたのそばにリラックマを。

新たにうごきだす、わくわくの物語。

2026年春、ぜひ「リラックマ」に会いにきてくださいね。

毎週土曜日あさ9時25分からTBSにて放送中。

■アニメ「リラックマ」公式サイト：https://rilakkuma-anime.com/

■アニメ「リラックマ」公式X：https://x.com/rilakkuma_anime

■リラックマ公式サイト：https://www.san-x.co.jp/ja/characters/rilakkuma/

＜開催概要＞

【日程/店舗】

■東京・渋谷：BOX cafe&space SHIBUYA109 渋谷店/2026年4月23日（木）～5月31日（日）

東京都渋谷区道玄坂2-29-1 SHIBUYA109 地下2階

■大阪・天王寺：BOX cafe&space 天王寺MIO店/2026年5月28日（木）～6月28日（日）

大阪府大阪市天王寺区悲田院町10-39 天王寺MIO本館 11F

■愛知・名古屋：collabo index名古屋/2026年5月29日（金）～7月12日（日）

愛知県名古屋市中区栄3丁目29－1 名古屋パルコ 南館5F

◇予約方法

■2026年4月6日（月） 12:00～カフェ公式サイトOPEN

2026年4月6日（月） 18:00～予約スタート

予約金：税込715円

※先着制となります。

※１申込につき、4席までのご予約が可能です。

■「Rilakkuma Cafe ごゆるり夢の旅」：https://rilakkuma-cafe-2026.ltr-online.com

※カフェ公式サイト内でカフェオリジナルグッズのオンラインショップ販売も実施いたします。

2026年4月23日（木）12：00～7月12日（日）23:59まで

特典

※画像はイメージです。

■予約者限定カフェ利用特典：事前予約715円（税込）/1名をご利用いただき、

メニューをご注文いただいた方に「ポストカード2枚セット （全1種）」をプレゼント。

予約特典

メニュー

※画像はイメージです。

森のアフタヌーンティーセット

●森のアフタヌーンティーセット（のんびりコーヒー、ほっこりティー） 税込2,890円

●森のアフタヌーンティーセット（やすらぎハーブティー） 税込2,990円

●森のアフタヌーンティーセット（木漏れ日のフルーツティー） 税込3,190円

リラックマたちが森へ遊びに来て、ティータイムを楽しむセット！

お好きなメニューを組み合わせて、心ゆくまで”ごゆるり”とお楽しみください。

※画像の組み合わせは一例です。

※本メニューは1名様分となります。

セイボリーケーキ

＜森のアフタヌーンティーセット～メインプレート～＞

リラックマ、コリラックマ、キイロイトリからお好きなキャラクターをお選びいただけます。

メインプレートはセイボリー、ケーキのどちらかをお選びいただけます。

※セイボリー、ケーキはそれぞれ全キャラクター共通の中身です。

セイボリー： 卵サラダとラタトゥイユをパンで包んだお食事ケーキ。

ケーキ： ココアビスケット入りのヨーグルトクリームが詰まったドーム型ケーキ。

＜森のアフタヌーンティーセット ～サイドプレート～＞

サイドプレートは6種類の中からお好きな３種類を自由に組み合わせることができます。

※同じプレートを選択することはできません。

タコスタルト

●タコスタルト

タコスミートや野菜がのった色鮮やかなタルト。

生ハム＆チーズパンケーキ

●生ハム＆チーズパンケーキ

お花をかたどったチーズと生ハムのパンケーキ。

みそグラタンタルト

●みそグラタンタルト

よびーが好きな”みそ汁”をグラタン風にアレンジしたタルト。

桃のパンケーキ

●桃のパンケーキ

アワワネコが好きな”桃”のパンケーキ。

切り株チョコケーキ

●切り株チョコケーキ

森の切り株をかたどったチョコケーキ。

はちみつレモンタルト

●はちみつレモンタルト

チャイロイコグマが好きな”はちみつ”とレモンのタルト。

＜森のアフタヌーンティーセット ～ドリンク～＞

心あたたまるコーヒー、紅茶、ハーブティー、フルーツティーをお選びいただけます。

のんびりコーヒー

●のんびりコーヒー

ほっこりティー

●ほっこりティー

やすらぎハーブティー

●やすらぎハーブティー ＋税込100円

木漏れ日のフルーツティー

●木漏れ日のフルーツティー ＋税込300円

＜ドリンク＞

※アフタヌーンティーのご利用なしでご注文いただけます。

のんびりコーヒー

●のんびりコーヒー 税込990円

コーヒーをポットでお届け。

のんびりしたひとときをお過ごしください。

※お花型のタグデザイン、ティースプーンはランダムでご提供いたします。

※スプーンはお持ち帰りいただけません。

ほっこりティー

●ほっこりティー 税込990円

紅茶をポットでお届け。

ほっこり心あたたまるひとときをお楽しみください。

※お花型のタグデザイン、ティースプーンはランダムでご提供いたします。

※スプーンはお持ち帰りいただけません。

やすらぎハーブティー

●やすらぎハーブティー 税込1,090円

ハーブの香りとレモンの爽やかさが広がる一杯。

※お花型のタグデザイン、ティースプーンはランダムでご提供いたします。

※スプーンはお持ち帰りいただけません。

木漏れ日のフルーツティー

●木漏れ日のフルーツティー 税込1,290円

オレンジやピンクグレープフルーツなどが入った見た目も楽しいフルーツティー。

※お花型のタグデザイン、ティースプーンはランダムでご提供いたします。

※スプーンはお持ち帰りいただけません。

＜サイドドリンク＞

※ワンオーダー対象外です。

※ホットのみカフェオリジナルティーマグカップでご提供いたします。

ホットコーヒーホットティー

●ホットコーヒー

●アイスコーヒー

●ホットティー

●アイスティー

●オレンジ

●コーラ

●ジンジャーエール

税込各690円

オリジナルグッズ

※画像はイメージです。

ステッカー（ランダム6種）

●ステッカー（ランダム6種） 税込605円

缶マグネット（ランダム10種）

●缶マグネット（ランダム10種） 税込715円

2連アクリルキーホルダー（ランダム4種）

●2連アクリルキーホルダー（ランダム4種） 税込990円

ティースプーン（全4種）

●ティースプーン（全4種） 税込各1,100円

白雲石コースター

●白雲石コースター 税込1,320円

ティーマグカップ

●ティーマグカップ 税込2,090円

【コピーライト表記】

(C)2026 SAN-X / チームリラックマ