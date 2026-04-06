Helpfeel、「AI博覧会」に出展

株式会社Helpfeel

ナレッジの力でAIの社会実装を加速する株式会社Helpfeel（本社：京都府京都市、代表取締役 CEO：洛西 一周、以下「Helpfeel」）は、2026年4月7日（火）から4月8日（水）に東京国際フォーラムで開催される「AI博覧会」に出展することをお知らせします。

■AI博覧会について

AI博覧会は、最先端のAIプロダクトやソリューションを展開する企業100社が出展し、約200を超える最新AIサービスが一堂に集結する展示会です。



生成AI、LLM（大規模言語モデル）、RAG（検索拡張生成）、AIエージェント、画像認識、AI-OCRなどの定番技術に加え、今回新たに「フィジカルAI・ロボットゾーン」が設置され、ヒューマノイドロボットなどの実機展示も行われます。

AI専門の精鋭企業が揃うため、具体的な導入課題をその場で深く相談できるのが特徴です。

当社のブースでは、実際のデモを交えながら「Helpfeel（ナレッジ検索システム）」の使いやすさと導入効果をご体感いただけます。また、企業のAI活用を支援する「AIナレッジデータプラットフォーム」や最先端の「AIエージェント」もご紹介いたします。

本当に使えるAI活用を、ぜひ会場でリアルに体感してください。

■展示会詳細

名称 AI博覧会 Spring 2026

開催日程 2026年4月7日（火）10:00～18:00・2026年4月8日（水）10:00～17:00

参加方法 事前登録制（参加費：無料）

会場 東京国際フォーラム ホールE

主催 株式会社アイスマイリー

後援 一般社団法人 日本ディープラーニング協会

一般社団法人 Generative AI Japan

一般社団法人 生成AI活用普及協会

一般社団法人 金融データ活用推進協会

一般社団法人 ソフトウェア協会

一般社団法人 リテールAI協会

一般社団法人 生成ＡＩ協会

一般社団法人 データサイエンティスト協会

小間位置 U-1

公式サイト https://aismiley.co.jp/ai_hakurankai/spring-2026/

来場予約はこちら :https://event.aismiley.co.jp/event/15686/users/register?_gl=1%2apb9kr1%2a_gcl_au%2aMjAxNTA5ODUxNi4xNzc0Nzg3Nzgz

■企業のAI活用を加速させる「AIナレッジデータプラットフォーム」

AIの真価を引き出す鍵は、参照する「ナレッジデータ」の質にあります。

Helpfeelが提供する「AIナレッジデータプラットフォーム」は、企業内に分散しているFAQ、マニュアル、各種ドキュメントを整理・構造化し、AIが活用可能な「ナレッジ資産」へと転換する情報インフラです。ナレッジを起点に、Webサイトにおける顧客体験の向上から社内業務の効率化、検索ログ・応対ログを活用したマーケティング分析まで、幅広い領域を支援しています。金融やメーカーなどのエンタープライズ企業を中心に、800サイト以上で導入されています。

Helpfeelサービスサイト：https://www.helpfeel.com(https://www.helpfeel.com)

■株式会社Helpfeel 概要

創業：2007年12月21日（2020年12月4日に日本法人を設立）

代表者：代表取締役 CEO 洛西 一周

京都オフィス：〒602-0023 京都府京都市上京区御所八幡町110－16 かわもとビル5階

東京オフィス：〒104-0032 東京都中央区八丁堀2-14-1 住友不動産八重洲通ビル4階

URL：https://corp.helpfeel.com/

Helpfeelは、企業が保有する膨大な知識資産を、AIが真に理解・活用できる形式へと最適化し、AI時代の情報インフラを構築するナレッジテクノロジー企業です。「ナレッジデータの創造・蓄積・活用」を一気通貫で支援する3つのAIサービスを中心に、包括的なAIソリューションを展開しています。

- 企業のAIを強くするAIナレッジデータプラットフォーム「Helpfeel（ヘルプフィール）(https://www.helpfeel.com/)」- AIを育てるナレッジベース「Helpfeel Cosense（コセンス）(https://cosen.se/product)」- 画像や動画をあなたの代わりに記憶するAI「Gyazo（ギャゾー）(https://gyazo.com/about?lang=ja)」