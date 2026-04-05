「ラップドクレープ コロット」が公式オンラインストアを開設　4月の期間限定商品 4種類も販売開始

株式会社コロット

１.公式オンラインストア グランドオープン

これまで実店舗のみでのご提供に限られておりましたコロットの商品を、より多くのお客様へお届けするべく、公式オンラインストアを開設いたしました。

工房直送により、お店と同じ風味・食感をそのままに、お手元へお届けいたします。

お店へお越しいただくことなく、オンラインでコロットのクレープがご注文いただけるようになりました。

ご贈答用のギフトボックスは、コロットブランドのロゴが入ったオリジナルデザイン。大切な方への贈り物に、格別の彩りを添えます。大切な人と、コロットのクレープで楽しい時間をお過ごしください。

■オンラインストア URL：https://www.korot.jp/online_shop.html

■取扱商品：人気5個セット・全種類10個セット

■配送対応：東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県（クール宅急便）

■送料：1,200円（税込）～

■お届け目安：注文日から3日後以降の日時指定が可能

２.4月限定商品 販売開始

4月だけの特別な限定フレーバーを、4種類販売します。もちもち食感のクレープ生地に、たっぷりのクリームとそれぞれの具材をトッピングした、口いっぱいに広がる満足感のあるスイーツです。

ぜひこの機会に、お求めください。

4月1日～4月30日の期間限定商品が4つのフレーバーで登場

ヨーグルトピーチクレープ「ヨーグルトピーチクレープ」

ヨーグルトクリームに桃の果肉とピューレをトッピングしたさわやかなクレープです。

販売期間：2026年4月1日(水)～4月30日(木)

販売価格：390円(税込)

ブルーベリーチーズクレープ「ブルーベリーチーズクレープ」

濃厚なクリームチーズの中にブルーベリーをトッピングしたクセになるクレープです。

販売期間：2026年4月1日(水)～4月30日(木)

販売価格：420円(税込)

ダブルクリームイチゴクレープ「ダブルクリームイチゴクレープ」

特製カスタードとホイップのダブルクリームで イチゴをつつんだ新作クレープです。

販売期間：2026年4月1日(水)～4月30日(木)

販売価格：480円(税込)

チョコマシュマロクレープ「チョコマシュマロクレープ」

チョコレートクリームで包んだマシュマロの食感が楽しめるクレープです。

販売期間：2026年4月1日(水)～4月30日(木)

販売価格：350円(税込)

～コロットについて～

「ラップドクレープ コロット」は、2011年3月に1号店をオープンしたスイーツブランドです。都内各所の駅ビル・駅ナカを中心に、常設店15箇所および催事店で、四角いカタチをしたプチクレープを販売しています。当店のクレープは、甘さ控えめでもちもちとした食感のプチクレープ。お子さまからご年配の方まで、幅広いお客様においしくお召し上がりいただけるよう、ひとつひとつ心を込めてお作りしております。

＜会社概要＞

株式会社 コロット

代表取締役：森嶋 博之

住所：東京都足立区西新井3－4－５

電話：03-5856-9658

【ウェブページ】https://www.korot.jp/

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