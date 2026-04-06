アニメ「リラックマ」の放送を記念したテーマカフェが東京・大阪・愛知で開催決定！　「Rilakkuma Cafe ごゆるり夢の旅」2026年4月23日（木）より順次 期間限定オープン！

サンエックス株式会社

サンエックス株式会社（東京都千代田区）は、アニメ「リラックマ」の放送開始を記念し、アニメ「リラックマ」のテーマカフェ「Rilakkuma Cafe ごゆるり夢の旅」が、株式会社CLホールディングス（東京都港区）の子会社である株式会社エルティーアール（東京都港区）により開催されることをお知らせします。

2026年4月23日（木）より東京にて、5月28日（木）より大阪にて、5月29日（金）より愛知にて、期間限定でオープンします。

4月4日（土）あさ9時25分からTBSにて放送がスタートした、Production I.Gによるアニメ「リラックマ」の放送を記念し、新キャラクターの「アワワネコ」や「よびー」も登場する、ごゆるりと優雅なカフェタイムをお過ごしいただけるようなテーマカフェです。

メニューは、リラックマ、コリラックマ、キイロイトリから1種類選べるメインプレートと、6種類の中からお好きな3種類を楽しめるサイドプレート、そしてドリンクを自由に組み合わせたフォトジェニックなアフタヌーンティー。その他、カフェオリジナルグッズや特典なども登場します。

「リラックマ」の魅力をぎゅっと詰め込んだ、心ときめくアフタヌーンティーで至福のティータイムをお過ごしいただけます。

「Rilakkuma Cafe ごゆるり夢の旅」詳細：https://rilakkuma-cafe-2026.ltr-online.com

＜開催概要＞

【店舗/日程】

■東京・渋谷：BOX cafe&space SHIBUYA109 渋谷店/2026年4月23日（木）～5月31日（日）

（住所：東京都渋谷区道玄坂2-29-1 SHIBUYA109 地下2階）

■大阪・天王寺：BOX cafe&space 天王寺MIO店/2026年5月28日（木）～6月28日（日）

（住所：大阪府大阪市天王寺区悲田院町10-39 天王寺MIO本館 11F）

■愛知・名古屋：collabo index名古屋/2026年5月29日（金）～7月12日（日）

（住所：愛知県名古屋市中区栄3丁目29－1 名古屋パルコ 南館5F）

【予約方法】

下記カフェ公式URLより2026年4月6日（月） 18:00から予約受付スタート

「Rilakkuma Cafe ごゆるり夢の旅」：https://rilakkuma-cafe-2026.ltr-online.com

予約金：税込715円

※先着制となります。

※１申込につき、4席までのご予約が可能です。

※カフェ公式サイト内でカフェオリジナルグッズのオンラインショップ販売も実施いたします。

2026年4月23日（木）12：00～7月12日（日）23:59まで

■メニュー

※画像はイメージです

リラックマたちが森へ遊びに来て、ティータイムを楽しむセット！

お好きなメニューを組み合わせて、心ゆくまで”ごゆるり”とお楽しみください。

※画像の組み合わせは一例です。

※本メニューは1名様分となります。

・森のアフタヌーンティーセット

（のんびりコーヒー、ほっこりティー） 税込2,890円

・森のアフタヌーンティーセット

（やすらぎハーブティー） 税込2,990円

・森のアフタヌーンティーセット

（木漏れ日のフルーツティー） 税込3,190円

＜森のアフタヌーンティーセット ～メインプレート～＞

リラックマ、コリラックマ、キイロイトリからお好きなキャラクターをお選びいただけます。

メインプレートはセイボリー、ケーキのどちらかをお選びいただけます。

※セイボリー、ケーキはそれぞれ全キャラクター共通の中身です。

【セイボリー】

卵サラダとラタトゥイユをパンで包んだお食事ケーキ。

【ケーキ】

ココアビスケット入りのヨーグルトクリームが詰まったドーム型ケーキ。

＜森のアフタヌーンティーセット ～サイドプレート～＞

サイドプレートは6種類の中からお好きな３種類を自由に組み合わせることができます。

※同じプレートを選択することはできません。

＜森のアフタヌーンティーセット ～ドリンク～＞

心あたたまるコーヒー、紅茶、ハーブティー、フルーツティーをお選びいただけます。

※お花型のタグデザインはランダムでご提供いたします。

■ドリンク

※アフタヌーンティーのご利用なしでご注文いただけます。

■サイドドリンク

※ワンオーダー対象外です。

※ホットのみカフェオリジナルティーマグカップでご提供いたします。

■オリジナルグッズ

※画像はイメージです

■特典

※画像はイメージです

予約者限定カフェ利用特典：

事前予約715円（税込）/1名をご利用いただき、

メニューをご注文いただいた方に

「ポストカード2枚セット （全1種）」をプレゼント。

アニメ「リラックマ」 作品基本情報

～イントロダクション～

どんな毎日も、あなたといっしょの「リラックマ」が

今度は日常を飛び出して、ゆる～り広がるアニメーションの世界へ。

心がふわっと軽くなるような、そんなひと時。

どこにいても、なにをしてても、

あなたのそばにリラックマを。

新たにうごきだす、わくわくの物語。

2026年春、ぜひ「リラックマ」に会いにきてくださいね。

毎週土曜 あさ9:25からTBSにて放送中。

アニメ「リラックマ」公式サイト：https://www.rilakkuma-anime.com/

アニメ「リラックマ」公式X：https://x.com/rilakkuma_anime

■リラックマとは

着ぐるみのクマ。コリラックマやキイロイトリと一緒にOLのカオルさんの家でお世話になり続けている。中に入っているのが誰かは不明。リラックマの一番の関心事は、毎日のごはんとおやつ。好きな食べ物はホットケーキ、オムライス、プリン、だんご。チャイロイコグマははちみつの森に住むお友達。

▷もっと詳しく見る https://www.san-x.co.jp/ja/characters/rilakkuma/

▼リラックマ公式X

https://twitter.com/rilakkuma_gyr

2026年チャイロイコグマは10周年！ アニバーサリーサイトがオープンしました☆

2026年、チャイロイコグマは10周年を迎え、『チャイロイコグマ10周年アニバーサリーサイト』がオープンしました♪

本サイトは、1日1回チャレンジできるうらない「きょうのチャイロイコグマ」、チャイロイコグマのこれまでのテーマを振り返るヒストリー、「#コグマのはちみつの森だより」の4コマ漫画の紹介など、10周年の情報をぎゅっと詰め込んだ特別なサイトになっています。

10周年のスペシャル壁紙などもゲットできますので、ぜひご覧ください。

チャイロイコグマ10周年アニバーサリーサイトはこちら

https://www.san-x.co.jp/rilakkuma/chairoikoguma_10th_anniversary/

チャイロイコグマ公式Xはこちら

https://x.com/Chairoikoguma_5?s=20

■サンエックスについて（https://www.san-x.co.jp/company/）

リラックマ、すみっコぐらし、たれぱんだなど、1,000を超える100％オリジナルキャラクターを生み出し続け、その不思議な魅力をオリジナルプロダクトやライセンス事業、様々なイベントやプロモーション、映像などを通じて世界中に届けています。 見た目はかわいいのに、くすっと笑えるシュールさがあり、心に寄り添い包み込んでくれるような優しさを持つキャラクターたち。かわいいだけじゃないサンエックスキャラクターは多くの人々を引きつけています。

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