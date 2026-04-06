★商品情報★5月1日(金)～本気でこの世を変える！智と武の両輪で「力」を制する、異色の近未来戦記『日本三國』アニメ化を記念して新作グッズ販売！

株式会社CRAZY BUMP

マンガ、アニメ、特撮などを始めとするサブカルチャーをテーマとした企画展を開催・運営している株式会社CRAZY BUMPは2026年5月1日(金)～2026年5月25日(月)の期間で墓場の画廊中野店と墓場の画廊ONLINE STOREにて開催する【「日本三國」TVアニメ放送記念新作グッズ販売】の商品情報を公開致します。

三國に分かれた日本を再統一する！その異色かつ緻密な世界観と、個性が過剰なキャラクター、そして先が読めない痛快なストーリーで、2021年の連載開始直後から一気に人気に火が付いた、時代を超える異形の戦記漫画『日本三國』。2026年4月より放映が開始されるアニメ化を記念し、「武凰」に位置する旧東京の旧中野に構えるサブカルチャーの登龍門「墓場の画廊」にて、新作グッズの販売が決定！

智で武を制する主人公・三角青輝のように、一筋縄ではいかない機転を利かせたオリジナルグッズが多数登場！印象深いタイトルロゴやキャラクターを配したTシャツなど定番のアパレルグッズから、人気のアクリルスタンドやステッカー、また墓場の画廊ならではの個性溢れるオリジナルアイテムが一斉挙兵！

後に“奇才軍師”と称される男とともに、戦局を見届ける準備はいいか？

ファン待望の『日本三國』新作グッズの販売が、いま幕を開ける！

■新グッズチェック、2秒以内や。

日本三國 Tシャツ／5,500円(税込)

サイズ：M～XXL

三國に分かれた日本の戦乱を描いた人気架空戦記『日本三國』より、後に奇才軍師と呼ばれる主人公「三角青輝」がプリントされたオリジナルTシャツが登場！智で武を制する青輝の凛々しい姿に、静かに燃える復讐の炎を思わず感じる熱いデザイン！負けられない勝負のときの一張羅として、覚悟を決めて着たいTシャツだ。

平殿器 Tシャツ／5,500円(税込)

サイズ：M～XXL

大和を牛耳る凶悪な権力者「平殿器」を描いたオリジナルTシャツが登場！野望と暴力で大和の國に君臨する平殿器のかわいらしさに、思わず憎さが倍増するプリントはインパクト絶大！着るだけで性格が歪んでしまいそうなエネルギー溢れる一着！

アクリルスタンド 全7種／1,430円(税込)

サイズ：W100mm×H143mm※枠サイズ

作品に登場する主要キャラクター7名が、人気のアクリルスタンドになって一斉リリース！群雄割拠の作品世界で、最後に立っているのはどのアクリルスタンドか？テレビの前に置いてアニメを見れば、立体的な臨場感溢れること間違いなし！

手ぬぐい／1,430円(税込)

サイズ：W350mm×H900mm

のちに奇才軍師と呼ばれる主人公・三角青輝が大きくプリントされたオリジナル手ぬぐいをリリース！汗だけでなく、血や涙を拭うときにも最適な、日常使いが出来る作品公式アイテム！常に携帯しておけば、いざというときに勝負を決める1枚になる！

豆皿／1,540円(税込)

サイズ：φ105mm

のちに奇才軍師と呼ばれる主人公・三角青輝がプリントされた豆皿が登場！つねに自分のそばに置いておきたい三角青輝を、食卓にも参戦させられるオリジナルすぎるアイテム！卓上の小物入れにもピッタリな豆皿は、配置次第で戦況が変わる！

平殿器 コインケース／1,980円(税込)

サイズ：W90mm×H90mm×D20mm

個性あふれるキャラクターたちが次々に現れる戦乱の群像劇の中で、最もインパクトの強い特濃な性格で人気の平殿器が、まさかのコインケースになって登場！思わずポーズを真似したくなる、憎らしくもかわいい平殿器コインケースは、小物入れにも最適だ。

クリアファイル 全2種／各550円(税込)

サイズ：A4(W220mm×H310mm)

美麗なビジュアルがプリントされた便利なクリアファイルが2種登場！奇才軍師・三角青輝が大きくレイアウトされたインパクト抜群なデザインと、まったく真逆のかわいらしいファンシーイラストがプリントされたクリアファイルの全2種！

アクリルキーホルダー 全5種／各880円(税込)

サイズ：

三角青輝 W87mm×H25mm

阿佐馬芳経 W87mm×H22mm

平殿器 W78mm×H26mm

龍門光英 W89mm×H23mm

賀来泰明 W83mm×H26mm

作品に登場する主要キャラクター5名がファンシーな2頭身ならぬ1.5頭身で描かれたアクリルキーホルダーが登場！殺伐とした世界観とはまったく真逆のパステルカラーでデザインされたキーホルダーは、アニメ化によって拡張された作品の新たな一面を見せてくれるはず？

ポストカード 3枚セット／660円(税込)

サイズ：W100mm×H148mm

オリジナルのポストカード3枚がセットになって登場！印象深い作品ロゴと主人公・三角青輝の後ろ姿が凛々しいアニメ版のキービジュアルや、個性豊かな登場キャラクターたちが1.5頭身のファンシーイラストになったかわいらしいデザインなどコレクションに最適！

耐水ステッカー 全3種／各550円(税込)

サイズ：

三角青輝 W77mm×H120mm

平殿器 W81mm×H120mm

ティザービジュアル W120mm×H78mm

主人公・三角青輝の勇姿と印象深いロゴがホログラム仕様でプリントされた1枚や、作中で最も個性とアクが強い平殿器のおなじみのポーズ、そして作品ロゴを大々的にレイアウトしたインパクト抜群なデザインの全3種！

ブラインド缶バッジ 全11種／各550円(税込)

サイズ：φ57mm

群雄割拠の戦乱に生きる登場人物たちの缶バッジが全11種登場！主人公・三角青輝や、盟友・阿佐馬芳経を始め、強烈な個性を放つキャラクターたち全11種が、ブラインド式のランダム封入！全部集めて日本再統一を目指せ！

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=iXM1PJWybhw ][動画2: https://www.youtube.com/watch?v=MbJT2w6OaZA ][動画3: https://www.youtube.com/watch?v=PvjwzkcaT2Y ]

■イントロダクション

核大戦、天災、悪政などから革命が起こり、

文明が崩壊した近未来の日本。

国は三つに分かれ、覇権を争う三国時代に突入した。

しがない地方役人だった三角青輝は「日本再統一」を目指し、

豊富な知識と長けた弁舌でのし上がっていく。

後に奇才軍師と称される男の伝説が、幕を開ける――！

■キャスト

三角青輝：小野賢章

東町小紀：瀬戸麻沙美

平殿器：長嶝高士

ナレーション：潘めぐみ

■スタッフ

監督：寺澤 和晃

キャラクターデザイン / 総作画監督：阿比留 隆彦

制作：スタジオカフカ

製作：日本三國製作委員会

■公式サイト：https://www.nipponsangoku.com

■公式X：https://x.com/sangoku_PR

■原作情報

原作：松木いっか（小学館「マンガワン」連載）

連載：コミックアプリ「マンガワン」、WEBサイト「裏サンデー」にて連載中

コミックス：単行本1～6巻発売中

第1話はこちら

https://manga-one.com/manga/1924/chapter/342813

【『日本三國』TVアニメ放送記念新作グッズ販売】

期間 2026年5月1日(金) ～ 5月25日(月)

時間 11:00～20:00

会場 墓場の画廊（中野店）/墓場の画廊ONLINE STORE

所在地 東京都中野区中野5-52-15中野ブロードウェイ3階

https://store.hakabanogarou.jp/view/category/ct1125

入場料 無料

主催 株式会社CRAZY BUMP

(C)松木いっか／小学館／日本三國製作委員会