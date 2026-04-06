＜DREAMS COME TRUE × WOWOW 12カ月連続特集＞過去の名ライヴの数々を取りそろえた、6～11月の放送・配信ラインナップが決定！

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約9年ぶりにオリジナルNEWアルバム『THE BLACK ◯ ALBUM』をリリースしたDREAMS COME TRUE。WOWOWでは、アルバムリリースを記念して1年間にわたり彼らの特集をお届けしていく。

世界屈指のミュージシャンたちと奏でたライヴ「miwa yoshida concert tour beauty and harmony」の放送・配信を皮切りに、DREAMS COME TRUE2人の撮り下ろしインタビューを交えながらニューアルバムを掘り下げていくスペシャルプログラム、さらに、さまざまなスタイルで行なわれた過去の名ライヴの数々を取りそろえた豪華ラインナップ。

そしてこのたび、6～11月の放送・配信ラインナップが決定した。言葉と音で丁寧に紡いでくれるからこそ、人生のワンシーンと重なっていくDREAMS COME TRUEの音楽の世界を、この機会にたっぷりとお楽しみいただきたい。

＜番組情報＞

DREAMS COME TRUE ニューアルバム「THE BLACK ◯ ALBUM」発売記念

DREAMS COME TRUE × WOWOW 12カ月連続特集

●DREAMS COME TRUE CONCERT TOUR 2006 THE LOVE ROCKS

6月放送・配信予定

25万人のハートをROCKした2006年の全国ツアーより、アリーナ公演ならではのダイナミックでエンターテインメント性あふれるライヴの模様をお届け！

ツアータイトルでもあるアルバム『THE LOVE ROCKS』の楽曲はもちろん、ライヴならではのダンスメドレーで披露した名曲「SAYONARA～笑顔の行方～眼鏡越しの空」、吉田美和のヴォーカルと中村正人のベースのみで歌い上げた「やさしいキスをして」などの名曲を披露。吉田美和とパフォーマーAKSのクールでパワフルなパフォーマンスや、アリーナ公演ならではのダイナミックな演出が、一瞬たりとも見逃せないスピード感で迫ってくる！

収録日：2006年6月25日

収録場所：東京 国立代々木競技場第一体育館

●20th Anniversary DREAMS COME TRUE CONCERT TOUR 2009 "ドリしてます？"

7月放送・配信予定

デビュー20周年のアニバーサリーを彩ったDREAMS COME TRUE全国アリーナツアー。あのワンダーランドをも超えるドリカムライヴ史上最多の41曲を披露！

『DO YOU DREAMS COME TRUE?』のリリースとバンドのデビュー20周年を記念して行なわれた2009年のアリーナツアー。デビューアルバムから2曲ずつ選曲した20年間を振り返るトータル1時間にも及ぶメドレーは、4年に一度のドリカムワンダーランドをも凌ぐ、誰もが知っている大ヒット曲連発！

3時間を超える熱狂的なライヴを秀逸な映像作品として昇華させたのが、映画「ICHI」「ピンポン」を監督し、日本アカデミー賞監督賞も受賞した日本映画界の鬼才こと“曽利文彦”氏。超高性能ハイスピードカメラだけが可能にした吉田美和ダンスパフォーマンスの映像は、まるでアクション映画を観ているかのようなハイクオリティ映像！！

収録日：2009年5月16日

収録場所：埼玉 さいたまスーパーアリーナ

●WINTER FANTASIA 2010 ～ DCTgarden "THE LIVE!!!“

8月放送・配信予定

2010年11月に発売されたアルバム『LOVE CENTRAL』の楽曲を、収録順通りに再現した横浜アリーナでの冬フェスを放送・配信！

DREAMS COME TRUEとそのスタッフが、すべての音楽ファンに感謝の気持ちを込めて贈る冬の風物詩「DREAMS COME TRUE WINTER FANTASIA」。2010年は自身のレーベルに所属するアーティストが集結し、 WINTER FANTASIAとコラボレーションした冬フェスを敢行。

リリースしたばかりの16枚目のアルバム『LOVE CENTRAL』を、アルバム収録曲順に披露し、アルバムの世界観を、音だけでなく最高のパフォーマンスとともに再現してみせた。CMでも使用された「ねぇ」「生きてゆくのです(ハート)」「GODSPEED!」や、ドラマ主題歌となった「その先へ」「LIES, LIES.」といったヒット曲を中心に、極上のドリカム・サウンドが全身を刺激するステージとなっている。

収録日：2010年12月23日

収録場所：神奈川 横浜アリーナ

●25th Anniversary DREAMS COME TRUE CONCERT TOUR 2014 - ATTACK25 -

9月放送・配信予定

見たことも聞いたこともない、80m超ロング・センターステージ！オリジナルアルバム『ATTACK25』を掲げ、歌いまくり踊りまくる「ドリカム的」ライヴの集大成！

世界初となるアリーナ中央80m超のロングステージで展開されるエモーショナルなパフォーマンスをクレーンカメラ中心に24台のカメラで捕えた、ライヴ会場とはまた違う映像作品ならではの魅力を放つダイナミックなカメラワークは圧巻。

アニバーサリーライヴならではといえるデビューアルバム『DREAMS COME TRUE』と最新アルバム『ATTACK25』をタイムマシーンに乗ったかのように交互に披露されたレアなセットリスト。アンコールにて披露された15年振りとなる伝説の2人組ユニット“FUNK THE PEANUTS”の貴重なシーンも見逃せない！

収録日：2014年12月21日

収録場所：神奈川 横浜アリーナ

●DREAMS COME TRUE CONCERT TOUR 2017/2018 - THE DREAM QUEST -

10月放送・配信予定

アルバム『THE DREAM QUEST』の世界観をそのまま再現してみせた、DREAMS COME TRUEならではのビジュアルエンターテインメントの傑作！

2017年10月にリリースされた18枚目のオリジナルアルバム『THE DREAM QUEST』を引っ提げて、同年10月から2018年3月にかけて行なわれた全国アリーナツアー。このツアーの見どころは、なんといってもアルバムの世界観をそのままステージで再現したところ。コンサート中盤にアルバムのメインテーマである「THE THEME OF THE DREAM QUEST」が流れると、そこからはアルバムの曲順通りにステージが進む。

音楽探求の旅を続ける“名も無き旅人2人”が冒険の末、不思議な“十二音使徒”と出会うというストーリーが繰り広げられていく。その再現のために彼らが用意したのは、12面体の異なるエリアと演出。壮大な仕掛けが視覚と聴覚を通してアルバム世界を突き進んでいく。ドリカムならではのビジュアルエンターテインメントと出会える貴重なライヴをお見逃しなく。

収録日：2017年12月17日

収録場所：神奈川 横浜アリーナ

●DREAMS COME TRUE ACOUSTIC風味LIVE 総仕上げの夕べ 2021/2022 ～仕上がりがよろしいようで～

11月放送・配信予定

最少人数によるアコースティック風味という新しいスタイルで自身の音楽を届けたツアーより、2021年12月の横浜アリーナ公演の模様を放送・配信。

2020年、コロナ禍の中、配信ライヴというスタイルで多くの人々にエールを届けたDREAMS COME TRUE。彼らが打ち出した、アコースティックピアノ、アコースティックギターを核に、シークエンスとDJ、中村正人のベースに吉田美和の歌という最小人数の編成で行なわれるアコースティック風味LIVEは、それまで大きな会場できらびやかなショーを繰り広げてきたDREAMS COME TRUEとはある意味対極に位置するが、観る者との距離の近さを感じさせる、新鮮な楽しさにあふれたものだった。

そんな彼らのアコースティック風味LIVEをさらにブラッシュアップし、2021年10月から展開した有観客ツアーから、同年12月の横浜アリーナ公演の模様を放送・配信。アコースティック風味ならではのアレンジと演出で、DREAMS COME TRUEの音楽と歌詩の世界を存分に楽しむことができるスペシャルなプログラムにご期待いただきたい。

収録日：2021年12月19日

収録場所：神奈川 横浜アリーナ

●miwa yoshida concert tour beauty and harmony

4月14日(火)午後7:00

WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信

ドリカム吉田美和初ソロアルバムツアー。1996年、Harvey Mason、David T. Walker等を迎え行なわれた貴重なライヴドキュメンタリー映像。

●DREAMS COME TRUE「THE BLACK ◯ ALBUM」スペシャル

4月14日(火)午後8:30

WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信

9年ぶりにリリースされたオリジナルアルバムを掘り下げるスペシャル番組。吉田美和、中村正人がアルバムに対する想いや制作エピソードを大いに語るインタビューも収録！

(C)︎DCTentertainment, Inc.●DREAMS COME TRUE CONCERT TOUR 2005 DIAMOND15

5月6日(水・休)午後8:00

WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信

デビュー15周年を記念したアルバム『DIAMOND15』を掲げた2005年の全国ツアー。「やさしいキスをして」「何度でも」など名曲が並ぶセットリストは感動必至！

収録日：2005年2月8日、9日、13日

収録場所：神奈川 横浜アリーナ

●DREAMS COME TRUE beauty and harmony LIVE in LOVE SUPREME JAZZ FESTIVAL JAPAN 2022

5月6日(水・休)午後10:15

WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信

吉田美和のbeauty and harmonyという録音芸術作品を、13年ぶりの共演となる上原ひろみを筆頭に世界屈指のミュージシャン達と奏でるドリカムのジャズ。

収録日：2022年5月14日

収録場所：埼玉 秩父ミューズパーク

※各番組、放送・配信終了後～3週間アーカイブ配信あり

▽番組サイト

https://www.wowow.co.jp/music/dreamscometrue/(https://www.wowow.co.jp/music/dreamscometrue/)

▽DREAMS COME TRUE ニューアルバム『THE BLACK ◯ ALBUM』詳細はこちらから

https://dreamscometrue.com/contents/topics/theblackalbum(https://dreamscometrue.com/contents/topics/theblackalbum)