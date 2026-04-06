これマネ教育DXに外食マーケティングの第一人者・竹田クニ氏のコンテンツを新たに追加～変化の時代に求められる“本質的マーケティング力”を体系化～

コンテンツ追加の背景

一般社団法人これからの時代の飲食店マネジメント協会

近年、外食産業を取り巻く環境は大きく変化しています。 消費者の価値観の多様化、デジタル化の進展、人材不足やコスト高騰など、複合的な要因により、従来の経験や感覚に依存した経営だけでは持続的成長が難しい時代となっています。その中で改めて求められているのが、 「市場を正しく理解し、戦略的に選ばれる店をつくるマーケティング力」です。

本コンテンツでは、長年にわたり外食産業の市場分析・研究・実務支援を行ってきた竹田クニ氏の知見をもとに、現場で実践可能なマーケティングの本質を体系的に学ぶことができます。

追加コンテンツ概要

１. 飲食店マーケティングの基本 変化の時代だからこそ、改めて飲食店マーケティングが重要な理由

２. 最新の市場理解に必須のトレンドキーワード 消費者を動かす外食ならではの取り組みとは何か？

３. これからの市場を予測するための基礎知識 あなたは正しい「時代感覚」を持てているか？

４. 生産性向上と産業構造改革 飲食店の“儲ける力”を向上させる

本コンテンツの特徴

・外食産業に特化した実践的マーケティング理論

・市場データと現場感覚を融合した“使える知識”

・経営者から現場リーダーまで活用できる構成

・教育・研修・戦略設計にそのまま活用可能

竹田クニ氏 プロフィール(https://koremane.com/member/takedakuni/)

株式会社ケイノーツ(https://k-notes.co.jp/) 代表取締役

日本フードサービス学会 会員 日本フードビジネスコンサルタント協会 専務理事 早稲田大学校友会 料飲稲門会 常任理事 ホットペッパーグルメ外食総研 エヴァンジェリスト 公益社団法人 全国焼肉協会 賛助会員 一般社団法人 日本居酒屋協会 賛助会員 一般社団法人 居酒屋甲子園 サポーター

早稲田大学商学部卒業後、株式会社リクルートに入社。 人材採用教育事業、旅行情報事業の営業責任者、地域活性事業のプロデューサーを歴任。

2011年、飲食情報事業のシンクタンク「外食総研」の初代センター長に就任。 約29年間の在籍を経て2016年に独立し、株式会社ケイノーツを設立。

現在は外食マーケティングの専門家として、マーケティング、消費者価値の変化、生産性向上などをテーマに、講演・執筆・企業アドバイザリー・ビジネスマッチングなど幅広く活動している。

著書： 「外食マーケティングの極意（増補改訂版）」 「食品業界のしくみとビジネスがしっかりわかる教科書」（共著）

これマネ教育DX(https://koremane.com/lp/koremaneeducationdx/)について

これマネ教育DXは、飲食・店舗ビジネスに特化した動画教育プラットフォームであり、1,000本以上の実務直結型プログラムを活用し、現場から幹部まで一貫した人材育成を支援しています。

単なる動画視聴にとどまらず、企業ごとの教育設計や運用支援を通じて、「わかる・できる・続く」教育の仕組みづくりを実現します。

今後の展開

これマネ教育DXでは、現場で“わかる・できる・続く”教育を実現するため、今後も各分野の専門家との連携を強化し、より実践的かつ本質的なコンテンツの拡充を進めてまいります。

また本サービスは、1,000本以上の動画教育プログラムと企業独自のノウハウを組み合わせ、各社オリジナルの研修体系を構築できるOEM型の教育プラットフォームとして展開しています。

これにより、 ・自社オリジナルの動画マニュアルや研修コンテンツの構築 ・これマネ教育DXの既存プログラムとのカスタマイズ運用 ・本部からの統一教育としての加盟店・多店舗展開支援 ・現場教育の標準化と属人化の解消といった活用が可能となり、企業ごとの成長フェーズや組織特性に応じた柔軟な教育設計を実現します。

今後は、 「自社らしさを活かした教育設計」と「外食産業に特化した実践知」を融合させることで、 人が育ち、定着し、組織と個人の双方が未来の見通しを描ける状態を創出し、 持続可能な店舗経営と産業全体の価値向上に貢献してまいります。