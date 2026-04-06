鹿児島高専のアントレプレナーシップ教育をmonoDuki合同会社が伴走支援

monoDuki LLC.

monoDuki合同会社（本社：鹿児島県鹿児島市、代表：村上将太郎）は、鹿児島工業高等専門学校（以下、鹿児島高専）に対し、起業クラブの運営から実践的ハッカソンの企画・運営までを一貫して支援するアントレプレナーシップ（起業家精神）教育の伴走型支援を実施しました。 教育現場における「実践的な探究学習」や「起業家教育」の必要性が高まる中、monoDuki合同会社は学校ごとの現場状況に合わせた設計により、単なる体験で終わらない継続的な学びの仕組みづくりを支援しています。

1）今回の支援概要

2) 学校現場でよくある現場課題と本事例の位置づけ

- 支援先：鹿児島工業高等専門学校- URL：https://www.kagoshima-ct.ac.jp/- 所在地：鹿児島県霧島市隼人町真孝1460-1- 実施期間：令和5年（2023年）～令和7年度継続中- 対象：鹿児島高専の学生（起業クラブメンバー等）- 主な支援内容：起業クラブの運営支援／課題解決型ワークショップ・ハッカソンの開催／アントレプレナーシップ講演会の開催／高専起業家サミット参加支援- 今回の取り組みの目的：アントレプレナーシップ教育の推進、実践的な課題解決能力の育成、外部への発信力強化

近年、多くの学校でデジタル機材の整備や探究学習の導入が進む一方で「外部の専門人材が不足している」「授業への効果的な落とし込みが難しい」といった課題が生じています。

本取り組みは、鹿児島高専の「フットワーク軽く外へ出る人材を育てたい」という教育方針に合わせ、monoDuki合同会社がメンターとして日常的に伴走。

学生が自発的にプロジェクトを立ち上げ、形にするまでの「実践モデル」として、今後の教育DXや起業家教育推進における一つの参考事例となることを目指しています。

3)導入の背景・経緯

鹿児島高専は、創造性のある開発型の「優秀なエンジニア」を輩出する教育機関ですが、変化し続ける現代社会において豊富な「引き出し」を持った「何にでもなれる」人材を育成するため、アントレプレナーシップ教育の充実を目指していました。

しかし、専門教育のプロフェッショナルは揃っているものの、起業家精神を実践的に教える体制づくりに課題がありました。 そこで、同校のOBでもある村上が率いる最新テクノロジーを用いた人材育成に強みを持つmonoDuki合同会社が伴走支援を開始。

4)monoDuki合同会社による【鹿児島高専】への支援内容

起業クラブの運営支援

3DプリンターやVRゴーグルなど最新設備が揃う環境を活かし、学生のアイデア創出からプロトタイプ開発までをメンターとして日常的にサポートしました。

monoDuki合同会社のスタッフが起業クラブに訪れ学生からの質問に答える様子

課題解決型ワークショップ・ハッカソンの開催

地場企業と連携し、実社会の課題を題材にしたアイデアソン・ハッカソンを実施。

学生が自らの手で社会課題を解決する体験を提供しました。

ハッカソン開催時の様子

アントレプレナーシップ講演会・外部イベント参加支援

起業家を招いた講演会の開催やメンターという立場で「DCON（高専生による事業創出コンテスト）」、「高専起業家サミット」、「鹿児島県ビジネスプランコンテスト」への出場支援を通じて、学生が学校外の世界と繋がり、刺激を受ける機会を創出しました。

4）伴走型支援の流れ

2026年2月に実施された高専起業家サミット

monoDuki合同会社が提供する支援は、大きく5段階で構成されています。

１. ヒアリング・目的整理

・学校の教育方針・探究テーマの整理

・生徒層・進路傾向の分析

・「何のためにXR・AIを活用するのか」の明確化

２. プログラム設計・機材選定

・AIやXRなどを活用したデジタル・ものづくり環境設計

・授業・探究・課外活動へ接続可能な設計

・目的から逆算した機材選定

※機材ありきではなく、「どのような学びを実現したいか」から設計を行います。

３. 研修・プログラム実施

・教職員向け研修

・生徒向け実践型講義

・制作・検証・改善を繰り返す探究型プログラム

専門性の高いXR・AI分野は外部専門家とAIが技術面をサポートします。

教職員は生徒の学びを支える役割に集中できる体制を整えています。

４. 成果発表・事例発信

・校内発表会

・オープンスクールでの成果展示

・対外広報素材の制作

学びの成果を社会へ発信することで、教育価値の可視化とブランド強化につなげます。

５. 振り返り・今後の活用提案

5）導入校の先生・生徒の声

取材を受ける鹿児島高専 学校長 上田 悦子 様(※2026年3月取材当時)【学校長インタビュー】

Q1: monoDuki合同会社の支援に関するご感想と、鹿児島高専における起業家教育環境の優位性について教えてください。

上田校長: アントレプレナーシップ教育のプロが不在だった当初から、本校のOBでもあるmonoDuki合同会社さんに伴走いただき大変感謝しています。これからの時代は優秀なエンジニア育成に加え、「価値の発信」が必要です。教員とは違う視点を持つ大人と協働し、最新設備が揃う起業クラブで学生がワクワクしながら挑戦できる環境は、普通高校では得られない本校ならではの抜群の優位性だと感じています。

Q2: 今後育成すべき人材像と、そのために必要な外部環境についてどうお考えですか？

上田校長: 工学の基本をベースとしつつ、早くから専門性を狭めず「何にでもなれる」可能性を持った人材になってほしいです。そのためには、学校の狭い敷地に閉じこもらずフットワーク軽く外へ出ることが不可欠です。高専の5年間で外部の方から刺激を受け、多くの人に出会って知識の「引き出し」を作り、たくさんの失敗を経験してほしいですね。生徒だけでなく教職員も巻き込んで、学校全体がワクワクする経験を作っていきたいです。

Q3: 今後、monoDuki合同会社に期待することは何でしょうか？

上田校長: スタート時から伴走し、深い信頼関係があるからこそ、今後はカリキュラムの作成にもどんどん関わっていただきたいです。学外の視点を交えて「鹿児島高専らしい」教育を共に創り、地域の企業が抱えるお困り事を起業クラブやPBL（課題解決型学習）の授業で継続して改善していくような、地域貢献にも繋がる取り組みに期待しています。

【起業クラブに在籍する学生たちの声】

■ 情報工学科1年 中岡 小虎 さん

「『一本道』という、没入感を高めたまっすぐ進むだけのVRホラーゲームを作っています。入学前はパソコンも触ったことがなくタイピングから始めましたが、クラブでの支援のおかげで今ではゲームを作れるくらいまで成長しました。個人制作で細部までこだわれるのが楽しいです。」

■ 情報工学科3年 留盛 凛香 さん

「熱中症対策や化粧崩れを防ぐための『日陰を通れるマップアプリ』を考案し、ビジネスアイデアコンテストに応募しています。1人だとモチベーションの維持が難しいですが、起業クラブには仲間がいるので『自分1人じゃできないこと』を実現できています。」

■ 情報工学科3年 中垣内 拓斗 さん

「台湾研修での体験から、観光地のマナー違反をスタンプラリー感覚で解決するプロダクト『manavi』を企画しています。起業クラブで活動するうちに、普段の生活でも商品をビジネス寄りの視点で見るように見方が変わりました。」

■ 情報工学科3年 中村 壮吾 さん

「クラブがあることで起業に関心を持てて、将来の選択肢に『起業』が加わりました。1人だと不安になりがちですが、仲間と一緒にどうしたら良くなるか考えられる環境が心強いです。卒業までに、自分の作りたいものを作れる学生起業に挑戦したいです！」

■ 情報工学科3年 橋口 依訊 さん

「元々デザインをしたことがなかったのですが、チームで活動する中で自分にはデザインが一番合っていることに気づけました。授業が終わった後に、みんなで集まれる場所が学校内にあるのは本当に良いなと思っています。自分も友達と一緒に起業に挑戦してみたいです。」

■ 電気電子工学科1年 小田原 星央 さん

「プログラムを通して、社会人など年齢が違う方との交流があり、学ぶことがとても多いです。そういった関わりを持てる機会が多いことに魅力を感じており、自分自身の成長につながっていると思います。」

6）今後の展望

令和8年4月の「創造デザイン工学科」への改組を見据え、monoDuki合同会社は授業カリキュラム（PBL）の企画段階から伴走支援を行います。地域社会と学生が直接結びつき、テクノロジーを用いて課題を解決していく新しい人材育成モデルを展開予定です。

このような学校・先生に適した支援です- DXハイスクールで機材導入を進めたいが、選定に迷っている- 導入予定/導入済み機材を授業・探究活動にどう活かすか悩んでいる- 外部講師を活用したいが、単発体験で終わらせたくない- 教員の準備負担を抑えながら、実践的な学びを実施したい- 校内説明・稟議に向けて、実施イメージや進め方を整理したい- 探究活動や起業家教育を強化したいが、専門的なノウハウが不足している- 外部講師を活用したいが、単発イベントで終わらせたくないよくあるご相談（DXハイスクール活用・授業実施）

Q. 機材がまだ決まっていない段階でも相談できますか？

A. 可能です。学校の目的や授業計画、運用体制を確認したうえで、選定の方向性から整理いたします。

Q. 情報系学科以外でも実施できますか？

A. 可能です。探究活動、総合的な学習の時間など、学校の授業枠に合わせて設計いたします。

Q. 講義だけ、機材選定だけの相談も可能ですか？

A. 可能です。学校の状況に応じて、必要な範囲から支援いたします。

Q. 校内説明・稟議に向けた整理も相談できますか？

A. 実施イメージや進め方、必要な論点整理など、校内調整に向けた相談にも対応しています。

DXハイスクール活用・授業実装に関するご相談について

monoDuki合同会社では、DXハイスクール活用に関する機材選定、授業企画、外部講師としての講義実施、校内説明に向けた整理など、学校ごとの状況に応じた支援を行っています。

機材選定前の検討段階からのご相談や、講義のみ・企画のみのご相談にも対応可能です。

まずは現状・目的・実施時期の整理からお気軽にご相談ください。

ご相談は、下記よりお問い合わせください。

https://forms.gle/fUYpDoWYWSNXrYrU9

取材・メディア掲載に関するお問い合わせ

本取り組みや、学校現場におけるDXハイスクール活用・授業実装支援に関する取材、教育DXに関するコメント取材のご相談に対応しています。

導入校への取材調整については、学校と協議のうえ可能な範囲で対応いたします。

monoDuki合同会社について

monoDuki合同会社は、現場DXの推進を軸に「リアルとデジタルが融合する空間共有の技術」＝XR技術を活用した体験・業務の革新と、XR技術を活用・推進する人材育成を目指して2023年2月に創業しました。2024年から、DXハイスクール採択校の教育支援など、デジタル人材育成の事業を本格始動。

monoDuki合同会社が提供するプログラムは、単発の体験やイベントではなく、学校の教育活動として継続・定着することを重視しています。

１. 活用を前提としたXR・AI環境設計

機材ありきではなく、「どのような学びを実現したいか」から逆算して環境を設計。

２. 教職員の負担を増やさない伴走体制

外部専門家とAIが技術面をサポートし、教育現場の負担を最小化。

３. 生徒主体の実践・探究型プログラム

制作・検証・発表を繰り返す、実践型学習設計。

４. 成果の可視化と対外発信

教育成果を社会へ発信し、学校ブランド向上を支援。



コーポレートサイト：https://www.monoduki.com