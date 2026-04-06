タバスコペパーの刺激的な辛さが弾けるスパイシーなフレーバードウオッカ「アブソルート(R) タバスコ(TM)️」が登場！

ペルノ・リカール・ジャパン株式会社アブソルート(R) タバスコ(TM)️

ペルノ・リカール・ジャパン株式会社（本社：東京都文京区 代表取締役社長：ブルーノ カルヴァオ）が展開するスウェーデンが誇るプレミアムウオッカ「ABSOLUT(R) VODKA（アブソルート ウオッカ）」では、世界195以上の国と地域、25ヵ国の言語で販売されているTABASCO(R) ブランドとコラボレーションし、刺激的な辛みが際立つスパイシーなフレーバードウオッカ「ABSOLUT(R) TABASCO(TM)️（アブソルート(R) タバスコ(TM)️）」を、2026年4月20日（月）より、全国のドン・キホーテ各店、料飲店、Amazon、楽天市場にて新発売（メーカー出荷開始）します。

また、発売を記念し、4月25日（土）・26日（日）11:30～16:30は、渋谷・道玄坂のMEGAドン・キホーテ渋谷本店前イベントスペース「道玄坂通 前広場」にて「ABSOLUT(R) TABASCO(TM)️（アブソルート(R) タバスコ(TM)️） 」を使ったスパイシーレモネードが試飲できるサンプリングイベントを開催。（予定数提供次第終了）さらに、 2026年4月20日（月）～5月20日（月） の期間は、渋谷愛ビジョン（宮益坂下交差点）に「アブソルート(R) タバスコ(TM)️」のサイネージが登場します。

「ABSOLUT(R) TABASCO(TM)️（アブソルート(R) タバスコ(TM)️）」は、世界を代表する（※1）プレミアムウオッカ「ABSOLUT VODKA（アブソルート ウオッカ）」と、 TABASCO(R) ソースに使用する発酵・熟成させた赤唐辛子のペーストから作られた天然のユニークなエッセンス（砂糖無添加）が融合し製造されています。世界中で愛されるTABASCO(R)ソースの独特な辛さと香りが見事に調和した、かつてない味わいのウオッカです。共に100年以上の歴史と、本物への揺るぎないこだわり、そして品質を追求してきた2つのフレーバーブランドが、一つになりました。

両ブランドの豊かな伝統は「アブソルート(R) タバスコ(TM)️」のボトルに結実しています。ボトルの色とダイヤモンド型ラベルはTABASCO(R) ソースを彷彿とさせ、薬瓶を思わせる形状は紛れもなく「アブソルート ウオッカ」を表現。各ブランドの象徴的なモチーフが見事に融合したデザインです。

「アブソルート(R) タバスコ(TM)️」は、刺激的な“辛味”への需要の強い高まりを受けて誕生しました。昨今、辛さはますます求められ、スパイシーなウオッカの売上は2029年までに27％増加すると予測されています。（※2 ）世界50以上の市場で展開されるこの革新的なウオッカは、世界中のスピリッツ愛好家が求めるフレーバーを実現しています。

滑らかな味わいでありながら、一口ごとに唇に温かな余韻を残し、辛さが徐々に広がる味わいが特徴です。辛みをピリッと効かせた「スパイシー ブラッディ メアリー」や、爽やかな酸味の中に舌を刺激する辛みを愉しめる「スパイシー レモネード」など、あらゆるカクテルを、いつもより刺激的な体験へと引き上げます。メキシカンフードやスパイシーな料理、ピザ、オイスターなどと一緒に愉しんだり、ホームパーティでのおもてなしにも活躍する、夏の暑さを吹き飛ばすようなホットで刺激的な1本です。

「TABASCO(R) ソース」は、1868年にアメリカ・ルイジアナ州のエイブリー島で誕生した、マキルヘニー社のオーセンティックなオリジナルペッパーソースです。150年以上、原材料や製造方法をほとんど変えることなく、1日70万本以上のボトルが本社のエイブリー島で製造されています。原材料は、レッドペッパー、ビネガー、塩のたったの3つのみ。ホワイトオークバレルの中で最大3年間熟成させて作られています。

ABSOLUT(R) VODKAもまた、たった3つの天然素材のみを使用して製造されています。地元の深井戸から汲み上げた冷たく澄んだ水、独自の酵母株、そして近隣農場で栽培された冬小麦です。このプレミアムウオッカは、スウェーデン南部の小さな町オフスでのみ蒸留されます。その蒸留工程は、1870年代にスウェーデン人創業者L.O.スミスが導入した連続蒸留法と同じものです。

ABSOLUT(R) VODKA グローバルマーケティング担当副社長 クレイグ・ヴァン・ニーケルクのコメント：

「ABSOLUT(R) VODKAは常に、型破りな挑戦や大胆な創造を恐れませんでした。そして今、再びその精神を発揮しています。人々は飲み物に辛味を求めています。世界を代表するホットソースブランドと世界を代表するプレミアムウオッカブランドを組み合わせる以上に、それを実現する優れた方法があるでしょうか？土曜夜のカクテルであれ日曜のブランチであれ、熱を欲する全ての人にとって、このスパイシーなウオッカは間違いなく最適です。」

キルヘニー社 6代目 農業部門責任者 クリスチャン・ブラウンのコメント：

「150年以上にわたる唐辛子の専門知識を持つタバスコ(R)にとって、長い歴史と物語を持ち、自社製品に込められた職人技を理解し大切にしているABSOLUT(R) VODKAとの提携は当然の選択でした。TABASCO(R)ソースは触れるものすべてを輝かせるために存在し、この2つの象徴的な液体（そして忘れられないボトル）の強力な融合がついに実現しました！」

※1：IWSR 2024 ※2： atassentials February 2025

■ 「アブソルート(R) タバスコ(TM)️」 製品概要

商品名：アブソルート(R) タバスコ(TM)️（ABSOLUT(R) TABASCO(TM)️)

価格：オープン価格［参考小売価格：3,245円（税込）］

発売日：2026年4月20日（月）よりメーカー出荷開始

＊お取扱い開始日は各お取扱い企業様によって異なります

展開企業：全国のドン・キホーテ各店、料飲店、Amazon(https://www.amazon.co.jp/dp/B0F6B9J986)、楽天市場(https://item.rakuten.co.jp/soukaidrink/7312040553280/)

容量 / 度数：750ml / 38度

アブソルート(R) タバスコ(TM)️

【ボトルデザイン】

「アブソルート(R) タバスコ(TM)️」の象徴的なモチーフが見事に融合したデザインです。

・ボトルは「ABSOLUT(R) VODKA」の薬瓶を思わせる形状です。

・TABASCO(R)ソースを彷彿とさせる鮮やかなカラーのボトル。

・ボトルの前面にTABASCO(R)ソースのダイヤモンド型ラベルを配置しています。

■ 「アブソルート(R) タバスコTM 」 発売記念サンプリング @道玄坂通 前広場

※画像はイメージ

2026年4月25日（土）、26日（日）の2日間、東京・渋谷「道玄坂通 前広場」にてアブソルート(R) タバスコ(TM)️を使ったスパイシーレモネードが試飲できるサンプリングイベントを開催します。

（カクテルの無償提供は満20歳以上の方に限らせていただきます。）

日時： 4月25日（土）、26日（日） 11:30～16:30

場所：道玄坂通 前広場

渋谷・道玄坂のMEGAドン・キホーテ渋谷本店前イベントスペース

東京都渋谷区道玄坂2丁目25-12

（JR山手線、その他各線「渋谷」駅 ハチ公口徒歩6分）

※各日予定数を提供次第、終了となります。

■ 「アブソルート(R) タバスコ(TM)️」 おすすめカクテル

SPICY BLOODY MARY（スパイシー ブラッディ メアリー）

SPICY BLOODY MARY（スパイシー ブラッディ メアリー）

アブソルート(R) タバスコ(TM)️ 30ml

トマトジュース 120ml

ウスターソース 5滴

レモン汁 15ml

塩 ひとつまみ

こしょう ひとつまみ

ミキシンググラスに氷を入れ、全ての材料を加えます。よくステアし、ハイボールグラスに注ぎます。お好みでレモンスライスやセロリスティックを添えて仕上げます。

SPICY LEMONADE（スパイシー レモネード）

SPICY LEMONADE（スパイシー レモネード）

アブソルート(R) タバスコ(TM)️ 30ml

レモネード 120ml

レモン 1スライス

ケイジャンシーズニング

ハイボールグラスの縁にケイジャンシーズニングを付け、氷を入れます。全ての材料を加え、最後にスライスレモンを飾ります。

【「ABSOLUT(R)（アブソルート(R) ）」について】

スウェーデンが誇る、究極のプレミアムウオッカ アブソルート。

アブソルート ウオッカは、スウェーデンのオフスという小さな村で造られます。

“ONE SOURCE（一元製造）”がアブソルートの哲学。

原料の選定から出荷に至る全工程をオフスの周辺半径100km以内で行い、高い品質を保っています。

ペルノ・リカールについて

ペルノ・リカールは、伝統的な職人の技、最新鋭のブランド構築とグローバルな販売技術を兼ね備えた、スピリッツおよびワイン産業における世界の代表的リーダー企業です。プレミアムブランドからラグジュアリーブランドに亘る当グループの著名な商品群には、アブソルートウオッカ、リカール（パスティス）、バランタイン、シーバスリーガル、ローヤルサルート、ザ・グレンリベット（スコッチウイスキー）、ジェムソン（アイリッシュウイスキー）、マーテル（コニャック）、ハバナクラブ（ラム）、ビーフィーター（ジン）、マリブ（リキュール）、メゾン マム、ペリエ ジュエ（シャンパン）などがあります。当グループのミッションは、保有ブランドの長期的発展を確保することにあります。当該目標実現に向け、人と環境に最大限配慮しつつ、世界中の当グループ社員をコンヴィヴィアリテという明確な目標とインクルーシブな文化のアンバサダーと位置づけています。ペルノ・リカールの2024年度の連結売上高は115億9,800万ユーロでした。

ペルノ・リカールはNYSEユーロネクストに上場しており（ティッカー：RI、ISINコード：FR0000120693）、CAC40指数およびユーロ・ストックス50指数のメンバーです。

ペルノ・リカール・ジャパン株式会社について

ペルノ・リカール・ジャパンは1990年に設立以来、国内の酒類販売店、及び免税市場において、グループ商品を中心とした酒類の販売を展開、国内市場および免税市場でのアルコール飲料販売においてめざましい発展を遂げてきました。設立から36年を経た現在、ペルノ・リカール・ジャパンは、スピリッツ&ワイン分野において傑出したポートフォリオを保有し、国内のリーディングカンパニーとして発展を続けています。

【お問い合わせ先】

ペルノ・リカール・ジャパン株式会社 TEL. 03-5802-2756

「ABSOLUT(R) TABASCO(TM)️」販売ページ

■ Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/B0F6B9J986

Amazon内「ABSOLUT(R) TABASCO(TM)️」ストアページはこちらです

https://www.amazon.co.jp/stores/page/FCC232E3-04B6-4741-B692-C682EB92ACBF

■ 楽天市場 https://item.rakuten.co.jp/soukaidrink/7312040553280/