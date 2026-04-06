けろっこデメタンのクラフトビールが完成！

株式会社タツノコプロ

株式会社タツノコプロ(本社：東京都武蔵野市、代表取締役社長：十川 淳)がアニメーション制作・ライセンス展開を行う『けろっこデメタン』をモチーフにしたクラフトビールが、株式会社小笠原商店（所在地：東京都三鷹市、代表取締役：小笠原恵助）より販売されます。

『けろっこデメタン』クラフトビールについて

1973年に放映されたアニメーション『けろっこデメタン』。

水辺で生まれるラナタンとの小さな恋、みんなが暮らす池を平和な場所にしようと奮闘する日々を描いた物語です。懐かしく思い出す世代も、今はじめて知る人も、ビールを飲みながらデメタンの人生（蛙生？）を応援してみませんか。

クラフトビールがはじめての方にもおすすめの「ペールエール」と「IPA」、2つのスタイルをご用意いたしました。ここだけのオリジナルラベルと合わせてお楽しみください。

『けろっこデメタン』とは

TV 30分 全39話

放映：1973年1月～1973年9月

アマガエルの子デメタンと、ガールフレンドのラナタンは大の仲良し。

ところが周りの大人たちは何かと理由をつけてふたりを引き離そうとする。

虹の池を平和で住みよい場所に変えるために奮闘する、純真なふたりの愛の物語。

(C)タツノコプロ

商品概要

クラフトビール『けろっこデメタン』 ペールエール／IPA

715円（税込）1缶350ml

販売店舗、通販についてはOGA BREWING公式サイトをご覧ください。

https://oga-brewing.com/

株式会社タツノコプロについて

1962年に設立されたアニメーション制作会社。「世界のこどもたちに夢を」をスローガンに『マッハGoGoGo』『科学忍者隊ガッチャマン』『タイムボカンシリーズ』など、あらゆるジャンルのヒット作品を世に送り出してきました。現在も多くのキャラクターたちが、時代を超えて世界中の人々から愛され続けています。

社名 ： 株式会社タツノコプロ

代表者 ： 代表取締役社長：十川 淳

所在地 ： 東京都武蔵野市中町1-19-3 武蔵野YSビル2F

事業内容： アニメーション映画等の企画／制作、

キャラクターの企画／デザイン／制作、

映像やキャラクター等の国内外ライセンス

設立 ： 1962年10月19日

URL ： https://tatsunoko.co.jp/

公式X ： 国内 https://x.com/tatsunoko_pro

海外 https://x.com/tatsunoko_eng

YouTube ： https://www.youtube.com/@Tatsunokopromotion