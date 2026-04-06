パク・ヘスとイ・ヒジュンの犯罪捜査サスペンス！韓国ドラマ『かかし』を4月20日よりU-NEXTオリジナルとして日本初・本国同時で独占配信決定

株式会社 U-NEXT

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、2026年4月20日（月）より、韓国ドラマ『かかし』を、韓国での放送と同時に"U-NEXTオリジナル"として独占で配信いたします。

『かかし』は、過去の因縁から互いに激しく嫌悪し合う刑事と検事が、ある連続殺人事件を機に共闘を余儀なくされるサスペンス・ミステリードラマです。

連続殺人事件の犯人を追う執念深いエース刑事カン・テジュを演じるのは、様々なヒット作に出演し確かな演技力を魅せるパク・ヘス。

そして、彼の因縁の相手であり、政治進出を目論む冷静沈着な検事チャン・シヨンを『マウス～ある殺人者の系譜～』など、数々の作品で存在感を示したイ・ヒジュンが演じます。

学生時代、シヨンから執拗ないじめにあっていたテジュは、刑事として検事になったシヨンに再会。お互いを嫌悪するテジュとシヨンだが、凄惨な連続殺人事件を追う中で、手を組まざるを得なくなる。執念深さと鋭い観察眼で事件を追うテジュと、冷静かつ政治的思想で事件を追うシヨン。常に火花を散らす一触即発の緊張感の中、相反する二人が辿り着く衝撃の結末とは…。

U-NEXTでは本作を韓国放送と同日の4月20日（月）より独占で配信いたします。ぜひ、ご覧ください。

『かかし』

原題：허수아비

製作国：韓国

製作年：2026年

配信情報：U-NEXT／各440円（税込）・2日間（日本初・独占配信）

配信開始日：2026年4月20日（月） 23:00 ※毎週月・火曜日 最新話更新

【スタッフ】

監督：パク・ジュンウ

【キャスト】

パク・ヘス、イ・ヒジュン、クァク・ソニョン ほか

【ストーリー】

1988年、韓国・カンソンで連続殺人事件が発生。女性たちは殺されることを恐れ、男性たちは犯人扱いされるのを恐れて身を隠した。過酷な取り調べと冤罪、隠蔽の中で、数多くの命が崩れていく。その事件を共に生き抜いた人々、そして、最後まで真実を諦めなかった者たちがいた。

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株式会社U-NEXTは、株式会社U-NEXT HOLDINGS（本社：東京都品川区、代表取締役社長CEO：宇野 康秀）のグループ会社です。



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